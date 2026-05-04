Arsenal vs. Atlético de Madrid, por el pase a la final de la Champions League: previa, alineaciones, hora y cómo ver

Por Federico Leiva, CNN en Español

A todo o nada. Con esa premisa saldrán al terreno de juego del Emirates Stadium el Arsenal y el Atlético de Madrid este martes. Ya no habrá otros 90 minutos de revancha, ni ventaja de gol de visitante. Solo uno de ellos dormirá estando clasificado a la final de la Champions League en Budapest.

El norte de Londres será escenario muy posiblemente de otro duelo altamente táctico, entre dos equipos que no regalan un centímetro de campo ni dan un balón por perdido. Así fue la ida en Madrid y nada hace pensar que la revancha vaya a ser diferente.

El equipo inglés parte como favorito. Es, de hecho, el único invicto en la competencia, con 10 triunfos y tres empates, incluido el conseguido en el Metropolitano. Sus números en casa han sido determinantes: 22 victorias en 28 juegos en todas las competencias de la temporada, con apenas dos caídas y solo 10 goles en contra, es decir, menos de uno cada tres encuentros.

Los “Gunners” también llegarán con la confianza por las nubes, después de volver al triunfo en la Premier League. La goleada por 3-0 ante el Fulham, también como local, le devolvió el liderato en la liga inglesa y sabe que por delante le quedan equipos que representan claramente un peligro menor. Con tres puntos (y un partido jugado) más que el Manchester City y mejor diferencia de gol, los londinenses saben que el camino al título doméstico está al alcance de la mano.

Del otro lado, el Atlético de Madrid se juega su última carta de la temporada. En la liga tiene asegurado un puesto en la Liga de Campeones de la UEFA del próximo año y ya está lejos de la pelea por el campeonato, mientras que en la Copa del Rey su excelente andar quedó sin premio en la final. Por eso, todos los cañones apuntan a la Champions, el gran anhelo que este “Colchonero” de Diego Simeone acarició dos veces en los últimos 15 años, pero que nunca pudo alzar la orejona.

Las estadísticas están del lado del Arsenal, en especial si se mira el último choque entre ambos en Inglaterra, durante esta misma edición, cuando los de Arteta se hicieron un festín con la defensa del Atleti para golear 4 a 0.

Sin embargo, mucho ha cambiado desde aquella tercera jornada de la fase de liga. El Atlético ha mejorado mucho, en especial en la faceta ofensiva, siendo uno de los equipos más goleadores de esta Champions.

Incluso nadie duda de que mereció mejor suerte en el duelo de ida de la semana pasada. Quedó 0-1 en la última jugada del primer tiempo debido a un penal exagerado por Gyökeres y comprado por el árbitro, pero tuvo una segunda parte excelente tras el empate de Julián Álvarez (también de penal), asfixiando a los londinenses, sufriendo poco y nada durante buena parte del complemento y teniendo varias posibilidades de dar vuelta el marcado. Sin embargo, falló en la definición, y ahora tendrá la obligación de buscar el triunfo fuera de casa.

La buena noticia para el Atleti es que el delantero argentino, su máximo goleador en esta edición, pudo entrenarse con normalidad este lunes, después de haber pedido el cambio por un golpe en su tobillo contra el Arsenal. Giuliano Simeone, otro cambio obligado para Simeone en la ida, también estuvo a la par de sus compañeros en la víspera de la revancha.

Habrá bajas en ambos equipos, ya que el equipo español no tendrá a Pablo Barrios ni Nico González, ambos por lesión, mismo percance que sufren Jurrien Timber y Mikel Merino en el cuadro inglés. Eso sí, Arteta confirmó que tanto Odegaard como Havertz, ausentes en el triunfo ante el Fulham, estarán disponibles.

Una amenaza aparece con total seguridad en el futuro del Atleti: Buyako Saka, el talentoso extremo que fue suplente en la ida, pero que el fin de semana fue muy importante para los “Gunners”. Con él, el Arsenal es peligrosísimo, tanto en las transiciones como en el juego posicional gracias a sus constantes desbordes individuales.

No hay anticipo de Simeone, pero, si no tuviéramos que guiar por el juego de ida, debe haber una pregunta reinando en su cabeza: ¿quién juega de lateral derecho? En el primer tiempo del primer duelo lo hizo Marcos Llorente, con Giuliano Simeone por delante, pero no resultó debido a que el argentino no hizo daño con sus escaladas. Por el contrario, en la segunda parte ingresó Le Normand al costado de la defensa y Llorente se adelantó al medio, coincidiendo con un buen rendimiento del Atleti. ¿Qué hará el Cholo?

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze; Buyako Saka, Viktor Gyökeres, Noni Madueke.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso Ademola Lookman; Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

El alemán Daniel Siebert será el encargado de impartir justicia en el campo de juego, y muchos ojos estarán posados en su actuación, después de lo que fue un primer partido marcado por los fallos de Danny Makkelie y la actuación (u omisión) del VAR.

Y es que Makkelie fue protagonista, marcando penal por una supuesta infracción sobre Gyökeres que pareció tener muy poco de contacto y mucho de teatro por parte del sueco. Los asistentes ayudados por la tecnología brillaron por su ausencia, pero corrigieron dos errores del juez principal más tarde.

Primero lo llamaron para revisar la mano de Ben White en el área del Arsenal, que Makkelie no sancionó como penal a la primera, pero sí luego de ver la imagen en el VAR. El segundo error rectificado llegó cerca del final, cuando el árbitro cobró un segundo penal para los ingleses tras una caída de Eze. La imagen mostró que, si hubo un contacto, este fue mínimo, y tras ver las pantallas, el juez retractó su decisión.

Esto motivó la furia de Arteta, que aceptó con resignación el penal del Atleti (aunque dijo que en la Premier League esas manos no se sancionan), pero que estalló por la anulación de la segunda pena máxima para su equipo, ya que, en su opinión, hubo un contacto y el VAR solo está para corregir errores claros y manifiestos. Del otro lado, Simeone dijo que en estas instancias solo se deberían sancionar faltas evidentes.

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

En Estados Unidos podrá verse a través de Paramount+, TUDN y DAZN, mientras que en México estará disponible en HBO Max (compañía hermana de CNN) y Fox.

Para Argentina, Colombia y otra gran parte de Sudamérica la opción será ESPN o FOX y Disney+, en tanto que en España habrá que sintonizar Movistar+.

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