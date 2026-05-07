Corte de apelaciones se inclina por rechazar sanción de Hegseth a Mark Kelly por video sobre “órdenes ilegales”

Por Devan Cole, CNN

La corte federal de apelaciones pareció dispuesta este jueves a rechazar el intento del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de sancionar al senador demócrata Mark Kelly por su llamado a miembros del servicio militar de EE.UU. a negarse a cumplir órdenes ilegales.

La mayoría de los jueces de un panel de tres integrantes de la corte de apelaciones del Circuito de Washington pasó más de hora y media cuestionando los argumentos del Departamento de Justicia para reactivar los planes de Hegseth, que fueron bloqueados a principios de este año por un juez federal que los consideró una represalia inconstitucional.

“Eso es algo que se enseña en Annapolis a cada cadete”, dijo la jueza Nina Pillard, designada por el expresidente Barack Obama, en referencia a los comentarios de Kelly el año pasado.

“Estas son personas que han servido a su país —muchas han puesto sus vidas en riesgo—”, dijo la jueza Florence Pan, designada por el expresidente Joe Biden. “Y ustedes están diciendo que tienen que renunciar a su estatus de retirados para poder decir algo que es un ejemplo de manual —enseñado en West Point y en la Academia Naval— de que se pueden desobedecer órdenes ilegales”.

El tercer miembro del panel, la jueza Karen Henderson, designada por el expresidente George H. W. Bush, pareció mostrar cierta simpatía por los argumentos del Gobierno.

Kelly, capitán retirado de la Marina y exastronauta que representa a Arizona, demandó a Hegseth en enero después de que el secretario anunciara que el Pentágono buscaría tomar medidas administrativas contra él, incluyendo reducir su último rango militar —lo que disminuiría el pago que recibe como capitán retirado— y emitir una carta de censura.

Tanto Hegseth como el presidente Donald Trump han criticado a Kelly por un video publicado en noviembre por el legislador de Arizona y otros cinco demócratas con experiencia en el ámbito militar o de inteligencia, en el que instaban a los miembros del servicio a no obedecer órdenes ilegales que pudieran ser emitidas por el Gobierno de Trump.

En el video, los legisladores no especifican qué órdenes han recibido o podrían recibir que serían ilegales. Sin embargo, fue publicado en un contexto en el que funcionarios militares de EE.UU., incluido el comandante del Comando Sur, y aliados como el Reino Unido cuestionaban la legalidad de una serie de ataques militares contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental. También coincidió con múltiples impugnaciones judiciales contra la decisión de Trump el año pasado de desplegar a miembros de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas.

Fiscales federales en Washington también intentaron imputar a los legisladores por el video, pero un gran jurado rechazó el caso en una inusual decisión.

Fuera del tribunal, Kelly advirtió sobre el objetivo del intento de censura: “Si dices algo que al presidente y a esta administración no les gusta, irán contra ti”.

Según él, el Gobierno argumentó en el tribunal que “cada vez que un veterano retirado dice algo que no le gusta al secretario de Defensa, puede ser castigado”.

“Las personas que más han dado al servicio de este país no serían libres de decir lo que creen”, añadió Kelly.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.