Investigación de CNN revela red global en la que hombres comparten cómo drogar y violar: la “academia global de violación”

Por Saskya Vandoorne, Kara Fox y Niamh Kennedy, CNN

El mundo se enfrentó al abuso habilitado por internet en 2024 durante el juicio por violación masiva y drogamiento de Dominique Pelicot y otros 50 hombres en el sur de Francia.

Fue en un supuesto sitio web de citas, en una sala de chat llamada “Sin que ella lo sepa”, donde Pelicot pudo conectarse con decenas de otros hombres para instigar las violaciones de su entonces esposa, Gisèle. Mientras él la drogaba hasta dejarla inconsciente, fue violada más de 200 veces por 70 hombres, no todos los cuales pudieron ser localizados por la policía.

El caso Pelicot arrojó brevemente luz sobre este oscuro rincón de internet. Pero aunque Coco, el sitio web implicado, fue cerrado y la atención pública se desplazó a otra parte, este comportamiento no desapareció.

Una investigación de CNN As Equals de varios meses ha descubierto un mundo oculto en línea donde la mercantilización y la amplificación de la violencia sexual contra las mujeres está floreciendo.

Un sitio pornográfico, Motherless.com, alberga más de 20.000 videos del llamado contenido “sleep” subidos por usuarios, con cientos de miles de visualizaciones.

El sitio web, que tuvo alrededor de 62 millones de visitas solo en febrero y cuya audiencia principal está en Estados Unidos, se describe a sí mismo como un “alojamiento de archivos moralmente libre donde todo lo legal se aloja para siempre”.

La legalidad de parte del material publicado está seriamente en duda.

El llamado contenido “sleep” se categoriza usando etiquetas descriptivas como #passedout y #eyecheck.

En estos videos, los hombres se filman levantando los párpados cerrados de mujeres para mostrar que están dormidas o sedadas, y algunos videos de “eyecheck” superan las 50.000 visualizaciones. Dentro de la comunidad “sleep” de Motherless —de la que informaron por primera vez las periodistas de investigación alemanas Isabell Beer e Isabel Ströh— los miembros intercambian consejos sobre cómo drogar a sus parejas.

En el grupo de chat “Zzz”, al que un usuario de Motherless había enlazado y donde conocimos por primera vez a Piotr, hacen lo mismo. CNN no proporciona los nombres ni las dosis de los medicamentos específicos que los usuarios dijeron emplear.

Usuario 1: “Llevo años queriendo hacerle esto a mi señora. Puedo conseguir… pero, sinceramente, me da un miedo de la hostia una sobredosis”.

Usuario 2: “SIEMPRE empieza con poco. Estás pensando a largo plazo, así que si la primera vez no es suficiente, sube la dosis”.

Usuario 3: “… ml en un batido. Se sintió con náuseas, así que le di una tableta de ‘Imodium’ (era….) Me la follé bien, pero no estaba lo bastante fuera y ya no me quedaba más … encima”.

Un usuario de Motherless afirmó que dirigía un negocio que vendía y enviaba “líquidos para dormir” a cualquier dirección del mundo. El hombre, que dijo estar radicado en Ceuta, un diminuto enclave español en la costa del norte de África, afirmó en su cuenta de Telegram que una botella del líquido costaría 150 euros (aproximadamente 175 dólares) y que era insípido e inodoro. “Tu esposa no sentirá nada y no recordará nada”, dijo.

Aunque las plataformas varían, dentro de estos grupos, el video es el rey. Algunos usuarios anunciaban transmisiones en vivo, mostrando el abuso de mujeres drogadas en tiempo real, por 20 dólares por espectador, siendo la criptomoneda el medio de pago preferido.

CNN: “¿Cómo iban tus transmisiones? ¿Ganando algo de dinero?”

Usuario: “Sí, fue bien… esa noche 3 tipos compraron… y les transmití a mi esposa inconsciente”

CNN: “¿Y te dirigían?”

