El caso de Kilmar Ábrego García podría ser desestimado por los comentarios del secretario de Justicia interino Todd Blanche

Por Devan Cole

Mientras Todd Blanche toma las riendas del Departamento de Justicia, un juez federal está a punto de decidir si los comentarios controvertidos hechos el año pasado por el ahora secretario de Justicia interino deberían llevar al desmoronamiento de uno de los casos penales emblemáticos del Gobierno de Trump.

Las declaraciones públicas de Blanche sobre los cargos de tráfico de personas presentados contra Kilmar Ábrego García, a quien Estados Unidos deportó erróneamente a una megacárcel en El Salvador, han frustrado durante meses la capacidad de los fiscales para llevar el caso a juicio, ya que Ábrego García ha afirmado que está siendo objeto de una persecución vengativa.

Un juez está en condiciones de decidir si utilizar esos comentarios para desestimar los cargos. Pero si no los desestima, podría decidir citar a Blanche a su sala en Nashville, Tennessee, para que responda bajo juramento a preguntas sobre la motivación del departamento para perseguir penalmente a Ábrego García.

La situación evidencia cómo los tropiezos públicos de la cúpula del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) tienen potenciales consecuencias en el mundo real para una agencia que es de particular interés para el presidente Donald Trump.

Cuando Pam Bondi era secretaria de Justicia, sus comentarios inexactos sobre Epstein la metieron en problemas en más de una ocasión, de manera más notable cuando sugirió en Fox News que tenía una lista de nombres de hombres que eran clientes de Jeffrey Epstein.

“La determinación del juez sobre la veracidad de las declaraciones de Blanche adquiere una importancia adicional ahora que Blanche es el fiscal general interino y, potencialmente, un candidato para el puesto permanente”, dijo Elie Honig, analista legal sénior de CNN y exfiscal federal.

“Si el juez determina que las declaraciones de Blanche respaldan una conclusión de persecución procesal vindictiva, eso será un golpe para Blanche y para el DOJ, y afectará su credibilidad”, añadió Honig. El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.

El caso de Ábrego García ha sido un punto doloroso para la administración Trump desde que fue deportado por error el pasado marzo a su país de origen, El Salvador. Tribunales de todos los niveles del poder judicial federal dijeron que el error debía corregirse, y aun así los funcionarios pasaron meses resistiéndose a las exigencias de que trajeran de vuelta a Maryland al padre de tres hijos, a quien el Gobierno estadounidense señala como un miembro peligroso de la pandilla MS-13.

Finalmente fue trasladado en avión de regreso a Estados Unidos en junio, después de que fiscales federales en Tennessee aseguraran dos cargos de tráfico de personas en su contra que se derivaban de una detención de tránsito en el estado ocurrida años antes.

El día que los funcionarios anunciaron el regreso de Ábrego García, Blanche dijo a Fox News que el Departamento de Justicia comenzó a investigarlo después de que un juez en Maryland concluyera que la administración “no tenía derecho a deportarlo” y acusara a los funcionarios “de haber hecho algo mal” en su manera de proceder con él.

Los abogados de Ábrego García aprovecharon esas palabras mientras presionaban al juez que supervisa su caso, Waverly Crenshaw, para que desestimara los dos cargos basándose en su afirmación de que los cargos se presentaron como una persecución procesal vindictiva. Un par de fallos del juez del año pasado mostraron que él se inclinaba a hacer justamente eso.

El designado por el expresidente Barack Obama dijo en octubre que la carga recaía en el gobierno para rebatir una presunción de que los funcionarios solo reabrieron una investigación de años atrás sobre Ábrego García y, posteriormente, pidieron a un gran jurado que aprobara los cargos, para castigarlo por presentar el caso en Maryland por su deportación errónea.

“El fiscal general adjunto Blanche vinculó directamente la demanda de Maryland con la investigación de la conducta delictiva de Ábrego. Como mínimo, esto sugiere la frustración de la (administración Trump) con Ábrego, y que su caso no fue una acusación de rutina”, escribió Crenshaw en ese momento.

Crenshaw les dio a los fiscales la oportunidad de rechazar la presunción de que estaban procesando injustamente a Ábrego García al presentar testigos ante el estrado a principios de este año para apuntalar su afirmación de que las decisiones clave en el asunto se tomaron a nivel local y no por altos funcionarios en Washington, como Blanche y sus adjuntos, ni mediante presión indirecta de ellos.

