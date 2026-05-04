Cinco de Mayo: ¿qué se celebra este día y cuál es su origen?

Por Todd Leopold, CNN

Guacamole y fajitas; banderas de México y mariachi; margaritas, cerveza y… más cerveza. En Estados Unidos la fiesta mexicana por excelencia es el Cinco de Mayo.

En México también se conmemora esa fecha, pero los tributos locales palidecen al lado de la enorme celebración que se lleva a cabo en Estados Unidos: hay ofertas en los restaurantes, publicidad abundante y promociones interminables.

Estas son cinco cosas que debes saber acerca del Cinco de Mayo en Estados Unidos.

En el Cinco de Mayo se celebra la victoria de México sobre Francia en la Batalla de Puebla, que ocurrió el 5 de mayo de 1862 (y que no es la independencia de México).

A finales de 1861, España, Reino Unido y Francia habían invadido México, pero en un lapso de seis meses, los dos primeros se retiraron. Al norte de la frontera se desarrollaba la Guerra Civil estadounidense, así que los franceses decidieron aprovechar el caos e invadir México, que había quedado destruido por la guerra a finales de la década de 1850.

Los franceses avanzaron en abril de 1862 sobre la ciudad de Puebla, situada a unos 137 kilómetros al este de la Ciudad de México. Un pequeño ejército al mando de Ignacio Zaragoza derrotó a un contingente francés más numeroso.

Fue la clásica victoria estilo David y Goliat y se ha celebrado desde entonces por su valor simbólico, aunque a final de cuentas los franceses tomaron México y establecieron un Segundo Imperio Mexicano breve en el que reinó el emperador Maximiliano.

Zaragoza nació en lo que hay es Goliad, Texas, a unos 10 kilómetros al norte de Corpus Christi. En 1999, el Senado de Texas lo declaró el lugar oficial para celebrar el Cinco de Mayo.

Y vaya que se celebra: hay música en vivo, bailes folklóricos y parrilladas. También hay una fiesta gigante en el recinto ferial de Goliad.

“Le ha abierto la perspectiva a Goliad. Es algo de lo que todos nos enorgullecemos. Es una de las razones por la que esperamos que nuestros jóvenes sigan con la tradición”, dijo Emilio Vargas, ex juez de paz, al diario Victoria Advocate de Texas.

Entre los festivales de mayor calidad y más visitados de Estados Unidos están el de Chicago (la fiesta en el parque Douglas atrae a unas 200.000 personas), la de Denver (400.000 personas en dos días), la de Portland, Oregon (el festival del parque Waterfront atrae a 300.000 personas) y el de St. Paul, Minnesota.

¿St. Paul, Minnesota? Así es. La ciudad tiene un barrio conocido como Distrito del Sol, una zona de la parte oeste de Minnesota que empezó a atraer a los inmigrantes mexicanos a principios del siglo XX.

Ahora hay más de 25.000 habitantes latinos (aproximadamente un 10% de la población de la ciudad, según el sitio web St. Paul Historical) y el festival del Cinco de Mayo dura dos días.

Aunque los estadounidenses han estado celebrando el Cinco de Mayo prácticamente desde que la batalla terminó (particularmente en el oeste), en la mayor parte de Estados Unidos fue desconocido hasta la década de 1960, cuando los activistas méxicoestadounidenses empezaron a darle prominencia. Se ha vuelto una forma de celebrar el orgullo de la comunidad.

Pero como es Estados Unidos, también es una gran oportunidad de mercadotecnia.

El Cinco de Mayo es uno de los cinco principales días de consumo de bebidas alcohólicas en general.

En Estados Unidos también se reconoce la cocina mexicana. De acuerdo con la revista del Instituto Smithsonian, la cocina poblana es una de las mejores en México.

Así que si no has probado algunos de estos platillos este es un buen momento para hacerlo: el mole poblano, las chalupas (tortillas gruesas con carne, salsa y cebolla) y los chiles en nogada (chiles fritos con salsa de nuez, granada roja y perejil), que despliegan los colores de la bandera mexicana.

¡Felices fiestas!

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