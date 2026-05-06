“Las noticias serán la estrella”: la arriesgada apuesta de Ted Turner para lanzar CNN

Por Brian Stelter, CNN

Los bancos se burlaron. Potenciales socios rechazaron la idea. Propietarios de periódicos la ridiculizaron. Pero Ted Turner perseveró y ganó.

Turner enfrentó una batalla extraordinaria para lanzar CNN en 1980. Antes de que la cadena se convirtiera en una institución, un sinónimo de noticias de última hora las 24 horas en todo el mundo, era una apuesta que muchos consideraban poco seria y que algunos despreciaban como “Chicken Noodle News”.

Turner hizo realidad la cadena asumiendo grandes riesgos personales y financieros. “Solo quería ver si podíamos hacerlo, como Cristóbal Colón”, dijo en una ocasión. “Cuando haces algo que nunca se ha hecho antes, navegas en aguas desconocidas y no sabes a dónde vas, no estás seguro de lo que encontrarás al llegar, pero al menos vas hacia algún lugar”.

Turner vio una enorme oportunidad en el mercado televisivo: la posibilidad de superar a las cadenas ABC, NBC y CBS, que solo dedicaban media hora a las noticias por la noche.

Para los ejecutivos de esas cadenas y muchos otros, la premisa parecía absurda: ¿quién vería noticias a las 2:00 p.m.? ¿O a las 2:00 a.m.? ¿Y quién pagaría por ello?

Pero Turner pensaba que “las grandes y poderosas cadenas eran prisioneras de los estudios de mercado”, escribió Hank Whittemore en “CNN: The Inside Story” (1990).

Las cadenas “hicieron encuesta tras encuesta sobre la demanda, y todas mostraban claramente que las noticias eran un fracaso”, escribió Whittemore.

Turner no creía demasiado en la investigación de mercado. Confiaba en su instinto. Apostó a que si creaba una oferta de noticias las 24 horas, la demanda llegaría después.

También quería desafiar a las cadenas, a las que consideraba arrogantes y complacientes. “Les encantaba tener un entorno de solo tres canales”, dijo. Turner disfrutaba la posibilidad de transformar toda la industria.

Así que en 1978 habló con asociados sobre producir un noticiero continuo, una labor costosa y permanente pensado para un mundo de televisión por cable que aún no terminaba de consolidarse.

“Lo voy a llamar Cable News Network”, le dijo a Reese Schonfeld, el presidente fundador de CNN.

Turner —quien heredó la empresa de anuncios publicitarios de su padre y lo expandió hacia el cine y la televisión— admitió que no sabía nada del negocio de las noticias. Incluso afirmó, con descaro, que no le gustaban las noticias hasta que empezó a comercializar CNN.

De manera crucial, reclutó a personas como Schonfeld, que sabían a quién contratar y qué contenidos producir. Pero fue una batalla en cada etapa. Turner y sus colegas tuvieron conflictos sobre satélites, personal, estrategias de distribución y prácticamente todo lo demás.

Reclutar periodistas para la startup fue uno de los mayores desafíos, recordó Turner en sus memorias “Call Me Ted”. Sin embargo, la actitud irreverente del magnate atrajo a algunos tanto como ahuyentó a otros.

“No solíamos conseguir a personas en la cima de sus carreras”, recordó, “pero encontramos talentos prometedores que se sintieron atraídos por CNN y la oportunidad de formar parte desde el comienzo de algo nuevo, ambicioso y emocionante”.

Algunos de esos nuevos empleados quizá no sabían hasta qué punto Turner estaba arriesgando sus finanzas personales para poner la cadena al aire. Turner apostó su fortuna, consciente de que tenía poco margen para sostenerla, y luego dijo que “se mantuvo apenas un paso por delante de los bancos”.

Turner era “un hombre salvaje”, un “tipo de ideas arriesgadas cuya idea más loca, quizás, era una red de televisión global”, comentó una de las presentadoras originales de CNN, Mary Alice Williams, en un comunicado este miércoles.