Usuario: “Me dijeron qué hacer y yo lo hice”

Otro usuario, que dijo estar radicado en África Occidental, compartió un clip de una transmisión en vivo anterior que dijo haber hecho para atraernos a la siguiente. En él, se podía oír a una mujer —que él dijo que era su esposa dormida— roncando mientras él se sube encima de ella. Luego el clip termina.

En Polonia, la mujer que Piotr dijo que era su esposa también parece no ser consciente de lo que le está sucediendo.

Piotr: “Todavía tengo algunas fotos”

Piotr: “Pero me cuesta hacer que se duerma”

Los hombres en estos grupos operan protegidos por el anonimato de internet. Pero también encuentran un sentido de comunidad y una camaradería perversa, a medida que normalizan el abuso. Durante meses, Piotr habló abiertamente con nosotros e incluso compartió lo que dijo que era su dirección.

Piotr: “Dos (pastillas para dormir) deberían ser suficientes, más algunas bebidas”

Piotr: “Incluso una es suficiente si hay más alcohol”

CNN: “¿Tu esposa sospecha algo?”

Piotr: “Por ahora estoy ocultando todo bien, pero tengo que tener cuidado”

Pero cuando se trató de reunirse cara a cara, se resistió. Queríamos confirmar que era quien decía ser, así que viajamos a su ciudad natal en Polonia.

CNN encontró a Piotr y a su esposa en un restaurante local.

Sin estar seguros de cómo podría reaccionar —y sin querer ponerla en peligro— decidimos no confrontarlo y, en su lugar, contactar a la policía con nuestros hallazgos.

Piotr es solo un actor en una vasta red global; su esposa probablemente esté entre muchas víctimas que no lo saben.

Pero algunas sobrevivientes sí lo saben.

Cuando Zoe Watts se enteró de que su esposo de 16 años había estado triturando el medicamento para dormir de su hijo en su té y violándola mientras ella estaba desmayada, su mundo se hizo añicos.

“Nos preocupamos por quién viene detrás de nosotras caminando por la calle, o incluso por quién nos agrega en Facebook. Ya sabes, nos preocupa ir a nuestro auto tarde en la noche en un estacionamiento, pero no nos preocupa con quién te acuestas. Yo no me di cuenta de que tenía que hacerlo”, dijo Watts.

La confesión de su entonces esposo llegó en un domingo por lo demás ordinario en 2018, después de que la pareja —que comparte cuatro hijos— regresara de la iglesia.

“Enumeró una lista de sus fechorías… como si fuera, ya sabes, una lista de compras”, dijo Watts, hablando con CNN en su casa en Devon, Inglaterra.

Le dijo que el abuso había estado ocurriendo durante años.

“Simplemente dijo algo así… ‘He estado usando el medicamento para dormir de nuestro hijo para echarlo en tu última taza de té por la noche, para atarte, tomar fotografías y violarte.’”

La admisión dejó a Watts cuestionándose todos sus momentos íntimos.

“Al final de un día muy ajetreado… solo estaba agradecida de tener una taza de té antes de irme a la cama, porque estaba tan cansada y no tenía que prepararla”, dijo, y añadió: “No esperas nada que no sea inocencia de tu pareja”.

Preocupada por sus hijos y aún lidiando con lo que le había sucedido, al principio lo mantuvo en secreto. La lucha interna finalmente pasó factura a su salud.

Tras un grave ataque de pánico, Watts se lo contó a su hermana. Luego su madre llamó a la policía. Aunque cree que presentar cargos fue la decisión correcta, en aquel momento fue agonizante. Un proceso legal de cuatro años hizo que sus hijos se convirtieran en blanco de acoso escolar y dejó su red social prácticamente destruida.

Watts dijo que uno de los muchos aspectos difíciles de su calvario ha sido enfrentarse a las suposiciones de la gente sobre el abuso dentro de un matrimonio, aunque reconoce que están arraigadas en la desinformación y en sesgos inconscientes.

“He tenido gente que dice: ‘Sí, pero es tu marido’, o ‘pero no estabas despierta’. ‘Entonces… no es lo mismo que ser arrastrada a un callejón, ¿verdad?’”

