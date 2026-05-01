Todos los estrenos de mayo 2026: series y películas en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Las plataformas de streaming empiezan a calentar motores en mayo, preparándose para la temporada de estrenos del verano. Y la oferta este mes luce nutrida, con superhéroes, historias de suspenso, buenas dosis de crimen y comedias para todo público.

En mayo veremos al ganador del premio Oscar, Nicolas Cage, protagonizando por primera vez una serie televisiva, interpretando a un superhéroe de Marvel en “Spider-Noir”. Y Jon Bernthal volverá a ponerse el traje del justiciero Punisher en un programa especial de Disney+.

Los productores de “Stranger Things” se hacen cargo de una nueva serie, “The Boroughs”, en la que un grupo de personas de la tercera edad se enfentan a horrores sobrenaturales. Y el universo “Yellowstone” sigue creciendo con el arribo de una nueva secuela.

A continuación veamos los lanzamientos más importantes de las plataformas de streaming este mayo.

HBO Max ofrece en mayo una plantilla de títulos enfocada principalmente en los documentales. Fuera de esa propuesta destaca el estreno en la plataforma de “The Moment”, el falso documental en el que la cantante Charli XCX interpreta a una estrella de la música pop en ascenso que se prepara para iniciar su primera gira de conciertos en grandes estadios. En el elenco le acompañan Rosanna Arquette, Alexander Skarsgård y Kyle Jenner, entre otros.

La plataforma también estrena en streaming la película “Cumbres borrascosas”, la versión de 2026 protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. Otra película que hace su debut en HBO Max es “Lurker”, un thriller psicológico de 2025 que recibió buenas críticas en su estreno. En “Lurker”, el empleado de una tienda de ropa entra en el círculo íntimo de un artista de moda, y se forja una tensa y tóxica relación de poder entre ambos. Es una película que evoca la trama de la premiada “All About Eve” (1950), pero ambientada en la actualidad.

Jim Rash, famoso por haber interpretado al decano Pelton en la serie “Community”, escribe y dirige “Miss You, Love You”, una película original de HBO, sobre una viuda (Allison Janney) que tiene que planificar el funeral de su esposo con la ayuda de un desconocido (Andrew Rannells), el asistente de su hijo.

Además, en mayo se estrena la temporada 2 de la serie documental “On the Roam”, en la que el actor Jason Momoa recorre Estados Unidos para “conocer a las personas extraordinarias que están forjando su propio camino: desde artesanos y fabricantes de motocicletas, hasta músicos y atletas”, según indica la sinopsis. (HBO Max es propiedad de Warner Bros. Discovery, casa matriz de CNN).

Una serie española destaca este mes. Se llama “Ravalejar”, un thriller ambientado en el barrio del Raval en Barcelona. Creada por Pol Rodríguez y dirigida por Isaki Lacuesta, “Ravalejar” cuenta la historia de un restaurante centenario regentado por la misma familia por generaciones, que se pone en riesgo cuando un fondo de inversiones compra el edificio en el que opera, con la intención de vaciarlo. La familia y otros pobladores del barrio deciden enfrentar a la empresa para evitar el desalojo.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Wuthering Heights” (2026). Disponible: 1 de mayo

“Gold Rush: Mine Rescue with Freddy & Juan” (temporada 6). Estreno: 2 de mayo

“Margarita: Make Your Story Count” (temporada 2). Estreno: 4 de mayo

“Perilous Passage: Birth in America”. Estreno: 4 de mayo

“50 Years of Apple” with Bill Weir. Estreno: 5 de mayo

“Greenland 2: Migration”. Disponible: 8 de mayo

“The Palu Family: Under a Dark Spell”. Estreno: 8 de mayo

“K-Everything with Daniel Dae Kim”. Estreno: 9 de mayo

“Song of the Samurai” (temporada 1). Estreno: 9 de mayo

“Behind the Bars: Shot in the Spotlight”. Estreno: 12 de mayo

“The A List: 15 Stories from Asia and Pacific Diasporas”. Estreno: 13 de mayo

“On The Roam” (temporada 2). Estreno: 14 de mayo

“Lurker”. Estreno: 15 de mayo

“In the Eye of the Storm: Chasers” (temporada 1). Estreno: 18 de mayo

“Dr. Sanjay Gupta Reports: Weed 8: Weed and Women”. Estreno: 19 de mayo

“Harry Potter: The Official Film Podcast” (temporada 1). Estreno: 19 de mayo

“Slaves of Faith: Heralds of the Gospel”. Estreno: 21 de mayo

“Ravalejar”. Estreno: 22 de mayo

“The Many Lives of Benjaman Kyle” (temporada 1). Estreno: 24 de mayo

“A Complete Unknown”. Disponible: 27 de mayo

“Miss You, Love You”. Estreno: 29 de mayo

“The Moment”. Estreno: 29 de mayo

Netflix trae en mayo una oferta variada, que va del drama a la comedia, de eventos deportivos a programas de concursos. En el campo de la comedia es digna de mención la temporada 2 de “The Four Seasons”, sobre un grupo de amigos que viajan juntos en vacaciones. En esta temporada, el destino elegido es Italia. El elenco lo forman Tine Fey, Will Forte y Colman Domingo, entre otros.

