Las 5 cosas que debes saber este 7 de mayo

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En Argentina circula una cepa clave y agresiva del hantavirus. Publican presunta nota de suicidio de Jeffrey Epstein. ¿Se acerca un memorando para el fin de la guerra? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Ted Turner fue el inconformista y filántropo de los medios que fundó CNN, una cadena pionera de 24 horas que revolucionó las noticias televisivas. El empresario de Atlanta, nacido en Ohio y famoso por su carácter franco, construyó un imperio mediático que abarcó la primera superestación de cable y canales populares de películas y dibujos animados, además de equipos deportivos profesionales como los Braves de Atlanta.

Estados Unidos e Irán estarían cerca de firmar un acuerdo sobre un breve memorando para poner fin a la guerra, según una fuente regional familiarizada con las negociaciones, aunque funcionarios del Gobierno de Trump ya advirtieron que las conversaciones se truncaron en el último momento en ocasiones anteriores. Se espera que Irán entregue el jueves su respuesta a los mediadores, dijo una fuente regional a CNN.

Entre los varios hantavirus que circulan en Argentina, país desde donde zarpó el crucero que registra cinco infecciones confirmadas y tres casos bajo sospecha de la enfermedad, está el virus Andes que protagoniza el brote de la nave, según confirmó la OMS, y tiene la excepcional particularidad de ser transmisible entre humanos.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) inició el lunes una serie de audiencias para abordar la disputa entre Guyana y Venezuela, enfrentadas en un conflicto territorial histórico por el Esequibo. La tensión entre ambos países llegó hasta el principal órgano judicial de la ONU, en La Haya. Estos son los argumentos de ambos países.

Un juez federal hizo pública el miércoles una presunta nota de suicidio de Jeffrey Epstein. El documento no está verificado ni fechado, pero quedó incorporado al expediente judicial en el caso de un excompañero de celda del fallecido delincuente sexual condenado, quien dijo haber encontrado la nota.

¿Quién interpretará a Anthony Bourdain en la película “Tony”?

A. Tom Holland.

B. Timothée Chalamet.

C. Austin Butler.

D. Dominic Sessa.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. En la biopic “Tony”, de la que el estudio A24 lanzó el martes su primer tráiler, el actor Dominic Sessa interpreta el papel de Bourdain, a los 19 años.

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