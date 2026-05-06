Ted Turner: el rock star de las noticias, las 24 horas del día

Por Juan Carlos Arciniegas, CNN en Español

Al ingresar a las oficinas de CNN en Los Ángeles, un collage con imágenes periodísticas y un retrato de nuestro fundador, el hoy desaparecido Ted Turner, recibe a sus empleados y visitantes.

En una pared opuesta también se puede leer una cita suya: “Haz algo. Sea liderar, seguir o apartarte del camino”. En el caso de Turner, su opción fue liderar un cambio revolucionario en la forma en que el público consumía las noticias.

Con la creación, en 1980, de su cadena “CNN” (Cable News Network), Turner entendió que una persona no tenía por qué esperar a que fueran las 6 y 30 de la tarde, horario estelar de los noticieros nacionales en Estados Unidos, para enterarse de lo que ocurría en su país y en el resto del mundo.

Turner ofreció entonces al espectador la posibilidad de encender la televisión a cualquier hora del día para enterarse de lo que estaba ocurriendo en ese momento y, sobre todo, de lo que pudiera surgir en los siguientes minutos.

Las noticias no suceden en un horario predeterminado y el periodista siempre debe estar disponible y listo para realizar su labor. Bajo esa consigna, CNN le prometía entonces al espectador estar informado de forma rápida, veraz y lo más actualizado posible. Es una misión que hasta el día de hoy seguimos cumpliendo, gracias al entusiasmo que siempre nos contagió el “jefe de jefes”.

Cuando CNN decidió (en 1997) crear una cadena hermana que —desde la sede de la compañía en Atlanta— emitiera sus noticieros en español y para toda América Latina, el grupo de periodistas hispanos que fuimos convocados para ese cometido, tuvimos la oportunidad de conocer a Turner en una breve visita que realizó a nuestros estudios, en la que algunas fotos quedaron para la posteridad, mientras él nos animaba a luchar por ese proyecto recién nacido: CNN en Español.

En ese momento, yo ejercía como redactor de los noticieros conducidos por la colombiana Patricia Janiot, el uruguayo Jorge Gestoso y la española Susana Roza Vigil, y aunque años después mi trabajo me permitió entrevistar a grandes celebridades mundiales, conocer a Turner —y como joven periodista— se sentía como estar frente a una estrella de Hollywood o una estrella de rock.

Poseedor de ese carisma tan especial entre los habitantes del sur estadounidense (a donde Turner llegó con su familia desde muy pequeño), y sumado a su altura, su espeso bigote, su cabellera blanca, su presencia en general, lo hacían un personaje especial, uno que atraía todas las miradas, siendo una de ellas la de la hermosa actriz Jane Fonda, con quien vivió una historia de amor por diez años.

Turner, recordado hoy como un gran magnate de los medios de comunicación, como un hombre preocupado por el medio ambiente y un filántropo con gran conciencia social, fue para personas como yo un gran referente en lo profesional.

Aunque no estudió la carrera de periodismo, Turner fue motivador para quienes sí elegimos hacerlo.

Hace pocos días, pensando en toda esta nueva transformación que atraviesan las industrias, incluyendo la de las comunicaciones, entendí que haber llegado a trabajar en la “era Ted Turner” de CNN representaba todo un privilegio. A lo largo de los años y pese a su posición de gran empresario, estaba claro que Turner creía en las bondades del periodismo responsable y con una misión de servicio social.

Hoy lamentamos la desaparición de quien por siempre fue nuestro guía, nuestro mentor, nuestra gran estrella de rock del periodismo.

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