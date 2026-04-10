¿Qué implica el alto el fuego en la guerra con Irán? Ni siquiera en eso logran ponerse de acuerdo

Análisis de Aaron Blake, CNN

Las conversaciones de este fin de semana para poner fin a la guerra con Irán son de las negociaciones más cruciales, no solo de la presidencia de Donald Trump, sino de la historia reciente de Estados Unidos.

Sin embargo, existe un gran problema: Estados Unidos ni siquiera logra ponerse de acuerdo con Irán sobre los términos del alto el fuego.

La tregua de dos semanas pareció concretarse rápidamente el martes, apenas unas horas antes de la fecha límite de las 8 p.m. (hora del este) que Trump había fijado para que Irán llegara a un acuerdo o, de lo contrario, enfrentaría la destrucción de “toda su civilización”.

Y si el alto el fuego pareció un tanto precipitado el martes, hoy lo parece aún más.

Los dos primeros días de la tregua no solo no han transcurrido sin problemas —el estrecho de Ormuz sigue bloqueado y los ataques continúan en la región—, sino que también han estado marcados por importantes desacuerdos sobre los términos del acuerdo.

Todo esto parece presagiar un panorama muy desalentador para las negociaciones de una paz más duradera.

Pero recapitulemos.

Quizás el mayor problema que se cierne sobre el alto el fuego no sea lo que ocurre en Irán, sino el hecho de que Israel lanzó ataques generalizados contra Hezbollah, aliado de Irán, en el Líbano el miércoles.

Irán afirma que esto viola el alto el fuego; Estados Unidos e Israel sostienen que el Líbano no formaba parte del acuerdo.

Cuando el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, anunció el alto el fuego el martes, especificó que el Líbano sí formaba parte del mismo.

Escribió en X que todas las partes habían “acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, con efecto inmediato”.

Pero Israel reanudó su ofensiva en el Líbano horas después del anuncio del alto el fuego y negó que el Líbano formara parte del acuerdo.

El miércoles por la mañana, Trump declaró a PBS NewsHour que el Líbano no estaba incluido en el alto el fuego. “Debido a Hezbollah, no fueron incluidos en el acuerdo”, dijo, y calificó lo que sucedía en Líbano como una “escaramuza aparte”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró esa tarde desde la sala de prensa que “el Líbano no forma parte del alto el fuego”.

Pero Teherán sigue insistiendo en que las declaraciones del primer ministro pakistaní son correctas, y varios altos funcionarios iraníes afirman que Israel está violando el alto el fuego.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, calificó el jueves los ataques en el Líbano como “una violación flagrante del acuerdo inicial de alto el fuego y un peligroso indicio de engaño y falta de compromiso con posibles acuerdos”.

El vicepresidente J. D. Vance intentó el miércoles atribuir la disputa a “un malentendido legítimo”.

Pero, lo que es más importante, Irán está recibiendo cierto respaldo de Pakistán, el intermediario elegido por Estados Unidos. Pakistán mantiene su afirmación de que el Líbano formaba parte del acuerdo, y así lo reafirmó el jueves por la mañana.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán calificó lo que está sucediendo en el Líbano como “graves violaciones del alto el fuego”.

Y la situación se ha complicado aún más. CNN confirmó el jueves por la mañana que altos funcionarios de la administración Trump habían estado en contacto con Pakistán durante todo el martes para tratar las expectativas de Estados Unidos respecto al alto el fuego y que habían aprobado en gran medida ciertos puntos del mensaje de Sharif.

Algunos habían especulado que uno de los mensajes de Sharif fue redactado por Estados Unidos, dado que inicialmente se publicó con el encabezado “Borrador – Mensaje del Primer Ministro de Pakistán sobre X”. La Casa Blanca niega haber participado en la redacción del mensaje y afirma que el presidente no lo vio hasta su publicación.

Existen dos posibles explicaciones principales. Una es que el Líbano originalmente debía formar parte del acuerdo, pero Israel se opuso. La otra es que Vance tiene razón al afirmar que se trata de una confusión.

Un dato interesante: CNN informó el jueves que Trump y Benjamin Netanyahu hablaron el miércoles, y que durante la conversación el presidente estadounidense pidió al primer ministro israelí que redujera los ataques en el Líbano y que entablara negociaciones con el Líbano para el desarme de Hezbollah.

Uno de los aspectos más llamativos del alto el fuego fue que parecía otorgarle a Irán algo que nunca había tenido antes de la guerra: el control del estrecho de Ormuz (al menos temporalmente).

Como señaló Fareed Zakaria de CNN, esto sería de suma importancia. Irán ha demostrado su enorme influencia al mantener la economía mundial como rehén de esta vía marítima crucial.

Irán declaró el martes por la noche que el paso por el estrecho “será posible mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas”.

Y Trump pareció estar de acuerdo. Publicó la declaración de Irán en Truth Social el martes por la noche. Si bien en su anuncio inicial del alto el fuego afirmó que este estaba condicionado a la “apertura completa, inmediata y segura” del Estrecho, cabe destacar que no exigió que Irán renunciara a su control.

De hecho, en una entrevista con ABC News el miércoles por la mañana, habló de “una iniciativa conjunta” en la que Estados Unidos e Irán cobrarían peajes a los barcos que transitaran por el estrecho.

Pero el miércoles por la tarde, tras quedar claro que el Estrecho distaba mucho de estar abierto, Leavitt pareció sugerir que el acuerdo consistía en su completa apertura. Afirmó que Estados Unidos negociaría “siempre y cuando (…) Ormuz permaneciera abierto sin limitaciones ni demoras”, aunque también negó que el Estrecho estuviera cerrado.

En su declaración del martes por la noche, Trump citó “una propuesta de 10 puntos de Irán”, que calificó de “base viable para negociar”.

Pero entonces Irán comenzó a compartir una lista de 10 puntos que parecía una mezcla heterogénea de exigencias iraníes, el tipo de cosas que Estados Unidos jamás podría aceptar.

El miércoles por la tarde, Leavitt declaró que Trump se refería a otra propuesta de 10 puntos de Irán, más seria.

“Presentaron al presidente y a su equipo un plan más razonable, completamente diferente y conciso”, dijo Leavitt. “El presidente Trump y su equipo determinaron que el nuevo plan modificado constituía una base viable para negociar y alinearlo con nuestra propia propuesta de 15 puntos”.

Pero Leavitt y la Casa Blanca no han ofrecido detalles sobre el contenido de esta propuesta actualizada.

Mientras tanto, Irán insiste en que cree que los 10 puntos que compartió públicamente son a los que se refería Trump. El miércoles por la tarde, señaló supuestas violaciones de la propuesta de 10 puntos, incluyendo los ataques israelíes en el Líbano y la declaración del Gobierno de Trump de que Irán no tendrá derecho a enriquecer uranio.

“Ahora, la misma ‘base viable para negociar’ ha sido violada abierta y claramente”, rezaba un mensaje publicado el miércoles por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, “incluso antes de que comenzaran las negociaciones”.

De hecho, todo parece indicar que la supuesta “base viable” para un gran acuerdo que pusiera fin a la guerra no era viable en absoluto.

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