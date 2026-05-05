¿Hay delfines militares en el estrecho de Ormuz? Quizás no, pero han formado parte de la Marina de EE.UU. durante décadas

Por Haley Britzky, CNN

Ante los temores de que Irán esté colocando minas en el estrecho de Ormuz, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, fue consultado el martes acerca de si Irán podría recurrir a delfines en su enfrentamiento con la Marina de EE.UU.

Dijo que podía “confirmar” que Irán no tiene delfines para desplegar como parte de las operaciones, pero añadió que no “confirmaría ni negaría si nosotros tenemos delfines kamikaze”.

Una fuente familiarizada con las operaciones de EE.UU. en el estrecho de Ormuz dijo a CNN que las Fuerzas Armadas estadounidenses no está usando delfines como parte de sus acciones en el estrecho. Pero la Marina de EE.UU. sí tiene, de hecho, un programa de décadas de antigüedad para entrenar delfines a fin de ayudar a detectar minas.

El Programa de Mamíferos Marinos forma parte del Departamento de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR, por sus siglas en inglés) dentro del Naval Information Warfare Center Pacific. Los delfines del departamento no son delfines kamikaze en el sentido de que no sacrifican sus vidas para detonar minas. En cambio, están centrados en la detección.

“Usamos mamíferos marinos para detectar objetos bajo el agua y para proteger puertos detectando intrusos”, dijo a CNN Scott Savitz, un ingeniero sénior de RAND que trabajó con el ahora desmantelado comando de guerra de minas de la Marina de EE.UU. “Así que no es como en ‘El día del delfín’”.

EE.UU. no es el único país que utiliza delfines con fines militares: Rusia los ha usado para vigilar puertos, e Irán compró delfines en el año 2000, según la BBC. Esos delfines probablemente sean demasiado viejos para que se los use hoy, y no hay indicios de que Irán tenga un programa activo de delfines, aunque el Wall Street Journal informó el mes pasado que Irán estaba considerando delfines portadores de minas como una forma novedosa de combatir las acciones de EE.UU. para abrir el estrecho.

La pregunta a Hegseth del martes se produce en medio de interrogantes sobre el alto el fuego entre EE.UU. e Irán, después de que ambos lados intercambiaran disparos a medida que aumentaban las tensiones en el estrecho de Ormuz. CNN informó en marzo que Irán había comenzado a colocar minas en el estrecho; Hegseth dijo en abril que colocar minas violaría el acuerdo tentativo de alto el fuego y que las Fuerzas Armadas estadounidenses “se ocuparían de eso”.

El programa de delfines de la Marina de EE.UU. existe desde 1959 y está centrado en entrenar delfines mulares y leones marinos de California para detectar y recuperar objetos bajo el agua. Según la página web del Programa de Mamíferos Marinos, los delfines “poseen el sistema de ecolocalización más sofisticado conocido por la ciencia”, y los drones submarinos “no son rival para los animales”.

“Tanto los delfines como los leones marinos tienen una excelente visión con poca luz y una audición direccional que les permite detectar y rastrear objetivos submarinos, incluso en aguas oscuras o turbias”, dice el sitio web. “Los delfines están entrenados para buscar y marcar la ubicación de minas submarinas que podrían amenazar la seguridad de quienes están a bordo de barcos militares o civiles”.

Durante una misión de detección, el delfín normalmente viajaría con dos o tres cuidadores en una embarcación pequeña. Para indicar si han encontrado algo, el animal golpeará con el hocico una paleta en la parte delantera de la embarcación, y golpeará una paleta trasera para indicar que no lo han hecho, según el Naval Undersea Museum. Los delfines sueltan “boyas marcadoras” cerca de las minas que han localizado para ayudar a los buzos humanos a encontrarlas y desactivarlas.

Pero los delfines no se usan normalmente en un entorno de combate activo como el que hay actualmente en el estrecho de Ormuz. En cambio, los delfines se han utilizado para detectar minas después del fin de los combates, dijo Savitz.

Savitz se refirió específicamente a cuando se desplegaron delfines en 2003 para detectar cualquier mina que condujera al puerto iraquí de Umm Qasr después de que EE.UU. y sus socios de la coalición capturaran el sur de Iraq.

“Las hostilidades básicamente habían cesado”, dijo. “No estás tratando de abrirte paso luchando con delfines”.

Un aspecto clave del programa, explicó Savitz, es que los delfines y los leones marinos tienen la oportunidad de irse cada vez que salen a las aguas abiertas para entrenamiento u operaciones. “Eligen volver porque les gusta el pescado gratis; les gusta el juego de si puedes encontrar esto en el fondo del mar, si puedes encontrar a la persona que intenta nadar cerca de los muelles; les gusta la protección contra los depredadores”, dijo Savitz. “Siempre hay preguntas que hacerse sobre el bienestar animal, pero estos animales eligen activamente permanecer en el programa cuando podrían simplemente unirse a los que viven en libertad”.

Zachary Cohen, de CNN, contribuyó a este reportaje.

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