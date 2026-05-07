El intento de Trump de imponer nuevos aranceles del 10 % fue anulado por un panel de jueces

Por Elisabeth Buchwald, CNN

Los aranceles generales del 10 % del presidente Donald Trump están en riesgo después de que un tribunal federal los declarara ilegales el jueves, asestando un segundo gran golpe este año a la política económica emblemática del presidente.

En un fallo 2-1, el panel de jueces del Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU.

determinó que el Gobierno carecía de justificación para promulgar aranceles en virtud de una ley comercial de 1974 conocida como la Sección 122. La administración de Trump comenzó a aplicar estos aranceles después de que un fallo de la Corte Suprema a principios de este año declarara ilegales sus gravámenes más amplios.

El fallo del jueves ordena al Gobierno dejar de cobrar estos aranceles a los demandantes y reembolsar pagos anteriores. Si bien solo aplica a los demandantes afectados, es un gran revés para la administración de Trump y su capacidad de imponer aranceles.

La Sección 122 permite a un presidente imponer aranceles de hasta 15 % sobre todas las importaciones sin obtener la aprobación del Congreso si se cumplen ciertos criterios. En este caso, los jueces consideraron insuficiente el argumento del Gobierno para los aranceles.

“La proclamación presidencial que establece los aranceles no identifica ‘grandes y serios déficits de la balanza de pagos de Estados Unidos’ tal como el Congreso entendía esa frase”, señala el fallo mayoritario.

Los aranceles pueden seguir vigentes para todos los demás importadores, excepto los demandantes, hasta julio.

La única palanca arancelaria importante que la administración parece tener en vigor son los aranceles específicos por industria. Sin embargo, el Gobierno inició el proceso para potencialmente promulgar un conjunto de aranceles adicionales de alcance nacional.

Se espera que el Gobierno apele el fallo del jueves.

La Corte Suprema dictaminó en febrero que una amplia franja de los aranceles de Trump eran ilegales. En respuesta, Trump sustituyó esos aranceles por nuevos aranceles globales que se basaban en una autoridad legal entonces no probada bajo la Ley de Comercio de 1974.

Los casos legales reflejan parte del caos y la incertidumbre en torno a las políticas económicas de Trump, con anuncios frecuentes de nuevos gravámenes el año pasado incluso mientras los importadores se apresuraban a entender los últimos cambios de política.

Gran parte de la incertidumbre persiste. Los importadores ahora pueden solicitar reembolsos por sus pagos bajo los aranceles que la Corte Suprema anuló. Pero se espera que ese proceso de reembolso se implemente por fases, y se desconoce cuándo se abrirá el sistema para todos los pagos sujetos a reembolso.

Los pagos también podrían retrasarse si la administración toma medidas adicionales que podrían afectar el monto de los reembolsos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Esta noticia se actualizó con más información.