También hay interés por “The Boroughs”, titulada “Jubilación rebeldes” en Latinoamérica, que ha sido descrita como “Stranger Things” para la gente de la tercera edad. Trata sobre un grupo de personas retiradas que se unen para combatir un horrorífico ente sobrenatural que acosa su comunidad en Nuevo México. Los hermanos Duffer, creadores de “Stranger Things” están involucrados en el proyecto. El elenco está repleto de actores veteranos: Bill Pullman, Geena Davis, Alfred Molina y Alfre Woodard, entre otros.

Mayo también incluye el estreno de la temporada 2 de la serie “Devil May Cry”, basada en el popular videojuego de Capcom, y el debut en Netflix de la miniserie de la BBC “Lord of the Flies”, basada en la clásica novela de William Golding y producida por Jack Thorne (“Adolescence”), sobre un grupo de niños que sobrevive a un accidente en una isla desierta y pronto se enfrentan violentamente entre ellos para establecer el liderazgo del grupo.

Otra serie británica que llega a Netflix en mayo es “Legends”, basada en una historia real, en la que varios agentes aduaneros, comunes y corrientes, son reclutados por la Policía para que se infiltren en las organizaciones criminales que introducían heroína en el Reino Unido a inicios de la década de 1990. El comediante Steve Coogan interpreta al jefe policial encargado de entrenar al grupo de novatos.

Netflix también lanza este mes varios proyectos españoles: la película “Mi querida señorita”, que narra la historia de una mujer madura y soltera que, tras acudir al médico, descubre que tiene genitales masculinos, lo que ignoraba pues su familia siempre la trató como mujer; y la serie “Berlín y la dama del armiño”, spinoff de “La casa de papel”, en la que Berlín (Pedro Alonso) y su banda se reúnen para robar una pintura de Leonardo Da Vinci expuesta en Sevilla.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Mi querida señorita”. Estreno: 1 de mayo

“Intercambiados”. Estreno: 1 de mayo

“Shut Up Evan”. Estreno: 1 de mayo

“Lord of the Flies”. Estreno: 4 de mayo

“Dr. Seuss’s Horton!” (temporada 2). Estreno: 4 de mayo

“Cuentra atrás: Rousey vs. Carano”. Estreno: 6 de mayo

“Los peores ex del mundo”. Estreno: 6 de mayo

“El caso Hartung”. Estreno: 7 de mayo

“Sangre asesina”. Estreno: 7 de mayo

“Legends”. Estreno: 7 de mayo

“The Roast of Kevin Hart”. Estreno: 10 de mayo

“Jeopardy! Cultura Pop”. Estreno: 11 de mayo

“Devil May Cry” (temporada 2). Estreno: 12 de mayo

“Marty, Life Is Short” (documental). Estreno: 12 de mayo

“The Bus: A French Football Mutiny”. Estreno: 13 de mayo

“Roosters” (temporada 2). Estreno: 13 de mayo

“Nemesis”. Estreno: 14 de mayo

“La casa de papel: Berlín y la dama del armiño”. Estreno: 15 de mayo

“The Crash”. Estreno: 15 de mayo

“Ronda Rousey vs. Gina Carano”. Emisión en vivo: 16 de mayo

“Black Phone 2”. Disponible: 16 de mayo

“Abraham Lincoln” (temporada 1). Estreno: 18 de mayo

“FDR” (temporada 1). Estreno: 18 de mayo

“Grant” (temporada 1). Estreno: 18 de mayo

“Law and Order” (temporadas 23-24). Estreno: 18 de mayo

“Theodore Roosevelt” (temporada 1). Estreno: 18 de mayo

“Washington” (temporada 1). Estreno: 18 de mayo

“The Boroughs”. Estreno: 21 de mayo

“Ladies First”. Estreno: 22 de mayo

“A Good Girl’s Guide to Murder” (temporada 2). Estreno: 27 de mayo

“The Four Seasons” (temporada 2). Estreno: 28 de mayo

“AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy”. Estreno: 31 de mayo

La principal novedad de Disney+ en mayo es el estreno del episodio especial “The Punisher: One Last Kill”, que promete, según las imágenes vistas en su tráiler, una secuencia interminable de escenas de acción y violencia al estilo “John Wick”. Será interesante ver cómo este programa especial de Marvel conecta con la película “Spider-Man: Brand New Day”, a estrenarse en cines el 31 de julio, pues Punisher (Jon Bernthal) aparecerá en la cinta como un personaje secundario.