Su exmarido está cumpliendo una condena de 11 años por violación, agresión sexual con penetración y por drogarla.

A Watts aún le cuesta usar la palabra violación para describir lo que le pasó. Es demasiado doloroso.

“Hay una vergüenza y una culpa que vienen con ello, como: ‘Oh, quizá debería haberlo sabido, o no puedo creer que no me diera cuenta. ¿Por qué no uní esos puntos?’”, dijo.

Ese estigma persistente es precisamente lo que Gisèle Pelicot ha buscado desafiar en el escenario internacional, diciéndole al mundo en el juicio contra su exmarido que “la vergüenza debe cambiar de bando”.

En la ciudad de Wigan, en el noroeste de Inglaterra, Amanda Stanhope —quien también fue violada por su expareja— dijo que la fortaleza de Gisèle la inspiró a hablar.

“Ella rompió el silencio y la vergüenza… si ella puede hacerlo, entonces yo también puedo”, dijo Stanhope.

Ahora publica videos en redes sociales para concienciar sobre este tipo de abuso, animando a las mujeres a confiar en sus instintos.

Durante un período de cinco años, Stanhope dijo que a menudo se quedaba dormida sin recordar cómo, y se despertaba con moretones en el cuerpo y con ropa diferente, con una toalla debajo de ella, sin ningún recuerdo de por qué.

Después de despertarse unas cuantas veces mientras su pareja la violaba violentamente, Stanhope supo que algo iba mal y le pidió que parara. En cambio, dijo Stanhope, fue sometida a gaslighting.

“Entonces él se volvía contra mí y decía: ‘bueno, estás con demasiada medicación. Debes estar imaginándolo. Eso no pasó. Estás mal de la cabeza. Estás loca’”, dijo.

“Así que, aunque me sentía 100% segura de que algo había pasado… él estaba intentando cambiar mi realidad, (diciendo) que no había pasado, aunque las señales físicas estaban ahí”.

Con el apoyo de su hermano, Stanhope finalmente fue a la policía.

Su expareja fue acusado de violación y agresión sexual. Se quitó la vida antes de que el caso llegara a los tribunales.

Compartir su historia es parte del proceso de sanación de Stanhope. Pero el trauma ha cambiado inequívocamente su perspectiva.

“Veo a todo el mundo como un posible depredador”, dijo Stanhope, y añadió: “Me quitó la inocencia hacia la gente”.

La superviviente Valentina —madre de dos hijos que vive en el norte de Italia y que pidió a CNN que no usara su nombre real— dijo que ella también tiene dificultades para confiar en cualquiera.

“No puedo concebir el hecho de que una mujer pueda ser tratada como carne de matadero. Porque al final, eso es lo que yo era”, dijo Valentina, reflexionando sobre el horror de descubrir videos que su marido de 20 años había filmado, en los que se le veía abusando de ella después de haberla drogado con alcohol y sedantes.

“Tuve suerte de encontrar los videos porque, de verdad, habría sido un poco… difícil de creer, porque no tenía marcas”, añadió.

Valentina no recuerda el abuso. Pero le dejó cicatrices psicológicas.

“Por mucho que intentes quitarle importancia, siempre está ahí a tu lado: la experiencia que has vivido”, dijo, y añadió que “solo hace falta una cama, una cámara, un olor diferente” para desencadenarla.

Ella está viendo a una psicóloga para ayudarla a superar el trauma. Pero todavía se siente reciente.

“Por mucho que pueda estar feliz, sonriendo, por fuera, luego llego a casa. Todavía tengo que lidiar… hacerme amiga de mis pesadillas, que siempre están justo detrás de la puerta”, dijo.

En 2021, el exmarido de Valentina fue condenado a ocho años de prisión por múltiples agresiones sexuales agravadas.

Años después, ella todavía lucha por entender su motivación.

Al igual que Dominique Pelicot y Piotr, Valentina dijo que su marido pasaba mucho tiempo en internet, posiblemente buscando autoeducarse en la violación.

