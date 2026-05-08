El Pentágono publica archivos “nunca antes vistos” sobre los ovnis

Por Kaanita Iyer, CNN

El Pentágono publicó el viernes lo que describe como “archivos nunca antes vistos” sobre ovnis, después de que el presidente Donald Trump ordenara a la agencia hacerlo a principios de este año.

“El pueblo estadounidense ahora puede acceder al instante a los archivos desclasificados del Gobierno federal sobre los UAP”, escribió el departamento en X, refiriéndose a los fenómenos anómalos no identificados, el término moderno para los ovnis. “Los videos, fotos y documentos de fuente original más recientes sobre UAP, provenientes de todo el Gobierno de Estados Unidos, se encuentran ahora en un solo lugar. No se requiere autorización de seguridad”.

El Departamento de Defensa declaró que irá “publicando nuevos materiales de forma continua a medida que sean descubiertos y desclasificados, con la difusión de nuevos lotes cada pocas semanas”.

El interés y la especulación sobre los seres extraterrestres se reavivaron en febrero, después de que el expresidente Barack Obama dijera en un pódcast que los alienígenas son “reales, pero que él no los ha visto”. Posteriormente aclaró sus comentarios, afirmando: “Durante mi presidencia no vi ninguna prueba de que los seres extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros”.

Poco después, en una publicación en Truth Social, Trump ordenó al Pentágono y a otras agencias pertinentes “iniciar el proceso de identificación y publicación de los archivos gubernamentales relacionados con la vida alienígena y extraterrestre, los fenómenos aéreos no identificados (UAP) y los objetos voladores no identificados (ovnis)”.

El viernes, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, elogió a Trump por el “esfuerzo por brindar una mayor transparencia al pueblo estadounidense respecto a los fenómenos anómalos no identificados”.

“Seguiremos siendo francos sobre lo que sabemos que es cierto, lo que aún no comprendemos y todo aquello que queda por descubrir”, afirmó Isaacman en una publicación en X. “La exploración y la búsqueda del conocimiento son pilares fundamentales de la misión de la NASA, mientras nos empeñamos por desvelar los secretos del universo”.

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Danya Gainor y Lianne Kolirin, de CNN, contribuyeron a este reportaje.