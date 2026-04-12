Rory McIlroy hace historia en el Masters de Augusta con su segundo título consecutivo

Por Kyle Feldscher y Jacob Lev, CNN

Rory McIlroy resistió ante un nutrido grupo de competidores, su propio juego errático y el peso de la historia para ganar el Masters de 2026, convirtiéndose en apenas el cuarto jugador en la historia en ganar dos chaquetas verdes de forma consecutiva.

Con esta victoria, McIlroy se une a Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods como los únicos jugadores que han ganado títulos consecutivos en Augusta National; un club aún más exclusivo que aquel al que se unió allí el año pasado, cuando completó el Grand Slam de carrera.

McIlroy comenzó el torneo en estado de gracia, terminando la ronda del viernes con 11 golpes bajo par y una ventaja de seis impactos, un liderato histórico a mitad de torneo en Augusta National. Sin embargo, sus erráticos golpes de salida terminaron pasándole factura el sábado, y la magia de su juego corto se desvaneció, abriendo la puerta a un talentoso grupo de competidores que escalaron posiciones en la clasificación y convirtieron el domingo en una jornada de gran tensión.

En un momento del domingo, McIlroy llegó a ir perdiendo por varios golpes tras cometer un doble bogey en el hoyo 4 y otro bogey en el 6. Pero recuperó la compostura en el momento más oportuno, superando el famoso “Amen Corner” con aplomo para situarse con 13 golpes bajo par y recuperar una ventaja de varios impactos.

Mientras el número 1 del mundo, Scottie Scheffler, lanzaba su ofensiva dos grupos por delante de él, y su habitual rival, Justin Rose, le metía presión desde el penúltimo grupo, McIlroy se mantuvo firme en la recta final.

Al mismo tiempo, el resto de los competidores flaqueó. Rose pasó de liderar el torneo al completar los primeros nueve hoyos a desinflarse en la segunda mitad del recorrido, cometiendo bogeys en los hoyos 11, 12 y 17, lo que puso fin a su enésimo intento de conquistar la esquiva chaqueta verde. Cameron Young, quien había comenzado el día empatado en el liderato con McIlroy, cometió dos bogeys en los primeros nueve hoyos y, posteriormente, no logró bajar del par en los segundos nueve, incluyendo un desgarrador putt en el hoyo 16 que se detuvo en el borde del hoyo y que, de haber entrado, lo habría dejado a solo dos golpes del líder a falta de dos hoyos por jugar.

Con la presión en su punto álgido, McIlroy recuperó la mentalidad relajada que había mostrado a principios de la semana, cuando comentó que su victoria de 2025 le había quitado un gran peso de encima. En el hoyo 16, ejecutó un putt que dejó la bola a escasos centímetros del hoyo, logrando salvar el par después de que su golpe de salida se hubiera ido largo, más allá del green. En el hoyo 17 volvió a dejar la bola a distancia de un simple toque, salvando así otro par y manteniendo su ventaja de dos golpes a falta de un hoyo por jugar.

Durante toda la semana, McIlroy habló sobre la tranquilidad que siente al saber que el peso que cargaba sobre sus hombros —el “Grand Slam” de carrera y su primer título del Masters— se disipó el año pasado.

Por ello, la experiencia vivida en el hoyo 18 habría supuesto, en años anteriores, una carga casi insoportable para McIlroy. Su golpe de salida se desvió tanto hacia la derecha que, de hecho, quedó más cerca del hoyo 10 que del 18. Posteriormente, su golpe desde la alfombra de pino terminó en un búnker junto al green.

Salió de la arena para ejecutar el putt, necesitando embocar en dos golpes para alzarse con el título. El primer putt se detuvo a apenas una pulgada del hoyo. El segundo le aseguró la chaqueta verde.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Esta es una noticia de última hora y se encuentra en constante actualización.