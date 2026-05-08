CNN verifica: Trump publica un gráfico sumamente engañoso sobre los precios del petróleo

Por Daniel Dale, CNN

Los precios del petróleo son ahora más altos que cuando el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. Sin embargo, Trump publicó el viernes un gráfico sumamente engañoso que sugiere erróneamente que los precios del petróleo son más bajos que cuando su predecesor, Joe Biden, dejó el cargo.

El texto en la parte superior del gráfico afirma: “El petróleo ha bajado un 25 %, o US$ 30 por barril, desde la presidencia de Joe Biden”. El gráfico tiene dos barras: una azul con la etiqueta “Biden US$ 120” y otra verde mucho más pequeña con la etiqueta “Trump US$ 90”. Una flecha apunta hacia abajo desde la barra de “Biden” hacia la de “Trump”.

Aquí está el gran problema. El precio del petróleo no se acercaba ni de lejos a los US$ 120 cuando Biden dejó el cargo.

Los futuros del petróleo crudo estadounidense cerraron por debajo de los US$ 80 por barril el 20 de enero de 2025, día de la segunda investidura de Trump, y el 17 de enero de 2025, último día completo de negociación bajo la presidencia de Biden.

Por el contrario, tras el repunte de los precios del petróleo provocado por la guerra que Trump lanzó contra Irán a finales de febrero, el crudo estadounidense cotizó por encima de los US$ 94 por barril durante la mayor parte de la mañana del viernes.

¿De dónde sacó Trump la cifra clave de “US$ 120”? Al parecer, se refiere al pico aproximado de los precios de cierre del crudo estadounidense durante la administración Biden. Pero ese pico se produjo en 2022, más de dos años antes de que Trump volviera a la presidencia, tras la invasión rusa de Ucrania.

El gráfico no revela que la cifra de “US$ 120” corresponde a 2022. Peor aún, induce a error a los lectores con el titular que afirma que “El petróleo ha bajado un 25 % o US$ 30 por barril desde que el somnoliento Joe Biden dejó la Casa Blanca”, ya que la frase “Desde que el somnoliento Joe Biden” da la impresión de que el descenso desde los US$ 120 por barril se produjo tras la salida de Biden de la Casa Blanca.

En realidad, el crudo estadounidense ya había caído a unos US$ 80 por barril a finales de 2022, según señaló Pavel Molchanov, estratega de inversiones especializado en materias primas de la firma de inversión Raymond James, en un correo electrónico enviado el viernes.

El exportavoz económico de la administración Biden, Jesse Lee, publicó el viernes en X en respuesta al gráfico: “Vale la pena repetirlo: el repunte de los precios del petróleo durante la presidencia de Biden (que ya había desaparecido cuando Trump asumió el cargo) se debió a la invasión de Ucrania por parte de Putin. El repunte durante la presidencia de Trump se debió a la guerra que él mismo eligió”.

Los precios del crudo estadounidense cayeron al comienzo del segundo mandato de Trump y se mantuvieron por debajo de los US$ 60 durante gran parte de enero de 2026. (Molchanov recalcó que, en general, “los precios del petróleo reflejan los fundamentos de la oferta y la demanda mundiales, que son mucho más amplios que quién ocupe la Casa Blanca en un momento dado”).

Sin embargo, repuntaron tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán a finales de febrero, superando brevemente los US$ 110 por barril a principios de abril antes de descender, de forma intermitente, hasta su nivel del viernes.

Al intentar promocionar su historial económico, Trump ha descrito repetidamente los altos precios y la inflación de 2022 como si fueran las cifras que Biden le entregó en 2025, atribuyéndose así implícitamente el mérito del progreso de los últimos dos años y pico del mandato de cuatro años de Biden.

Por ejemplo, Trump ha dicho repetidamente que “heredó” la peor inflación de la historia de Estados Unidos o la peor en más de cuatro décadas, sin mencionar que la tasa de inflación en el mes en que sucedió a Biden, enero de 2025, fue del 3,0 %, mucho menor que el máximo de 9,1 % en 40 años que se registró en junio de 2022. (La tasa más reciente disponible, para marzo de 2026, es del 3,3 %).

Trump ha utilizado una táctica similar al hablar de los precios de la gasolina. Ha afirmado repetidamente que el precio de la gasolina superó los US$ 5 por galón durante la presidencia de Biden, sin mencionar que este pico, un promedio nacional de la AAA de aproximadamente US$ 5,02 por galón, se produjo en junio de 2022.

El promedio había bajado a unos US$ 3,12 por galón el día de la investidura de Trump en enero de 2025. Este viernes, la gasolina en EE.UU. se vendía a US$ 4,55 por galón.

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