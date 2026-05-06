Momentos clave del debate en CNN de las primarias para gobernador de California

Por Patrick Svitek y Arit John, CNN

Los siete candidatos a gobernador de California proyectaron decisión este martes durante el debate de las primarias de CNN para intentar marcar diferencias, a poco menos de un mes de las elecciones, mientras algunos votantes ya han enviado sus papeletas.

Con creciente urgencia por dar un vuelco a una contienda largamente estancada, muchos de los presentes en el escenario se declararon como el “único candidato” que poseía ciertas características distintivas.

Los aspirantes retomaron la confrontación entre sí, y en particular con el exsecretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, tras debates previos que habían sido más civilizados.

“No puedo creer que en un escenario con 30 minutos de interrupciones, discusiones, insultos, gritos y faltas de respeto… alguien quiera hablar de mi temperamento”, declaró en un momento la excongresista demócrata Katie Porter, aludiendo al escrutinio al que se ha enfrentado por los videos en los que reprende a su personal y a un periodista.

En el debate participaron dos republicanos —el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, y el comentarista conservador Steve Hilton, respaldado por Trump— y cinco demócratas: Porter, Becerra, el inversor multimillonario Tom Steyer, el alcalde de San José, Matt Mahan, y el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa.

Los demócratas dominan California, pero los dos candidatos más votados, independientemente de su partido, avanzarán en las primarias no partidistas del 2 de junio. Esto ha obligado a los demócratas a competir no solo entre ellos, sino también con los republicanos, en su intento por destacar y figurar en la boleta electoral de noviembre.

Estas son las conclusiones del debate del martes por la noche:

Se preguntó a los candidatos por qué los demócratas deberían recibir otros cuatro años al frente de California después de cuatro mandatos en la mansión del gobernador, incluso cuando el estado tiene una de las tasas de desempleo más altas del país y los precios promedio de la gasolina más altos de Estados Unidos.

Los demócratas en el escenario tuvieron dificultades para articular qué es lo que está funcionando bien en California.

Becerra atribuyó los problemas del estado a Trump, afirmando que el aumento del precio de la gasolina se debe a la guerra en Irán y el de los alimentos a los aranceles.

Steyer declaró que se enfrentaría a los “intereses particulares” para reducir el costo de la atención médica, la vivienda y la energía.

Porter afirmó que California “necesita hacer cambios”, y Mahan opinó que el estado merece algo mejor.

“Soy el único demócrata en esta contienda que ha desafiado al establishment dentro de mi propio partido para exigir mejores resultados”, manifestó Mahan, un moderado que ha criticado al gobernador de California, Gavin Newsom.

Los dos republicanos que compiten en la contienda no tardaron en señalar la falta de descripciones positivas del estado por parte de sus rivales.

“¿Por qué se lo merecen los demócratas? Acaban de escuchar probablemente entre 10 y 15 minutos de razones por las que no se lo merecen”, indicó Bianco. “No vamos a obtener nada más que lo mismo de ellos. Ellos nos trajeron hasta aquí”.

Una candidata que se ha esforzado especialmente por abrirse paso en la recta final es Porter.

La demócrata fue una de las favoritas al principio, pero perdió terreno el año pasado después de que saliera a la luz un video en el que se la veía gritándole a un miembro de su equipo en 2021.

Esta semana lanzó un anuncio de televisión que restaba importancia al incidente, concluyendo con ella pidiendo a las personas que aparecían al fondo que “por favor, se apartaran de mi plano”.

Esa fue la misma petición que le hizo al miembro del personal en 2021, aunque de forma menos educada.

En el debate del martes, recalcó que ha asumido la responsabilidad en repetidas ocasiones y se ha disculpado por el incidente. Luego, intentó desviar la atención hacia el acoso y las peleas entre los chicos en el escenario.

“Los californianos pueden formarse su propia opinión sobre mi temperamento basándose en lo que han visto aquí esta noche”, apuntó Porter.

Ella intentó interrumpir a Steyer desde el principio y lo rebatió cuando él se presentó como el único candidato “dispuesto a enfrentarse a los intereses corporativos”.

“Es ridículo que el Sr. Steyer afirme que es el único candidato que se ha enfrentado a las corporaciones, cuando les diré que hay muchos CEO que han sido interrogados frente a una pizarra blanca”, sostuvo Porter, refiriéndose a su práctica durante su mandato en el Congreso de interrogar a los ejecutivos en las audiencias de los comités utilizando una pizarra blanca.

