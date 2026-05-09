Atlanta despide a Bobby Cox, el apasionado del béisbol que se convirtió en leyenda con los Bravos

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

Grandes Ligas informó la tarde de este sábado el fallecimiento de Bobby Cox, quien fuera el mánager ganador de la Serie Mundial de 1995 con los Bravos de Atlanta, cuyo dueño en aquel tiempo, y fundador de CNN, Ted Turner, también murió en días recientes.

Estos dos íconos que llenaron, por distintas razones, de alegría y orgullo a la ciudad de Atlanta, terminaron partieron del plano terrenal con apenas dos días de diferencia.

Cox, quien tenía 84 años, era descrito como uno de esos mánagers pacientes, que gustaban de darle a sus dirigidos las herramientas para que desarrollaran su potencial en el terreno.

“La pasión de Bobby por el juego era incomparable, su amor por el béisbol solo era superado por su amor por su familia”, dijeron los Bravos en un mensaje en X en el que extendieron sus condolencias y tristeza por su muerte.

Por sus dirección pasaron varios jugadores que hoy están en el Salón de la Fama del béisbol, como la tríada de lanzadores Gregg Maddux, Tom Glavine y John Smoltz; el primera base Fred Mc Griff, o en su paso por los Yankees, en donde tenía un trato especial con el legendario jardinero Reggie Jackson, según Grandes Ligas.

Después de jugar en Grandes Ligas como tercera base, la organización de los Yankees de Nueva York le permitió a Cox comenzar su proceso como entrenador en sus equipos de ligas menores.

Terminó incorporándose en 1977 al equipo grande de los Yankees como uno de los asistentes del manager Billy Martin, y de allí en adelante, convenció a Ted Turner para llevarlo a los Bravos un año más tarde, en 1978.

En 1978, Ted Turner, le ofreció su primer puesto como entrenador en las Grandes Ligas y luego, terminaron la relación laboral en 1981 tras cuatro temporadas, de acuerdo con Grandes Ligas.

Para el 82, Cox llega a los Blue Jays de Toronto, donde logra su primer título divisional, al ganar el Este de la Liga Americana, pero justo ese año, los Bravos llamaron a su puerta con un rol diferente a cualquier otro.

El oriundo de Tulsa, tuvo un segundo encuentro con Turner: le tocó ser gerente general del equipo de Atlanta, con Turner como su jefe entre 1985 y 1990, donde la organización se enfocó en reforzar su pitcheo, algo clave para el equipo.

En 1991, Cox se suelta la corbata y el traje, y se vuelve a calzar el uniforme como mánager de los Bravos. Y esta vez, con el conocimiento profundo del equipo que armó, logró una etapa legendaria, difícil de igualar en el béisbol de la época moderna.

Sus Bravos ganaron 14 títulos de división de forma consecutiva, entre 1991 y 2005, llegaron a cinco Series Mundiales, y conquistaron una, en 1995 ante los Indians de Cleveland.

Cox llegó al Salón de la Fama del béisbol en el año 2014, y permaneció siempre como una figura de respeto y honor, no solo dentro de los Bravos, sino para todo el béisbol y la ciudad de Atlanta, que este sábado llora a uno de sus personajes más icónicos del deporte.

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