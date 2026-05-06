Los ataques antisemitas alcanzaron un máximo histórico en EE.UU. en 2025, según un informe de la Liga Antidifamación

Por Cindy Von Quednow, CNN

Según el informe anual de la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), las agresiones físicas antisemitas en Estados Unidos alcanzaron niveles récord en 2025 e incluyeron las primeras muertes por ataques antisemitas en suelo estadounidense desde 2022.

Dos empleados de la embajada israelí murieron a tiros el pasado mes de mayo frente al Museo Judío Capital en la ciudad de Washington, y fueron las primeras víctimas judías de ataques antisemitas en suelo estadounidense desde 2019. Apenas un mes después, un hombre en Colorado incendió un evento organizado por miembros de la comunidad judía para llamar la atención sobre los rehenes israelíes que aún permanecen en Gaza. Una mujer judía de 82 años falleció posteriormente a causa de sus heridas.

La última muerte relacionada con el antisemitismo se registró en 2022, cuando un profesor de la Universidad de Arizona, que no era judío, murió tras ser atacado por un estudiante de posgrado que creía que el docente era judío.

Según la ADL, las agresiones físicas antisemitas aumentaron un 4 % y las agresiones con armas mortales un 39 %.

“El aumento de las agresiones físicas es un claro recordatorio de que un nivel históricamente alto de antisemitismo pone en riesgo la vida de los judíos”, dijo Oren Segal, vicepresidente sénior de la ADL para la lucha contra el extremismo y la inteligencia, en un comunicado de prensa.

En general, los incidentes antisemitas disminuyeron un 33 % desde 2024, pero siguen siendo “considerablemente superiores al total de los años anteriores a la masacre de Hamas del 7 de octubre de 2023 en Israel”, afirmó la ADL en el comunicado.

En 2025 se registraron un total de 6.274 incidentes de agresiones, acoso y vandalismo antisemitas, lo que supone un promedio de 17 incidentes diarios, según el informe. Esta cifra representa un aumento con respecto al promedio de 8 incidentes diarios registrado entre 2020 y 2022.

En abril pasado, la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, fue asaltada e incendiada, lo que obligó al gobernador y a su familia a huir. Horas antes, Shapiro y su familia habían estado celebrando la festividad judía de la Pascua.

“Detrás de cada uno de estos incidentes hay una persona real: una familia amenazada en su sinagoga, un rabino atacado en la calle, un estudiante acosado en el campus”, dijo Segal.

Un informe anual independiente que recopila incidentes en todo el mundo reveló que los ataques antisemitas violentos de 2025 causaron la muerte del mayor número de judíos en 30 años.

En una encuesta realizada a principios del año pasado, la ADL descubrió que el 46 % de los adultos en todo el mundo alberga actitudes antisemitas profundamente arraigadas. La ADL constató que el número de personas con creencias antisemitas se duplicó con creces en la última década.

Se registraron un total de 203 incidentes calificados como agresiones, 32 de los cuales involucraron un arma mortal. La ADL constató que al menos 300 personas fueron víctimas de dichas agresiones.

Según el informe, los casos de vandalismo disminuyeron un 21 %, mientras que los incidentes de acoso disminuyeron un 39 %.

Según la ADL, los incidentes en campus universitarios experimentaron la mayor disminución en comparación con otros tipos de lugares. En 2025, la organización registró 583 incidentes antisemitas en campus universitarios, un 66 % menos que en 2024, cuando se registraron 1.694 incidentes. La ADL atribuye esta disminución, en parte, a las medidas que las universidades están implementando para abordar el antisemitismo en sus campus.

Según el informe, se produjeron incidentes antisemitas en los 50 estados y en el Distrito de Columbia.

La ADL pide que se fortalezca el Programa de Subvenciones para la Seguridad de las Organizaciones sin Fines de Lucro, afirmando que este programa bipartidista es “salvador de vidas”.

El programa proporciona a las instituciones en situación de riesgo, como sinagogas y escuelas, recursos para ayudar a prevenir ataques antes de que ocurran.

La organización también solicita al Congreso que apoye un proyecto de ley para proteger el acceso seguro a los lugares de culto. La Ley de Protección del Acceso a Congregaciones y Establecimientos Religiosos contra Interrupciones establecería zonas de acceso seguro alrededor de los lugares de culto, prohibiendo cualquier conducta destinada a intimidar u obstaculizar a los feligreses.

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Con información de Brynn Gingras, de CNN.