Su visión, añadió, era una cadena “que pudiera conectar a todo el mundo para que todos pudiéramos vernos entre nosotros, ver nuestros desafíos comunes y compartir soluciones. Con la esperanza de que quizá —¡quizá!— hubiera una oportunidad de paz en este mundo problemático”.

El lanzamiento se fijó para el 1 de junio de 1980. Una banda combinada de las Fuerzas Armadas se presentó en la ceremonia frente al campus Techwood de CNN, un antiguo club de campo en Techwood Drive, en Atlanta, Georgia.

Turner pidió a la banda que tocara el himno “Nearer, My God, to Thee”, y ordenó grabarlo, sugiriendo que la cinta podría emitirse en caso de un apocalipsis nuclear.

“A menos que haya problemas con el satélite en el futuro, no dejaremos de transmitir hasta que el mundo termine”, comentó Turner.

El meteorólogo Flip Spiceland, quien presentó el pronóstico en la primera hora, dijo que Turner “había decidido que saldríamos al aire a las 5:00 am del 1 de junio, estuviéramos listos o no. ¡Y estábamos más cerca del ‘no’ que del ‘sí’!”.

El dúo de esposos Dave Walker y Lois Hart condujo el primer noticiero sin una introducción elaborada ni declaración de principios, solo con un repaso inmediato de los titulares del día.

La principal preocupación “era si podríamos llenar 24 horas al día”, recordó Walker después. “Resultó que sí. Teníamos más que suficientes noticias”.

Hubo errores y fallas en abundancia. En una ocasión, un conserje se acercó al escritorio del presentador Bernard Shaw y vació su papelera mientras estaba en vivo. Los contratiempos y pequeñas crisis unieron al equipo y, en ocasiones, también divirtieron a la audiencia.

“Aquí están las noticias, vivas con todas sus imperfecciones técnicas y señales perdidas”, escribió un crítico de la revista Variety tras el lanzamiento.

Los empleados recuerdan con cariño que Turner mantenía un apartamento privado sobre la oficina original de CNN. “Era uno de nosotros”, recordó el expresidente de CNN Tom Johnson. “Bajaba en bata a desayunar en la cafetería”.

Y su presencia era necesaria, porque las batallas cuesta arriba continuaban. CNN tuvo que luchar por las credenciales de la Casa Blanca. Luchar por recursos. Luchar por su derecho a existir. Pero, al final, como dijo este miércoles la expresentadora de CNN Judy Woodruff, Turner “demostró que todos los críticos estaban equivocados. Quiero decir, él fue quien literalmente lo hizo posible”.

Día a día, historia tras historia, CNN ofreció cobertura en vivo y demostró que existía una demanda por presenciar los acontecimientos en tiempo real.

Los ejecutivos que pensaban que Turner estaba loco comenzaron a considerar lanzar sus propios canales de noticias las 24 horas.

Turner dedicó CNN “a Estados Unidos” en 1980, pero pronto se volvió aún más ambicioso.

En 1982, durante una visita a Cuba, supo que Fidel Castro era un espectador habitual de CNN, aparentemente gracias a una antena satelital introducida de contrabando. Ese fue el momento, dijo Turner después, en que pensó: “Si Fidel Castro no puede vivir sin CNN, deberíamos poder vender esto en todo el mundo”.

Comenzó a cerrar acuerdos internacionales y construyó el canal ahora conocido como CNN International, que conectó literalmente al mundo a través de la televisión.

Turner no solo creó la “primera gran red global de televisión 24/7”, recordó este miércoles la presentadora internacional principal de CNN, Christiane Amanpour. “También debilitó las barreras de los medios controlados por el Estado y regulados por regímenes autoritarios”.

En “todos esos países donde la gente solo podía ver lo que les mostraban sus líderes autoritarios… les dio algo diferente”, dijo Amanpour. “Les abrió los ojos al resto del mundo”.

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