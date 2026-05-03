Brote de hantavirus en un crucero deja tres muertos y otros gravemente enfermos; zarpó desde Argentina

Associated Press

Un presunto brote de hantavirus en un crucero en el océano Atlántico mató a tres personas y enfermó al menos a otras tres, informó el domingo la Organización Mundial de la Salud.

En un comunicado a The Associated Press, la OMS dijo que estaba en marcha una investigación, pero que al menos un caso de hantavirus había sido confirmado.

Uno de los pacientes estaba en cuidados intensivos en un hospital sudafricano, dijo la agencia de salud de la ONU, y agregó que estaba trabajando con las autoridades para evacuar del barco a otros dos pasajeros con síntomas.

“Se están llevando a cabo investigaciones detalladas, incluidas más pruebas de laboratorio e investigaciones epidemiológicas”, dijo la OMS. “Se está brindando atención médica y apoyo a los pasajeros y la tripulación. La secuenciación del virus también está en curso”.

Las infecciones por hantavirus suelen estar vinculadas a la exposición a las heces o la orina de roedores infectados, dijo la OMS. Aunque son poco frecuentes, la OMS señaló que pueden transmitirse entre personas y pueden derivar en una enfermedad respiratoria grave.

No existe un tratamiento específico ni una cura, pero la atención médica temprana puede aumentar la probabilidad de supervivencia.

La OMS no identificó la embarcación, pero reportes de medios sudafricanos indicaron que el brote ocurrió en el crucero MV Hondius mientras navegaba desde Argentina hacia Cabo Verde, frente a la costa de África Occidental.

El sitio global de seguimiento marítimo MarineTraffic identificó la embarcación como un crucero de pasajeros con bandera neerlandesa. La ubicó atracada en Praia, la capital de Cabo Verde, la noche del domingo.

Medios sudafricanos, citando al portavoz del departamento de salud de Sudáfrica, Foster Mohale, dijeron que la primera víctima, un hombre de edad avanzada, murió en el barco. Su esposa murió más tarde en un hospital sudafricano, dijo Mohale.

El hantavirus estuvo en las noticias después de que la esposa del fallecido actor Gene Hackman, Betsy Arakawa, muriera por una infección de hantavirus en Nuevo México el año pasado. Hackman murió una semana después en su casa.

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