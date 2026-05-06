El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani sale de cuidados intensivos, pero seguirá hospitalizado, dice su portavoz

Por Piper Hudspeth Blackburn, CNN

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani ya no se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI, por sus siglas en inglés), pero permanecerá hospitalizado “por algún tiempo” mientras se recupera de una neumonía, informó su portavoz este miércoles.

“El alcalde y su familia agradecen las muestras de cariño y las oraciones que han recibido”, dijo el portavoz Ted Goodman en un comunicado.

Goodman señaló a inicios de esta semana que Giuliani, de 81 años, había sido hospitalizado en condición crítica pero estable. El exalcalde había sido diagnosticado previamente con una enfermedad restrictiva de las vías respiratorias tras los atentados del 11 de septiembre, una condición que puede complicar las enfermedades respiratorias.

“El virus rápidamente sobrepasó su organismo, lo que requirió ventilación mecánica para mantener niveles adecuados de oxígeno y estabilizar su condición”, explicó Goodman.

Giuliani dijo a los espectadores el viernes en su programa en X, “America’s Mayor Live”, que su “voz está un poco afectada, así que no podré hablar tan fuerte como de costumbre”. Durante la transmisión se le escuchó toser en varias ocasiones.

También se ausentó de varios episodios de abril de “The Rudy Giuliani Show” en LindellTV, aunque el episodio más reciente se emitió el miércoles pasado.

Giuliani, aliado de larga data del presidente de Estados Unidos Donald Trump y su exabogado personal, ha enfrentado numerosos problemas legales y financieros tras las elecciones presidenciales de 2020.

Se ha declarado inocente de cargos penales estatales relacionados con el presunto esquema de subversión electoral en Arizona. Los fiscales retiraron el año pasado un caso similar en Georgia contra Giuliani y otros acusados. Además, dos trabajadoras electorales de Georgia, Ruby Freeman y Shaye Moss, obtuvieron una indemnización por difamación de US$ 148 millones contra él por falsas acusaciones que hizo tras las elecciones de 2020.

Giuliani fue inhabilitado para ejercer la abogacía tanto en Nueva York como en Washington, por su participación en los esfuerzos de interferencia electoral de Trump en 2020.

Giuliani, quien también pasó cuatro días hospitalizado por coronavirus en 2020, continúa recibiendo apoyo de Trump, quien en junio pasado lo nombró miembro de un consejo asesor dentro del Departamento de Seguridad Nacional.

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