Hezbollah despliega una nueva y potente arma diseñada para evadir la detección israelí

Por Charbel Mallo, Tal Shalev y Oren Liebermann, CNN

El cuadricóptero cargado de explosivos se deslizó por encima de los tejados del sur del Líbano, navegando con precisión entre edificios bombardeados y a lo largo de caminos de tierra. El dron le dio a su operador una imagen clara en primera persona de su objetivo: un tanque israelí con soldados de pie cerca.

En la parte superior de la imagen, en letras blancas, había dos palabras:

“BOMBA LISTA”

El cuadricóptero es un dron de fibra óptica, dicen los expertos, un arma que Hezbollah ha utilizado cada vez más con una precisión letal. Estos drones son difíciles de detener y aún más difíciles de detectar, lo que les da a sus operadores una vista de alta resolución del objetivo sin emitir ninguna señal que pueda ser interferida.

Los drones son “inmunes a la interferencia de comunicaciones y, en ausencia de una firma electrónica, también es imposible descubrir el lugar desde el que fueron lanzados”, escribió Yehoshua Kalisky, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel.

En un video de Hezbollah, producido con gran cuidado y publicado este domingo, el dron cuadricóptero, que no pesa más que unos pocos kilos, impacta su objetivo mientras los soldados israelíes parecen completamente ajenos a su aproximación. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el ataque mató al sargento Idan Fooks, de 19 años, e hirió a varios otros. Luego, Hezbollah lanzó más drones contra un helicóptero de rescate que llegó al lugar para evacuar a los soldados heridos.

Los drones de fibra óptica son eficaces por su simplicidad: en lugar de una señal inalámbrica que controle el dron a distancia, el cable de fibra óptica conecta el dron directamente con su operador.

Debido a que los cables de fibra óptica son tan finos y ligeros —prácticamente invisibles a simple vista—, el cable puede extenderse hasta 15 kilómetros o más, dijo a CNN una fuente militar israelí, lo que permite que el operador permanezca a una distancia segura mientras el dron le transmite una imagen en primera persona, nítida como el cristal, del objetivo.

Las FDI han confiado en su ventaja tecnológica para contrarrestar la guerra con drones, interfiriendo las señales y frecuencias que usan los operadores para controlar los dispositivos, con el fin de detenerlos antes de que lleguen a los soldados israelíes. Pero sin una señal, las FDI no pueden interferir electrónicamente el control de los drones de fibra óptica y también enfrentan un desafío mayor para detectar el proyectil entrante en primer lugar.

“Más allá de barreras físicas como redes, hay poco que se pueda hacer”, dijo la fuente militar israelí. “Es un sistema de baja tecnología adaptado para la guerra asimétrica”.

Los drones de fibra óptica aparecieron por primera vez en grandes cantidades en el campo de batalla en Ucrania, donde las fuerzas rusas los utilizaron con gran eficacia, ampliando aún más su alcance. Rusia también pudo conectar el cable de fibra óptica del dron a una unidad base, que luego se vinculaba a un operador. Esa conexión adicional alejaba al operador del propio dron, protegiendo a la persona y haciéndola aún más difícil de atacar. La capacidad de Rusia para producir los drones, o vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés), en masa significó que Moscú podía cortar las líneas de suministro ucranianas con ataques de drones muy por detrás de las líneas del frente.

Los objetivos de Hezbollah son distintos. Israel está operando en el sur del Líbano tan cerca de sus propias bases que no hay líneas de suministro sustanciales que atacar. En cambio, los operadores de drones de Hezbollah han cazado a tropas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel, bien dentro del alcance de estas armas.

“Es un sistema capaz que, en las manos adecuadas, con un operador experimentado, contra una fuerza que no espera que un dron así ataque, puede ser bastante eficaz”, dijo Samuel Bendett, investigador sénior adjunto del Center for New American Security. “Incluso contra una fuerza que sabe de esto y está tomando precauciones, aún puede ser letal”.

Israel cree que Hezbollah importa los drones civiles desde China o Irán, dijo la fuente, y luego acopla cada uno a una granada o a un dispositivo explosivo similar. El resultado es un arma casi invisible y de alta precisión que permite a Hezbollah llevar a cabo ataques selectivos —aunque de pequeña escala— contra las fuerzas israelíes. China ha negado anteriormente suministrar armas a cualquiera de las partes en el conflicto y ha subrayado que cumple con sus obligaciones internacionales.

Aunque están limitados en el daño que pueden causar, estos dispositivos de bajo costo son un arma potente para Hezbollah.

“Hezbollah ya tiene un arsenal de drones bastante sofisticado”, dijo Bendett a CNN. “Tiene mucha gente con experiencia y con distintos tipos de experiencia en UAV”.

Durante años, Hezbollah trabajó con el respaldo financiero y tecnológico de Irán para construir un enorme arsenal de cohetes y misiles. Antes de la guerra de Gaza, funcionarios israelíes estimaban que Hezbollah tenía aproximadamente 150.000 cohetes, incluidos de largo alcance y municiones de precisión. Pero a lo largo de la guerra, como resultado de que Israel atacara el arsenal y de que Hezbollah disparara los cohetes, funcionarios israelíes han estimado que Hezbollah conserva apenas el 10 % de sus cohetes.

Incapaz de igualar el poder o la tecnología de las fuerzas armadas israelíes, la milicia respaldada por Irán recurrió en cambio a la guerra asimétrica, de manera similar a como Irán lo ha hecho contra Estados Unidos e Israel.

Las FDI han respondido utilizando redes y otras barreras físicas —como se ha visto en Ucrania— para impedir que los drones entrantes lleguen a las tropas, pero un funcionario militar israelí reconoció que es una solución imperfecta a un problema de baja tecnología.

“No es infalible, no tanto como nos gustaría”, dijo el funcionario. Las FDI están trabajando con su dirección de inteligencia para encontrar mejores maneras de contrarrestar los drones de fibra óptica, añadió, pero el peligro persiste.

“Es una amenaza a la que todavía nos estamos adaptando”, dijo el funcionario. El problema se agrava cuando Hezbollah lanza varios drones a la vez, lo que podría saturar un sistema que aún no está plenamente preparado para identificar los drones entrantes.

“Hezbollah está aprendiendo rápido. Están intentando coordinar ataques, así que es una amenaza”.

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Con información de Sarah Tamimi, de CNN.