Hulu estrena en mayo un inusual programa de concursos grabado en Corea del Sur. Se titula “Battle of Fates” y trata, según su sinopsis, en los “49 mejores lectores del destino de Corea —maestros del chamanismo, el saju, el tarot y la lectura del rostro—” que intentarán descrifrar el destino de las personas.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Travis Japan Summer Vacation!! in the USA”. Estreno: 1 de mayo

“The Boss/El encargado” (temporada 4). Esteno: 1 de mayo

“Impuros” (temporada 6). Estreno: 1 de mayo

“Star Wars: Maul Shadow Lord” (final de temporada). Estreno: 4 de mayo

“Daredevil: Born Again” (final de la temporada 2). Estreno: 5 de mayo

“We Bury The Dead”. Disponible: 8 de mayo

“Chibiverse” (temporada 4). Estreno: 9 de mayo

“American Idol” (final de la temporada 9). Emisión: 11 de mayo

“The Punisher: One Last Kill”. Estreno: 12 de mayo

“Tucci in Italy” (nueva temporada). Estreno: 12 de mayo

“Battle of Fates”. Estreno: 13 de mayo

“Arco”. (Disponible solo en Hulu en EE.UU.): 21 de mayo

“Deli Boys” (temporada 2). Estreno en Hulu: 28 de mayo

Prime Video apuesta por el género de acción en mayo. La propuesta más original es la serie “Spider-Noir”, basada en el personaje de las historietas Marvel, en el que Nicolas Cage –en su primer papel protagónico en televisión– interpreta a Ben Reilly, un detective privado en el Nueva York de la década de 1930 que también se desempeña como un superhéroe con poderes arácnidos llamado The Spider, en lo que equivale a una versión alternativa, en clave de cine negro, de las aventuras del Hombre Araña. Como novedad, la serie estará disponible en dos versiones: en color y en blanco y negro.

Mayo también incluye el lanzamiento de una nueva película basada en el personaje del agente de la CIA, Jack Ryan. La cinta se llama “Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost World” y vuelve a contar con John Krasinski (“A Quiet Place”) en el papel protagónico. Esta película llega tres años después de la emisión de la cuarta temporada de la serie. Poco se sabe de la trama, salvo que Ryan se enfrentará, con la ayuda de una agente británica interpretada por Sienna Miller, a una conspiración en la que un grupo rival de agentes.

En la misma línea de las historias de espías, los hermanos Russo (“Avengers: Endgame”) vuelven con la temporada 2 de la serie “Citadel”, que explora la vida de los sobrevivientes agentes de la organización secreta Citadel. La protagonizan Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas y Stanley Tucci.

Otra serie que regresa en mayo es “Good Omens”, ya en su tercera temporada. Y, como curiosidad, Prime Video estrena la serie “Off Campus”, basada en las exitosas novelas de Elle Kennedy, y se centra en la vida amorosa de varios personajes involucrados en el mundo del hockey universitario. Si te aficionaste al hockey por “Heated Rivalry”, esta puede ser una buena opción.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Citaldel” (temporada 2). Estreno: 6 de mayo

“No Place to be Single”. Estreno: 8 de mayo

“Good Omens” (temporada 3). Estreno: 13 de mayo

“Off Campus”. Estreno: 13 de mayo

“It’s Not Like That”. Estreno: 15 de mayo

“Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War”. Estreno: 20 de mayo

“The Double”. Estreno: 21 de mayo

“Horizon: An American Saga Chapter 1”. Disponible: 23 de mayo

“One Battle After Another”. Disponible: 23 de mayo

“Spider-Noir”. Estreno: 27 de mayo

Apple TV+ concentra en cuatro series sus lanzamientos más importantes en mayo. El primer estreno relevante del mes es la serie “Unconditional”, creada por los productores de “Homeland”, que trata sobre una joven veinteañera (Talia Lynne Ronn) y su mamá (Liraz Chamami), cuyas vacaciones de madre e hija se convierten en una pesadilla cuando la primera es arrestada por tráfico de drogas en Moscú. La madre intentará entonces demostrar su inocencia.