Una parte del debate centrada en la cobertura sanitaria universal puso de manifiesto las divisiones ideológicas entre los demócratas presentes en el escenario.

Se le preguntó a Becerra si aún apoya un sistema de salud público financiado por el Gobierno y del pagador único.

El exsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha apoyado el sistema de pagador único durante décadas, pero KQED informó que se retractó de su apoyo al buscar el respaldo de la Asociación Médica de California.

Un portavoz de Becerra declaró al medio que un sistema de pagador único es el objetivo correcto, pero no es posible bajo la administración actual.

La Asociación Médica de California respaldó recientemente a Becerra para gobernador.

Durante el debate del martes, Becerra intentó refutar las afirmaciones de que se estaba distanciando de Medicare para Todos. “No he cambiado. Por lo tanto, esos informes eran inexactos”, afirmó. “Sigo estando a favor de Medicare para Todos”.

Steyer, quien se opuso a Medicare para Todos cuando se postuló a la presidencia en 2020 pero ahora lo apoya, dijo que es “la única manera de brindar atención médica como un derecho a un costo que California pueda costear”.

Mahan señaló que los candidatos que apoyan el sistema de pagador único “no saben cómo financiarlo”. Y Villaraigosa indicó que cree que la atención médica es un derecho, pero Medicare para Todos es “una utopía”.

“Gente como usted es la razón por la que seguimos gastando más de lo que ganamos”, le contestó a Becerra.

Los demócratas en el escenario intensificaron sus ataques contra Becerra, cuya campaña ha mostrado signos de crecimiento en las últimas semanas.

Porter afirmó que la respuesta de Becerra sobre el sistema de salud de pagador único no fue clara, lo que, según ella, lo descalificaba.

Villaraigosa declaró haber escuchado a Becerra cambiar de opinión sobre el tema, algo que Becerra negó.

Mahan redobló sus críticas a la experiencia de Becerra, calificándolo de político de carrera que, según él, no hizo lo suficiente para reducir los costos de la atención médica.

Becerra también fue criticado por un caso que involucraba a su exjefe de gabinete, quien se declaró culpable el año pasado de cargos relacionados con el robo de fondos de su campaña.

Becerra no ha sido acusado de ningún delito en relación con el caso, pero tanto Villaraigosa como Hilton argumentaron que lo perjudica.

Hilton acusó a Becerra de estar “personalmente involucrado en un escándalo de corrupción”. Becerra le dijo a Hilton que leyera la acusación formal.

“Yo no estuve involucrado en la acción”, se defendió Becerra.

Aunque Trump le ha dado su apoyo, Hilton evitó cuidadosamente hablar del presidente durante todo el debate, quizás consciente de lo impopular que es Trump en California, un estado tradicionalmente demócrata.

Hilton reiteró su convicción de que el gobernador debería centrarse en trabajar con el presidente, independientemente de su afiliación política.

Sin embargo, por lo demás, intentó mantenerse al margen de la polémica mientras los candidatos demócratas criticaban duramente a Trump e invocaban su respaldo.

“Donald Trump es su padre, y lo protegerá hasta el final”, comentó Becerra.

“No quiero responder a insultos tontos”, respondió Hilton, antes de cambiar de tema.

Newsom, cuyo mandato como gobernador está limitado, no ha respaldado a ningún candidato en la contienda, pero su legado planea sobre ella mientras mira hacia una posible campaña presidencial en 2028.

El martes por la noche se pidió a todos los candidatos que describieran la gestión de Newsom en una sola palabra, y entre los demócratas, los resultados fueron dispares.

Villairagosa dijo “performativo”. Porter dijo “audaz”. Steyer dijo “progresista”. Becerra dijo “revolucionario”. Y Mahan dijo “incompleto”. (El alcalde de San José es quizás el más conocido entre los aspirantes demócratas por sus desacuerdos con Newsom, particularmente en temas como la falta de vivienda, la seguridad pública y su relación con Trump).

Como era de esperar, los candidatos republicanos, Hilton y Bianco, criticaron duramente la gestión de Newsom, calificándola de “fallida” y “un fracaso”, respectivamente. Bianco bromeó diciendo que Hilton le había robado la palabra.

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