Los “hermanos mariachi” se presentan junto a Kacey Musgraves en Texas tras su detención por ICE

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Los llamados “hermanos mariachi” abrieron el domingo 3 de mayo el primero de los tres conciertos programados de la cantante de country Kacey Musgraves en Texas. Antonio, Caleb y Joshua Gámez-Cuéllar, junto a su padre, Luis Antonio Gámez Martínez, estuvieron presentes en el Gruene Hall de New Braunfels, Texas, tal como ya lo había anunciado Musgraves a finales de abril a través de sus redes sociales.

La banda de música mexicana tocó “El son de la negra” y “La bamba” entre otras canciones, y ya con Kacey Musgraves interpretó “Tú, solo tú”, clásico popularizado por Miguel Aceves Mejía y Pedro Infante que en los años 90 Selena Quintanilla convirtió en un número 1 de la lista de Billboard Hot Latin Tracks.

Cabe recordar que los Gámez-Cuéllar pasaron casi dos semanas bajo custodia migratoria en Texas antes de quedar en libertad, en un caso que atrajo la atención de su ciudad, McAllen, y de la comunidad de mariachis en el sur del estado. Los miembros de la familia —los padres Luis Antonio Gámez Martínez y Emma Guadalupe Cuéllar López, junto con Caleb y Joshua, los dos hermanos menores— fueron detenidos el 25 de febrero por autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y trasladados al South Texas Family Residential Center, un centro de detención familiar en Dilley.

Antonio, por ser mayor de edad, fue enviado a una instalación distinta en Raymondville. Tras casi dos semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los cinco quedaron en libertad. El abogado que representa a Antonio, Efrén C. Olivares, del National Immigration Law Center, dijo a Associated Press que la familia ingresó a Estados Unidos en 2023 a través de la aplicación CBP One, un mecanismo que permitía solicitar citas en puertos de entrada para pedir asilo.

De acuerdo con The New York Times, la familia Gámez-Cuéllar se unió en una oración poco antes de salir al escenario este domingo, y Antonio, el hermano mayor, comentó “es increíble pensar que pasamos de estar en una situación tan difícil a ser teloneros de una de las mayores estrellas de country”. Por su parte, Emma Guadalupe Cuéllar López, la madre de los jóvenes músicos, expresó que se sentían muy honrados de haber sido invitados para formar parte del espectáculo.

Cabe recordar que, hace menos de un año, los dos hermanos mayores fueron reconocidos en el Capitolio por sus actuaciones galardonadas en un destacado grupo de mariachi de escuela secundaria.

Antonio, Caleb y Joshua Gámez-Cuéllar tienen programado presentarse nuevamente este 4 y 5 de mayo junto a Kacey Musgraves en el Gruene Hall de Texas. Por su parte, Musgraves hará una breve pausa después de estas presentaciones para posteriormente retomar su gira de conciertos por Estados Unidos y Canadá durante agosto, septiembre y octubre.

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