Algunas formas de pornografía llevan mucho tiempo normalizando la violencia contra las mujeres como entretenimiento, y los algoritmos que favorecen el contenido extremo empujan aún más material explotador hacia la corriente principal, dicen los expertos.

Clare McGlynn, profesora de derecho en la Universidad de Durham, en Gran Bretaña, y experta en violencia contra mujeres y niñas, dijo a CNN que la creciente presencia de material voyerista en sitios pornográficos convencionales “glorifica” conductas abusivas tanto en línea como fuera de ella. Es un problema que “muchos hombres y muchas personas en la sociedad no se están tomando lo suficientemente en serio”, dijo.

Para los usuarios dentro de la comunidad en línea de “porno del sueño”, la emoción del abuso no está solo en el acto en sí, sino en la dinámica colectiva que lo rodea, dijo Annabelle Montagne, una psicóloga que evaluó a la mitad de los hombres condenados en el juicio de Pelicot, incluido Dominique, quien organizó los crímenes.

“Dentro de estos sitios, también existe esta noción de, casi, hermandad”, dijo, y añadió que los participantes se encuentran “creando vínculos” que satisfacen y refuerzan sus necesidades “narcisistas”.

Sandrine Josso, una legisladora francesa que, tras ser drogada por un exsenador francés, ha hecho campaña para concienciar sobre el abuso sexual facilitado por drogas (DFSA), llamó a los grupos “escuelas de violencia”.

“Yo incluso los llamaría una academia de violación en línea, donde se enseña cada materia.

Están todas las ‘materias’ y ‘disciplinas’ necesarias para convertirse en un buen violador o depredador sexual”, dijo.

Usuario del grupo “Zzz”: “Espero haber ayudado de alguna manera, amigo mío. Hoy y mañana son los mejores días para hacerlo realidad. Buena suerte a todos”.

Mientras tanto, el panorama de las agresiones facilitadas por drogas sigue evolucionando, con los perpetradores recurriendo a medicamentos con receta “más fácilmente disponibles” que actúan con rapidez y dejan poco rastro en el cuerpo en comparación con las drogas de “violación en una cita” del pasado, lo que dificulta que estos casos lleguen a juicio, dijo a CNN el especialista del sueño radicado en Estados Unidos Michel Cramer Bornemann.

Es difícil saber cuán extendido está el abuso sexual facilitado por drogas (DFSA), ya que los datos fiables son limitados.

En toda Europa, la mayoría de los sistemas de justicia penal carecen de sistemas específicos de monitoreo del DFSA o no lo incluyen como una categoría separada en las estadísticas oficiales de criminalidad, lo que significa que no existe un conjunto de datos plenamente comparable a nivel europeo sobre este tipo de agresiones.

“Este es un tema en el que los datos fiables y específicos son ‘escasos por diseño’”, dijo a CNN un portavoz de la Organización Mundial de la Salud, y añadió que no hay estimaciones precisas de este tipo de abuso debido a lo infradenunciado que está.

“Muchos no se denuncian porque las víctimas sienten vergüenza, culpa o una responsabilidad percibida, o porque tienen recuerdos limitados de la agresión”, dijo el portavoz.

Los bajos niveles de denuncia se ven agravados además por la falta de formación tanto del personal hospitalario como de la policía para reconocer a las víctimas de DFSA, dicen los expertos.

En Inglaterra y Gales —la jurisdicción en la que viven las supervivientes Watts y Stanhope—, el 43% de las agresiones sexuales registradas involucraron a una pareja o expareja, según datos de marzo de 2025, lo que marca una ligera disminución desde el 45% de hace cinco años. La proporción de víctimas registradas como agredidas mientras estaban inconscientes o dormidas ha aumentado al 23% desde el 21% en la última década.

Las tasas de condena por delitos sexuales en toda Europa – como en Estados Unidos – siguen siendo bajas.

Esto no sorprende a Stanhope.

