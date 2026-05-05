Cada que le pones gasolina a tu auto pagas por la escasez de combustible para aviones

Análisis de David Goldman

El mercado mundial del petróleo es tremendamente complejo, con miles de elementos interconectados que funcionan a la perfección para mantener la economía mundial en marcha. La mayoría de las veces, nadie se da cuenta.

Hasta que se rompe.

Han pasado dos meses y medio desde que la guerra con Irán alteró el mercado del crudo, y las repercusiones están empezando a manifestarse de formas inesperadas. Entre las muchas peculiaridades: una escasez de combustible para aviones en Europa, que los estadounidenses están pagando en las gasolineras.

Entre el 23 de febrero y el 27 de abril, los precios de la gasolina subieron más rápido en Estados Unidos que en casi todos los demás países del mundo, excepto en Myanmar, Malasia, Pakistán y Filipinas, según los analistas de JPMorgan. Estados Unidos ocupó el quinto lugar, justo por delante de Camboya. Los estadounidenses pagan ahora 4,48 dólares por un galón de gasolina normal, un 50 % más de lo que costaba antes de que comenzara la guerra.

Hace cuatro semanas, la Agencia Internacional de la Energía (AIE, por sus siglas en inglés) advirtió que a Europa le quedaban unas seis semanas de combustible para aviones. Según la agencia, si no se reabría el estrecho de Ormuz, las aerolíneas tendrían que recortar drásticamente sus rutas y cancelar vuelos para compensar la situación.

Las aerolíneas no esperaron. Lufthansa canceló 20.000 vuelos. Turkish Airlines dejó de volar a 23 ciudades. Y las aerolíneas estadounidenses empezaron a seguir su ejemplo: United recortó un 5 % de su programa de vuelos de verano.

Para compensar la falta de suministros provenientes de Medio Oriente, de donde Europa obtiene la mayoría de su combustible para aviones, las refinerías estadounidenses comenzaron a producir mucho más para vender a las aerolíneas globales: 26.000 barriles más por día en la última semana de abril que la semana anterior, según la Administración de Información de Energía de EE.UU.

El problema: simplemente no hay capacidad de refinación adicional en Estados Unidos. Las refinerías están operando a niveles máximos de producción mensual de varias décadas. Entonces, si producen más de una cosa, deben reducir en otra.

Así que decidieron reducir la gasolina, alrededor de 53.000 barriles por día. Para compensar, Estados Unidos recurrió a sus reservas de gas, reduciendo su inventario en 6.1 millones de barriles la última semana de abril. Esto dejó los almacenes de gasolina alrededor de un 2 % por debajo de su promedio de cinco años.

El diésel es aún peor. Las existencias están un 11% por debajo de su promedio de cinco años.

La ley de oferta y demanda entró en juego: los precios al por mayor de la gasolina han subido 74 centavos desde que la AIE advirtió sobre la escasez de combustible para aviones a mediados de abril. Los precios minoristas de la gasolina también han subido drásticamente, aumentando más de 30 centavos por galón solo en la última semana, el ritmo más rápido desde el inicio de la guerra.

Mientras tanto, el diésel se encuentra a solo 16 centavos de alcanzar un máximo histórico.

Por supuesto, todo comienza con el crudo. Los precios del petróleo han aumentado en las últimas semanas, ya que los operadores temen que un fin negociado de la guerra con Irán siga siendo esquivo.

Pero no todo el petróleo es igual. Aunque tendemos a pensar que todo el petróleo es la misma sustancia, diferentes partes del mundo producen tipos de crudo notablemente distintos, cada uno ideal para fabricar una variedad de productos.

El petróleo que proviene de Venezuela y el Medio Oriente tiende a ser espeso y viscoso. Lo llamamos crudo pesado y agrio. Es ideal para fabricar asfalto y productos como diésel y combustible para aviones.

En Estados Unidos, el petróleo es más ligero y menos espeso en su textura. Lo llamamos crudo ligero y dulce. Es particularmente bueno para hacer gasolina.

Aunque se pueden producir combustibles algo más pesados a partir de crudo ligero y dulce, incluido el combustible para aviones y el diésel, las refinerías estadounidenses están construidas para procesar principalmente el petróleo venezolano. Refinar crudo ligero y dulce puede hacerlas menos eficientes.

Esto se debe a que la última gran refinería construida en Estados Unidos se inauguró en 1977, cuando Estados Unidos obtenía la mayor parte de su petróleo del Medio Oriente y América Latina. Desde la revolución del fracking en las últimas décadas, Estados Unidos se ha convertido en un exportador neto de petróleo, pero aún importa alrededor de un tercio de su petróleo crudo en general.

Con el crudo pesado y agrio más eficiente atascado en Medio Oriente, los productores estadounidenses han aumentado la producción de petróleo a niveles históricos. Las refinerías estadounidenses pueden arreglárselas con ese petróleo para producir diésel y combustible para aviones, pero a menor eficiencia y costos adicionales.

Todo esto significa que los estadounidenses están pagando más en la gasolinera, incluso por un problema que sucede a miles de millas de distancia.

The-CNN-Wire

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