Un Picasso de US$ 1 millón se venderá por tan solo US$ 116

Por Jake McGowan, CNN

Por el precio de una cena en París, alguien se llevará pronto a casa un Picasso valorado en más de US$ 1 millón.

El sorteo “1 Picasso por 100 euros” ofrece a los participantes la oportunidad de ganar el gouache (pintura con base al agua) del artista titulado “Tête de Femme”, realizado en 1941. El precio del boleto es —tal como sugiere el nombre del concurso— de 100 euros, es decir, unos US$ 116.

Se han puesto a la venta un total de 120.000 tickets para el sorteo que se celebrará el 14 de abril. La recaudación se donará a la Fundación para la Investigación del Alzheimer, que respalda la investigación clínica sobre esta enfermedad en toda Europa.

Esta es la tercera edición de la campaña. La primera edición de “1 Picasso por 100 euros” se llevó a cabo en 2013, y los fondos se destinaron a la preservación de Tiro, una ciudad histórica situada en el sur del Líbano. Una segunda edición, celebrada en 2020, apoyó programas de acceso a agua potable e higiene durante el punto álgido de la pandemia de covid-19.

Olivier Widmaier Picasso, nieto del legendario artista español, comentó a Paula Newton, de la CNN, que su abuelo creó “Tête de Femme” en el mismo estudio donde pintó su obra maestra, el “Guernica”.

Asimismo, expresó su convicción de que la obra está infravalorada. “Vale mucho más de US$ 1 millón”, afirmó Widmaier Picasso; “por lo tanto, será realmente un gran premio”.

En el pasado, las obras de Picasso han alcanzado sumas asombrosas en las subastas. “Les Femmes d’Alger (Version ‘O’)” se vendió por más de US$ 179 millones en 2015.

La Opera Gallery, entidad que ha donado la pintura, señala que Pablo Picasso se encontraba en París cuando pintó “Tête de Femme”. La Segunda Guerra Mundial asolaba Europa y gran parte de Francia se hallaba bajo ocupación alemana.

“Tête de Femme” tiene unos 38 cm de alto por 25 cm de ancho. La expresión de la mujer, plasmada en distintas tonalidades de gris, aparece intencionadamente distorsionada, siguiendo el inconfundible estilo cubista de Picasso. Según la Opera Gallery, este gouache refleja un momento de introspección y de intenso trabajo de estudio por parte del artista. Widmaier Picasso cuenta que fue una amiga suya quien ideó la iniciativa “1 Picasso por 100 euros”.

“Ella consideró que se trataba de una visión moderna de la beneficencia, al ofrecer a la gente la oportunidad de adquirir una obra de arte auténtica de mi abuelo y, al mismo tiempo, participar en acciones humanitarias”, afirmó.

Widmaier Picasso cree que su abuelo habría respaldado la iniciativa “1 Picasso por 100 euros”.

“Mi abuelo fue un pionero en muchos aspectos”, señaló. “Creo que siempre mostró un gran interés por involucrarse en proyectos novedosos. Me atrevería a decir que, de vivir hoy, se habría sentido atraído por el video o, tal vez, por la inteligencia artificial”.

Widmaier Picasso explica que quien resulte ganador de la obra “Tête de Femme” tendrá total libertad para hacer con ella lo que desee. El ganador del primer sorteo, por ejemplo, decidió exponer su premio en un museo.

“El ganador puede hacer lo que quiera”, comentó. “Pueden conservarla en el salón de su casa, exhibirla en una exposición o incluso revenderla”.

Widmaier Picasso añadió que su abuelo habría estado de acuerdo en dejar la decisión en manos del ganador, ya que esa era precisamente su forma de actuar.

Relató que su abuela, Marie-Thérèse Walter —quien tenía apenas 17 años cuando Picasso inició una relación sentimental con ella—, fue colmada de obras de arte. En aquel entonces, el artista rondaba la cuarentena, estaba casado y tenía un hijo pequeño.

Los rasgos de Marie-Thérèse Walter quedaron plasmados en la obra de Picasso a lo largo de la década siguiente. Widmaier Picasso afirma que su abuelo le recompensó así por los años de inspiración que ella le brindó.

“Cuando mi abuelo regalaba una obra de arte, lo hacía para siempre”, explicó. “Era una decisión firme: ‘haz con ella lo que quieras’. Pablo regaló muchísimas obras a su compañera, y ella las conservó todas hasta el día de su muerte. Por eso, yo ofrezco todas las opciones posibles”.

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