Dice que se quedó impactada por la respuesta inicial de la policía a un video que mostraba a su expareja agrediéndola sexualmente mientras ella estaba inconsciente.

“Pensé: ahí está la prueba. Y la policía me dijo: ‘Bueno, no podemos usar eso, eso no es una prueba clara, porque parece que estás fingiendo estar dormida’”, dijo Stanhope.

Finalmente, la policía acusó a la expareja de Stanhope. Pero su experiencia subraya por qué las víctimas de violencia doméstica a menudo no denuncian estos delitos.

En el juicio de Pelicot, una defensa utilizada por varios de los violadores de Gisele fue que creían que formaba parte de un “juego sexual” consensuado.

Watts dijo a CNN que su expareja presentó una explicación similar.

“Dijo que pensaba que yo quería encontrarme despertando con él teniendo sexo conmigo, como si se lo hubiera pedido”, dijo.

McGlynn, la profesora de Derecho, dijo a CNN que, si bien la ley – al menos en el Reino Unido – por lo general está bien preparada para abarcar el abanico de delitos cometidos por hombres que drogan y violan a sus parejas, el fenómeno global en línea persiste por la reticencia de los gobiernos a ir tras lo que ella considera el núcleo del problema: las propias plataformas en línea.

Durante el curso de la investigación de CNN, el grupo “Zzz” fue retirado de la plataforma de mensajería Telegram.

Telegram no respondió directamente a las preguntas de CNN sobre el grupo “Zzz”, pero en una declaración a CNN tras la publicación de este reportaje, dijo que el contenido que “fomenta la violencia sexual está explícitamente prohibido” por sus términos de servicio y “se elimina siempre que se descubre”.

“Moderadores dotados de herramientas de IA personalizadas supervisan de forma proactiva las partes públicas de la aplicación y aceptan denuncias para prohibir cuentas que infrinjan nuestros términos de servicio y eliminar millones de piezas de contenido dañino cada día, incluido contenido que incita a la violencia sexual”, dijo.

Y aunque el sitio web utilizado por los violadores en el caso Pelicot, Coco, fue desconectado, están surgiendo otros sitios. El fundador de Coco fue acusado de operar una plataforma que presuntamente facilitó una amplia gama de delitos graves, incluida la explotación sexual, el tráfico de drogas y delitos financieros. Ha negado las acusaciones y está a la espera de juicio.

El año pasado, el regulador de servicios de comunicaciones del Reino Unido, Ofcom, investigó Motherless.com, no por el contenido del sitio sino porque su empresa matriz, Kick Online Entertainment S.A., presuntamente no completó una “evaluación de riesgos de contenido ilegal adecuada y suficiente”. La investigación se cerró después de que la empresa proporcionara la documentación necesaria, dijo el regulador. Ofcom abrió una investigación posterior sobre si Kick Online Entertainment S.A. había implementado verificaciones de edad para proteger a los niños de la pornografía y, en febrero de 2026, multó a la empresa. Motherless no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Ofcom dijo a CNN que su trabajo “no es decirles a las plataformas qué contenido específico deben retirar” y que la “responsabilidad recae en las plataformas para decidir si el contenido es ilegal”.

Motherless ha evitado ser objeto de acciones por el tipo de contenido publicado en su sitio debido a las protecciones de puerto seguro de Estados Unidos, que en gran medida protegen a los propietarios de plataformas de la responsabilidad directa por las cargas de sus usuarios.

Esto crea espacios donde hombres como Pelicot pueden operar tras un velo de anonimato: sus abusos, con demasiada frecuencia, invisibles pese a estar planeados a plena vista.

Aunque no está claro qué será lo próximo para Piotr, las comunidades en línea que habitaba siguen existiendo.

Nota: A principios de abril, las autoridades polacas detuvieron a un hombre acusado de violación con agravantes. La Fiscalía de Distrito de Lublin se negó a confirmar oficialmente su identidad; medios polacos han identificado al hombre detenido como “Piotr”. El hombre, a quien las autoridades dijeron que había admitido los cargos en su contra, ha quedado en prisión preventiva. Podría enfrentarse a entre tres y 20 años de prisión si es condenado, dijo la fiscalía.