Ese testimonio, dijeron esta semana al juez los abogados de Ábrego García, hace poco para ayudar al caso tambaleante de los fiscales. Argumentaron que los dos testigos que respondieron preguntas bajo juramento sobre el asunto “no pudieron o no quisieron” completar detalles críticos que, en última instancia, podrían mantener vivo el caso.

Y, de manera importante, señalaron el hecho de que el propio Blanche no estuvo allí para explicar sus comentarios del pasado junio que han puesto en peligro el caso.

“El Sr. Blanche no acudió al tribunal para refutar la presunción derivada de sus propias declaraciones”, escribieron en documentos judiciales. “El gobierno ha luchado con uñas y dientes para mantener cualquier explicación fuera del alcance del tribunal.”

“La explicación más probable para esa resistencia es que cualquier intento de explicación sería inútil y expondría la animadversión en el núcleo de este procesamiento”, argumentaron los abogados de Abrego Garcia.

Por su parte, el DOJ sostiene que el fiscal principal del caso, Robert McGuire, fue el único responsable de la toma de decisiones cuando llegó el momento de solicitar una acusación formal contra Ábrego García.

“Esa decisión no estuvo impulsada por animadversión hacia (Ábrego García)”, dijeron los fiscales a Crenshaw el lunes. “No se tomó bajo presión política ni por expectativa. Igualmente indiscutido, la decisión de acusar formalmente no fue ordenada por la dirigencia del Departamento de Justicia. Más bien, la decisión estuvo guiada únicamente por la evidencia.”

Si Crenshaw concluye que los fiscales refutaron con éxito la presunción de animadversión, la decisión dará inicio a otra ronda de procedimientos judiciales que incluirán que él tenga que decidir si el propio Blanche debe testificar sobre los orígenes del caso.

Honig dijo que, aunque el puesto temporal de Blanche —y potencialmente más duradero— en la cima del departamento podría jugar a su favor si el caso avanza a esa fase, su cargo no es ninguna proverbial carta de “salir de la cárcel gratis”.

“Como cuestión técnica de derecho, no hace ninguna diferencia si la persona es el vicefiscal general o el fiscal general interino o el fiscal general confirmado”, dijo. “Sin embargo, en la práctica, cuanto más alto se esté en el Departamento de Justicia, más van a intentar los jueces evitar arrastrar a alguien a la sala del tribunal, a menos que sea simplemente inevitable”.

Mientras tanto, el deseo del Gobierno de llevar a Ábrego García a juicio está desconcertando a la jueza de Maryland que inicialmente ordenó el año pasado a los funcionarios que trabajaran para traerlo de regreso a territorio estadounidense.

La jueza federal de distrito Paula Xinis, quien ha emitido una serie de fallos que impiden que el gobierno vuelva a detener y vuelva a deportar rápidamente a Ábrego García, interrogó duramente el martes a los abogados del Departamento de Justicia sobre sus esfuerzos por eliminar esas barreras para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pueda seguir adelante con su deportación a Liberia, mientras otros abogados del DOJ trabajan al mismo tiempo para mantener encaminado su caso penal.

Desde hace meses, el DHS ha estado intentando deportar a Ábrego García a varios países africanos diferentes, mientras rechaza simultáneamente su deseo de ser enviado a Costa Rica, que ha dicho que le otorgaría alguna forma de estatus legal si llega allí. No puede autodeportarse al país centroamericano debido a las condiciones de libertad previa al juicio que se le impusieron en el caso de Tennessee.

“El Departamento de Justicia y el secretario de Justicia interino Todd Blanche lo están procesando en el Distrito Medio de Tennessee”, dijo Xinis durante una audiencia, y agregó más tarde: “No pueden tenerlo de todas las maneras”.

“No parece haber ninguna inclinación de que el Departamento de Justicia esté desestimando esta acusación”, dijo la jueza. “En definitiva, o lo quieren aquí para el caso penal o no”.

“Pero si quieren una expulsión expedita y quieren que el caso penal siga adelante, eso plantea una seria preocupación sobre lo que está ocurriendo en” Liberia, añadió, mostrándose comprensiva con el argumento de Ábrego García de que el impulso de EE. UU. para “exiliarlo” al país de África occidental es poco más que “castigo” por su decisión de demandar por su deportación inicial el año pasado.

Se espera que más disputas sobre las órdenes de Xinis que prohíben al Gobierno volver a deportarlo se desarrollen en otra audiencia a finales de este mes.

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