Trump aprueba la destitución del director de la FDA, dice un alto funcionario

Por Adam Cancryn, Sarah Owermohle y Meg Tirrell, CNN

El presidente Donald Trump dio luz verde a un plan para destituir al comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), el doctor Marty Makary, según un alto funcionario del Gobierno.

La decisión se produce tras crecientes críticas tanto de asesores de Trump como de aliados externos por la gestión de Makary al frente de la agencia de salud, sus controvertidas decisiones de aprobación de medicamentos y el manejo de un esfuerzo para limitar aún más el acceso a la píldora abortiva mifepristona.

Trump aún no ha destituido formalmente a Makary, no obstante, el funcionario y otros familiarizados con la situación advirtieron que el presidente siempre podría cambiar de opinión.

Cabe destacar que altos funcionarios del personal de la Casa Blanca tienen previsto reunirse este viernes por la noche con activistas antiaborto que han criticado duramente tanto a Makary como a Trump en lo personal por la falta de medidas para restringir la mifepristona.

Trump y otros asesores han hablado cada vez más en las últimas semanas sobre la posibilidad de destituir a Makary, incluyendo consultar a aliados externos sobre su desempeño laboral y recibir quejas sobre la agencia por parte de funcionarios de la industria farmacéutica y grupos antiaborto.

Portavoces de la Casa Blanca y del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) no respondieron a solicitudes de comentarios. The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre el plan para destituir a Makary.

Si Trump lleva a cabo el despido de Makary, crearía otra vacante más en los niveles más altos del departamento de salud, a solo meses de las elecciones intermedias.

El departamento ya carece de un director permanente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) y de un director general de sanidad. La FDA también sigue sin un regulador jefe de vacunas tras la reciente salida del doctor Vinay Prasad, un aliado cercano de Makary que enfrentó críticas por separado por su liderazgo y decisiones de política de vacunas.

En una señal de turbulencia dentro del HHS, uno de los factores que complicaban el plan para destituir a Makary este viernes seguía siendo decidir quién lo reemplazaría al frente de la FDA, dijeron personas familiarizadas con la situación.

Makary, cirujano y autor, se había comprometido a acelerar las decisiones de la FDA sobre medicamentos, dispositivos y vacunas tras su confirmación el pasado marzo. Pero con frecuencia se vio envuelto en controversias a lo largo del año siguiente: criticado tanto por compañías farmacéuticas descontentas con su gestión del proceso de aprobación de medicamentos como por funcionarios del Gobierno que cuestionaron su manejo de otras áreas del amplio ámbito de competencias de la FDA, incluida la regulación del tabaco.

En un reciente episodio de tensión —que reavivó las conversaciones entre Trump y sus asesores sobre la posibilidad de despedir a Makary—, el jefe de la FDA se opuso a los esfuerzos internos para aprobar la venta de cigarrillos electrónicos con sabor a frutas. Según dos personas familiarizadas con el suceso, este asunto provocó que un Trump enfurecido presionara directamente a Makary en relación con las decisiones sobre los vapeadores. Posteriormente, esta misma semana, la FDA dio marcha atrás en su postura respecto a los cigarrillos electrónicos con sabores.

“Resulta frustrante, ya que el presidente Trump declaró durante su primer mandato que deseaba avanzar en la aprobación de estos productos, y no vimos que eso ocurriera”, afirmó David Williams, presidente de la Taxpayers Protection Alliance (Alianza para la Protección de los Contribuyentes).

Williams reflexionó que el cambio de postura de la FDA podría haber sido “una forma de apaciguar a Trump, en lugar de lo que (Makary) realmente cree sobre el vapeo”.

La especulación en torno a la seguridad laboral de Makary fue aumentando durante semanas de presión pública desde diversos sectores de la coalición de Trump, que argumentaban que el Gobierno no estaba cumpliendo las promesas de campaña.

Uno de esos grandes grupos son los activistas antiaborto que se reúnen con funcionarios de la Casa Blanca este viernes. Han presionado para que la FDA revierta regulaciones que permiten a los proveedores enviar por correo la píldora abortiva mifepristona.

Una medida de este tipo tendría repercusiones en todo el país en lo que respecta al acceso al aborto, debido a que es la FDA la entidad que establece las normas nacionales para la prescripción de este fármaco. Actualmente, el aborto farmacológico representa aproximadamente dos tercios del total de abortos realizados en EE.UU. y ha contribuido a impulsar un aumento general en el número de abortos desde que, en 2023, la Corte Suprema de EE.UU. puso fin a las protecciones nacionales del derecho al aborto.

