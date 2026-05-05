Bayern Munich vs. PSG, por un lugar en la final de la Champions League: previa, alineaciones, hora y cómo ver

Por Federico Leiva, CNN en Español

Ajústense los cinturones, porque para este miércoles está pronosticado fútbol de alto de vuelo y lluvia de goles. En el Allianz Arena de Alemania, el Bayern Munich recibirá al Paris Saint-Germain por el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025/2026. ¿El premio? Un lugar en la gran final del 30 de mayo en Budapest, donde ya reservó asiento el Arsenal de Inglaterra.

El elenco francés llega con una ligera ventaja después del emocionante 5 a 4 logrado en la ida, disputada el martes pasado en el Parque de los Príncipes. Parecía que los dirigidos por Luis Enrique, vigentes campeones, tenían la clasificación en el bolsillo cuando se imponían 5 a 2, pero el equipo de Luis Díaz, golazo del colombiano mediante, reaccionó justo para darle vida a la eliminatoria.

Fue tal la producción ofensiva de ambos equipos durante el primer duelo (y tan mala la producción defensiva de los dos), que el partido reavivó una vieja grieta en los aficionados, entre aquellos que prefieren un fútbol agresivo y directo, y aquellos que pregonan el orden defensivo.

Lo cierto es que cuando se abra el telón en Munich, ni el Bayern ni el PSG saldrán a otra cosa que no sea atacar. Así están diseñados por sus entrenadores y para eso tienen los jugadores que tienen.

Si bien el PSG empezará arriba en el marcador desde el minuto cero, tendrá una gran desventaja, tras confirmarse la ausencia por lesión del marroquí Achraf Hakimi, una pieza vital dentro del andamiaje defensivo y ofensivo que propone el entrenador español.

Del otro lado, no habrá sorpresas. El cuadro teutón, ya campeón de la Bundesliga y todavía con posibilidades de luchar por el triplete, sufrió hace unas semanas la baja prolongada de Serge Gnabry, quien también se perderá el Mundial 2026. Musiala continuará en su lugar. En tanto que se espera la vuelta de Laimer al lateral izquierdo de la defensa, en lugar del canadiense Alphonso Davies, de discreta labor en la ida, al margen del penal que (polémica aparte) le sancionaron en contra.

El del Bayern y el PSG es un duelo que se viene repitiendo a menudo durante la principal competencia europea. Llevan ya 16 partidos jugados, con nueve triunfos alemanes por siete franceses: nunca han empatado, por lo que siempre ha habido goles entre ellos. Y en esta edición han marcado tantos que, además de sellar un récord de nueve conquistas en un duelo de semifinales, ambos están a tiro de alcanzar el récord de anotaciones en una sola campaña, una marca que ostenta el FC Barcelona de la edición 1999/2000, con 45. El PSG lleva ya 43 y el Bayern 42, con lo cual el registro muy posiblemente cambie de manos en esta temporada.

Bayern Munich: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha; João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

En Estados Unidos podrá verse a través de Paramount+, TUDN y DAZN, mientras que en México estará disponible en HBO Max (compañía hermana de CNN) y Fox.

Para Argentina, Colombia y otra gran parte de Sudamérica la opción será ESPN o FOX y Disney+, en tanto que en España habrá que sintonizar Movistar+.

La final de la Champions League tiene ya un lugar ocupado: el Arsenal de Inglaterra venció al Atlético de Madrid este martes en Londres por 1 a 0, logrando mantener el invicto y sellando la clasificación tras el empate 1-1 del primer encuentro.

Buyako Saka marcó el único gol del partido, aprovechando un rebote de Oblak y la distracción de los defensores centrales. Sea cual sea su rival, PSG o Bayern Munich, habrá un duelo de estilos en Budapest.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.