Drogar a alguien para violarlo o agredirlo sexualmente se denomina agresión sexual facilitada por drogas (DFSA, por sus siglas en inglés).

Rohypnol, GHB e hidrato de cloral son ejemplos de drogas más típicamente asociadas con la agresión sexual facilitada por drogas y la violación en citas, dijo a CNN el especialista en sueño radicado en Estados Unidos Michel Cramer Bornemann. Rohypnol y GHB pertenecen a la familia de las benzodiacepinas, un grupo de depresores sedantes-hipnóticos. Como estas drogas están altamente controladas en Estados Unidos, Cramer Bornemann dijo que se ha producido un giro hacia el uso de fármacos alternativos con fines de violación en citas. Un fármaco que destacó es el zolpidem, un sedante-hipnótico de prescripción conocido por su inicio rápido, recetado a personas que luchan contra el insomnio. Como el zolpidem, comúnmente conocido en Estados Unidos como Ambien, queda fuera de la familia de las benzodiacepinas, a menudo está más “fácilmente disponible”, pero si se usa indebidamente puede ser “nefasto”, dijo Cramer Bornemann.

¿Cuáles son las señales de haber sido drogado?

Los efectos secundarios del GHB y el Rohypnol se asemejan a los de estar fuertemente intoxicado, e incluyen debilidad, fatiga, habla arrastrada, pérdida de coordinación motora y deterioro visual, y pueden comenzar entre 15 y 30 minutos después de su consumo, según la Universidad de Stanford. Las pruebas de orina para Rohypnol pueden detectar su presencia hasta cinco días después de su administración, mientras que el GHB puede permanecer en el organismo hasta 12 horas.

El zolpidem permanece en el organismo durante menos tiempo, por lo general se elimina en un plazo de siete a ocho horas. Mientras está activo, los posibles efectos secundarios incluyen inestabilidad al caminar, falta de equilibrio, somnolencia, mareos y dolores de cabeza, según Cramer Bornemann. Advirtió que los riesgos asociados al zolpidem no se toman lo suficientemente en serio, pese a que en Estados Unidos lleva una advertencia de recuadro negro —la advertencia más seria que se coloca en los medicamentos de prescripción aprobados por la FDA—. Los tres fármacos pueden provocar pérdida de memoria (amnesia), dijo.

Qué debes hacer si crees que ha sido drogado

Si cree que ha sido drogado o que le han echado algo en la bebida, busque ayuda de inmediato, dígaselo a una persona de confianza y vaya al hospital o llame a los servicios de emergencia.

Repórtelo a la policía lo antes posible, ya que muchas drogas de violación en citas salen del cuerpo en un plazo de 12 a 72 horas. Evite beber alcohol y, si es posible, conserve la sustancia sospechosa o la bebida adulterada para su análisis.

Hay ayuda disponible

Para obtener ayuda en Estados Unidos, llame a la Línea Nacional de Ayuda contra la Agresión Sexual al 1-800-656-4673 o chatee 24/7 en RAINN.org.

Para contactar a las autoridades estadounidenses que trabajan en este tipo de delitos, envíe un correo electrónico a HSIVenturaICAC@hsi.dhs.gov.

A nivel internacional, ONU Mujeres proporciona una lista mundial de directorios, con agencias nacionales en The Pixel Project.

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Reporteras: Saskya Vandoorne, Niamh Kennedy y Kara Fox

Redactora: Kara Fox

Colaboradores: Carlotta Dotto, Gabriele Magro, Lisa Courbebaisse, Elina Baudier Kim y Antonia Mortensen

Editora de encargos: Ladan Anoushfar

Editora del artículo: Laura Smith-Spark

Editores de video: Mark Baron, Nick Blatt

Directora sénior de video: Nicole Bozorgmir

Productor sénior de video : Mick Krever

Fotoperiodista: Mark Esplin