Los conservadores sociales habían advertido durante meses que podría ser un tema movilizador en las próximas elecciones intermedias — y que parte de la culpa recaía en Makary.

“El comisionado de la FDA Makary debería ser despedido de inmediato”, dijo en un comunicado la presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, días antes de la reunión en la Casa Blanca, a la que planeaba asistir. “La indiferencia es completamente inaceptable para millones de votantes provida que esperan que el Gobierno actúe para salvar vidas”.

La Corte Suprema podría ahora anticiparse a cualquier decisión que tome la FDA. Se espera que, en cuestión de días, el tribunal decida si admitirá a trámite un caso proveniente de Louisiana en el que se argumenta que los pedidos por correo de píldoras abortivas socavan las leyes estatales de dicha jurisdicción, las cuales prohíben el aborto.

El furor constante en torno a Makary ha contribuido a una sensación general de agotamiento entre algunos asesores, que llegaron a verlo como una distracción excesiva en un año crucial de elecciones intermedias, dijeron personas familiarizadas con las discusiones internas.

Aunque Makary conservó un puñado de firmes aliados en la Casa Blanca, muchos asesores se han mostrado cada vez más insatisfechos con su gestión de una agencia que consideraban sumida en un caos constante.

El comisionado de la FDA también ha dividido a la coalición “Make America Healthy Again” (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable), impulsada por el secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr. Algunos críticos de las vacunas han lamentado que Makary no haya retirado del mercado las vacunas contra el covid-19. Otros, que abogan por la mejora de las políticas alimentarias, lo han elogiado por tomar medidas para eliminar los colorantes alimentarios artificiales y endurecer las acciones contra los alimentos ultraprocesados.

“Adoramos a [el Dr. Makary]”, escribió este viernes en X Alex Clark, presentadora de pódcast de Turning Point USA e influyente defensora de la iniciativa MAHA, junto a una fotografía de ambos en la sala de la FDA que Makary suele utilizar para grabar su pódcast, “FDA Direct”.

Otros, por el contrario, consideran que Makary es demasiado complaciente con la industria biotecnológica, aun cuando la FDA, bajo su liderazgo, ha frustrado en ocasiones a los desarrolladores de fármacos debido a lo que estos perciben como cambios de rumbo en sus directrices y en el proceso de revisión de nuevos medicamentos.

En febrero, la agencia se negó inicialmente a revisar una solicitud de Moderna para una vacuna de ARNm contra la gripe estacional, y luego cambió de rumbo días después. Un ejecutivo de Moderna dijo a CNN que la medida inicial fue inconsistente con comentarios previos, calificando la negativa como “un hecho desconcertante”.

En marzo, la empresa de biotecnología uniQure anunció que la agencia había solicitado un ensayo clínico adicional para una terapia génica experimental destinada a tratar la enfermedad de Huntington —un trastorno neurodegenerativo mortal—, lo cual frustró las esperanzas de pacientes y defensores que aguardaban una vía de aprobación más rápida. Posteriormente, la FDA realizó una llamada inusual con periodistas para defender su decisión, calificando el medicamento como una “terapia fallida”.

La FDA también ha sido objeto de críticas por las medidas adoptadas en relación con medicamentos para enfermedades raras desarrollados por Atara Biotherapeutics, Pierre Fabre Pharmaceuticals, Regenxbio y otras compañías. Makary en particular, junto con su controvertido exjefe de vacunas Prasad, ha sido blanco de una oleada de editoriales críticos del Wall Street Journal.

No obstante, Makary durante la última semana había insistido a sus allegados en que su puesto seguía seguro, diciéndoles que Trump había indicado que estaba a salvo pese al enfrentamiento por los vapeadores saborizados, según personas que hablaron con él. El viernes, Makary estaba desestimando en privado como falsas las informaciones sobre su inminente destitución, dijeron esas personas.

Aun así, en medio del creciente escrutinio, algunos salieron de esas conversaciones escépticos de que finalmente fuera a sobrevivir.

“No está en buena forma”, dijo una de esas personas. “Todavía pone buena cara, pero creo que es solo cuestión de tiempo”.

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Con información de Tierney Sneed, de CNN.