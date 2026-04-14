Sheinbaum sube el tono contra detenciones de ICE: “Hay muchos mexicanos que su único delito es no tener papeles”

Por Juan Carlos Paz y Mauricio Torres, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subió este martes el tono de su reclamo por las detenciones que realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y dijo que hay muchos mexicanos en ese país cuyo “único delito” es no tener documentos migratorios.

Sheinbaum hizo esta declaración durante su conferencia de prensa diaria luego de que el lunes se dio a conocer la muerte de otro mexicano que estaba bajo custodia de ICE. Se trata de Alejandro Cabrera Clemente, quien se encontraba en un centro de detención de Louisiana y falleció el sábado. Las causas del deceso están en investigación.

La mandataria dijo que, a raíz de este y otros casos, su Gobierno se comunicó con el de Estados Unidos para expresar su reclamo y ella dio instrucciones a todos los cónsules de México para que diariamente visiten los centros de ICE y brinden apoyo a los mexicanos detenidos allí.

Sheinbaum aseguró que ha hablado con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para manifestar el descontento de México con la forma en la que trabaja ICE.

“Sí hemos hablado de que no estamos de acuerdo, en su momento, en las detenciones que estaba haciendo esta institución, ICE, porque hay muchos mexicanos que su único delito es no tener papeles pero son ciudadanos que trabajan allá”, dijo.

CNN contactó a la Casa Blanca para pedir comentarios y espera respuesta.

Previamente, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), del que depende ICE, han defendido el trabajo de esta institución con el argumento de que actúa conforme a la ley para detener a migrantes indocumentados, una de las prioridades del Gobierno de Trump.

Con la muerte de Cabrera Clemente, suman 15 los migrantes mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o bajo su custodia desde que Trump inició su segunda presidencia en enero de 2025.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) dijo el lunes que estas muertes son inaceptables.

“La Cancillería reafirma su preocupación y su exigencia de acciones inmediatas. La repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE, incompatibles con estándares de derechos humanos, y protección de la vida de las personas”, señaló en un comunicado.

“El Gobierno de México continuará utilizando todas las vías legales y diplomáticas disponibles para esta situación, al tiempo que reitera su inequívoco compromiso de velar por la protección y la dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior, sin importar su situación migratoria”, concluyó la institución.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.