El título más sonado es la serie “Maximum Pleasure Guaranteed”, protagonizada por Tatiana Maslany (ganadora del premio Emmy a mejor actriz en 2016 por “Orphan Black”), quien da vida a Paula, una madre recién divorciada que vive una crisis mientras lidia con una batalla legal por la custodia de su hija. Todo se complica cuando Paula al parecer es testigo de un homicidio, lo que la involucra en una red de chantajes y asesinatos.

La plataforma estrena también la primera película dirigida por John Travolta, “Propeller One-Way Night Coach”, que recrea la época dorada de la aviación a través de un niño y su madre que emprenden un vuelo cruzando Estados Unidos hasta California.

Además, Apple TV+ lanza “Star City”, spinoff de la serie “For All Mankind”, que cuenta la historia alternativa de cómo la Unión Soviética logró enviar una misión tripulada a la Luna antes que Estados Unidos. El tráiler revela un tono tenso y conspiranóico en el marco de la Guerra Fría, con la férrea vigilancia del régimen soviético.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Unconditional”. Estreno: 8 de mayo

“Maximum Pleasure Guaranteed”. Estreno: 20 de mayo

“Star City”. Estreno: 29 de mayo

“Propeller One-Way Night Coach”. Estreno: 29 de mayo

El universo “Yellowstone”, creado por Taylor Sheridan, es uno de los más exitosos de la historia de la televisión con precuelas (“1883” y “1923”) y secuelas (“Marshals”). En mayo llegan un nuevo spinoff, otra secuela titulada “Dutton Ranch”, centrada en los personajes de Beth Dutton (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser), que intentan empezar una nueva vida en Texas.

En mayo CBS emitirá, al igual que Paramount+, el programa final de “The Late Show with Stephen Colbert”, que la cadena televisiva decidió cancelar y desencadenó críticas al atribuirse la decisión a motivos políticos, lo que CBS ha negado.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Watson” (final de temporada). Emisión: 3 de mayo

“NCIS: Origins” (final de la temporada 2). Emisión: 5 de mayo

“DMV” (final de temporada). Emisión: 11 de mayo

“The Neighborhood” (episodio final). Emisión: 11 de mayo

“NCIS” (final de la temporada 23). Emisión: 12 de mayo

“Gabrielle Union: My Journey to 50” (temporada 1). Estreno: 13 de mayo

“Dutton Ranch”. Estreno: 15 de mayo

“Couples Therapy” (temporada 5). Estreno: 15 de mayo

“CIA” (final de la temporada 1). Emisión: 18 de mayo

“FBI” (final de la temporada 8). Emisión 18 de mayo

“Survivor 50” (final de temporada). Emisión: 20 de mayo

“Ghosts” (final de la temporada 5). Emisión: 21 de mayo

“The Late Show with Stephen Colbert” (programa final). Emisión: 21 de mayo

“Marshals” (final de la temporada 1). Emisión: 24 de mayo

“American Music Awards”. Emisión en vivo en EE.UU.: 25 de mayo

“Criminal Minds: Evolution” (temporada 19). Estreno: 28 de mayo

El principal estreno de Peacock en mayo es la serie “M.I.A.”, sobre una joven de Miami –interpretada por la actriz nativa del estado de la Florida Shannon Gisela, de madre venezolana y padre irlandés-estadounidense– que decide vengarse de quienes destruyeron el negocio de narcotráfico de su familia.

Peacock también emitirá en mayo todas las películas de Quentin Tarantino, a propósito de que estrenará en streaming “Kill Bill: The Whole Bloody Affair”, la versión estrenada el diciembre pasado que combina en una sola cinta las dos cintas de “Kill Bill”.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Abominable”. Estreno: 1 de mayo

“Imaginary”. Estreno: 4 de mayo

“Dateline: Unforgettable” (temporada 7). Estreno: 4 de mayo

“The Marsh King’s Daughter”. Estreno: 5 de mayo

“Love Island: Beyond the Villa” (final de la temporada 2). Estreno: 6 de mayo

“M.I.A.” Estreno: 7 de mayo

“Another Man’s Wife”. Estreno: 8 de mayo

“Arthur the King”. Estreno: 11 de mayo

“Law and Order” (final de la temporada 25). Estreno: 15 de mayo

“Law and Order: SVU” (final de la temporada 27). Estreno: 15 de mayo

“Saturday Night Live” (final de la temporada 51). Emisión: 17 de mayo

“The Ministry of Ungentlemanly Warfare”. Disponible: 18 de mayo

“Wicked”. Disponible: 21 de mayo

“Kill Bill: The Whole Bloody Affair”. Estreno: 22 de mayo

“The Strangers: Chapter 1”. Estreno: 30 de mayo

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