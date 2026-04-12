Viktor Orbán concede la derrota electoral tras 16 años en el poder en Hungría

Por Christian Edwards y Ivana Kottasová, CNN

El primer ministro de Hungría Viktor Orbán concedió la derrota en las elecciones parlamentarias de Hungría, poniendo fin a sus 16 años en el poder.

En un discurso en la sede de su partido Fidesz, Orbán dijo que la derrota es dolorosa, pero que el resultado fue claro. Dijo que había felicitado a Péter Magyar, líder del partido opositor Tisza y exmiembro del partido gobernante Fidesz, por su victoria.

Las urnas cerraron este domingo en Hungría tras una reñida elección parlamentaria marcada por la mayor participación desde la caída del comunismo en el país.

Según la Oficina Electoral Nacional, casi el 78 % de los votantes habilitados ya había participado en la elección hasta las 6:30 p.m., hora local, poco antes del cierre de urnas.

La participación superó el 80 % en varios distritos, incluida la capital, Budapest, y el condado de Pest, así como en las dos regiones más occidentales del país: Győr-Moson-Sopron y Vas.

Aunque Hungría no suele estar en el centro de la atención mundial por su tamaño, bajo el liderazgo de Orbán ha tenido una influencia mayor a la habitual en Europa.

Orbán ha aprovechado la membresía de Hungría en la Unión Europea y la OTAN para retrasar decisiones y presionar cambios en políticas del bloque

La gente está celebrando afuera de la sede del partido Tisza, a orillas del Danubio. Hay champaña, abrazos y lágrimas.

András Petöcz, escritor y poeta, dijo que la sensación le recordó estar en Budapest en 1989 “cuando colapsó el régimen comunista. Es lo mismo”, le dijo a CNN.

“Yo tenía 30 años cuando terminó el régimen comunista. Es la misma sensación, la misma”, dijo.

El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, afirmó que las elecciones se desarrollaron sin incidentes y que la participación récord significa que quienquiera que gane contará con un “mandato legítimo”.

“El resultado de las elecciones —sea cual sea— representará un mandato legítimo para la dirección que Hungría debe tomar en el próximo período”, dijo Sulyok, según la agencia nacional de noticias húngara MTI.

Sulyok señaló que llevará algún tiempo obtener los resultados definitivos, y destacó que el domingo el país solo recibirá resultados preliminares que deberán ser certificados.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

En desarrollo…