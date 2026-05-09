El superyate donde Jackie Kennedy encontró el amor puede ser tuyo con un 42 % de descuento

Por Michael Ballaban, CNN

Embarcar en el yate Christina, en la glamorosa segunda mitad del siglo XX, equivalía a flotar entre las más altas esferas de la fama, la celebridad y la realeza: ¡Winston Churchill! ¡Liza Minnelli! ¡Rudolf Nureyev! Su propietario, el magnate naviero griego y playboy internacional por excelencia, Aristóteles Onassis, lo equipó con una chimenea de lapislázuli, una escalera de caracol de ónix, una piscina con fondo de mosaico que se elevaba para convertirse en pista de baile y taburetes tapizados en piel de ballena.

Fue allí donde Onassis cortejó a María Callas, ya casada, quien se convertiría en su pareja sentimental durante años, y más tarde a la viuda Jacqueline Kennedy, que se convirtió en Jackie Onassis en 1968. Tras su boda en una isla griega, fue a bordo del Christina donde se celebró la recepción.

Ahora, el Christina, conocido actualmente como Christina O, está a la venta con casi un 50 % de descuento: su precio inicial de 90 millones de euros se ha reducido a 52 millones de euros (aproximadamente US$ 60 millones), incluyendo la piscina convertible y el mobiliario original del bar. En el mercado actual, sigue siendo difícil de vender.

“Tuvimos algunos interesados, pero la venta no se concretó”, declaró Tim Morley, el agente inmobiliario a cargo, por teléfono desde Nafplio, Grecia, en el Salón Náutico del Mediterráneo. Si bien el difunto empresario irlandés Ivor Fitzpatrick, propietario del yate durante los últimos años, lo disfrutó mucho, su viuda, Susan, ha rebajado el precio con el objetivo de venderlo más rápidamente. “No es su pasión, y tiene varios negocios”, explicó Morley. “Así que quiere que pase a manos de otra persona que lo cuide durante la siguiente etapa”.

Los obstáculos provienen de una confluencia de acontecimientos recientes y la propia historia del yate. Es un momento incierto para la venta de yates de lujo en general, debido a la guerra en Europa del Este, la guerra en Medio Oriente y la recesión económica en Europa, consecuencia de ambas, según Julia Skop, de la agencia de corretaje de yates Smart Yachts, con sede en Mónaco. Y aunque el yate está en excelentes condiciones y mide 325 pies de eslora, sus proporciones clásicas y el diseño de Onassis para un palacio de fiestas donde la hospitalidad es primordial no necesariamente se ajustan a las preferencias de los ultrarricos de hoy en día.

Pero el barco ya ha sido vendido con un gran descuento anteriormente. Fue estrenado como la fragata canadiense de la clase River, HMCS Stormont, en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, donde participó en la batalla del Atlántico y el desembarco de Normandía. Tras la guerra, la Armada canadiense necesitó reducir su flota, y Onassis lo compró por US$ 34.000, que era su valor como chatarra en aquel momento.

Luego, invirtió US$ 4 millones (casi 50 millones ajustados a la inflación) en convertirlo en el yate de sus sueños, al que bautizó con el nombre de su hija, Christina. Ya existían yates ostentosos —el magnate automovilístico Henry Dodge había encargado el lujoso, aunque más pequeño, SS Delphine en la década de 1920—, pero Onassis llevó la opulencia plutocrática flotante a un nuevo nivel. “La prensa mundial se volvió loca con el tema de la Christina”, dijo Morley, “porque era el máximo símbolo de opulencia y glamour”.

Sin embargo, el recuerdo de ese romance pasado aún no ha bastado para superar la realidad del negocio de los yates en 2026. Tras la pandemia de covid, un auge de ventas vació los astilleros, explicó Skop, hasta que “te decían: ‘Vale, vuelve en 2026, 2027’”. Ahora que el inventario se ha recuperado, y en el mercado de segunda mano, Skop afirmó: “Nos acercamos a un mercado de compradores”.

Dicho esto, es probable que yates como el Christina O encuentren compradores pronto, afirmó Skop.

“El mundo sigue estando lleno de gente rica”, dijo Skop. “Sin duda, veremos grandes transacciones en los próximos dos o tres años”.

Mientras tanto, explicó, muchos compradores rusos se han retirado del mercado desde la invasión de Ucrania, y la guerra contra Irán ha generado recelo entre los compradores de Medio Oriente a la hora de asumir compromisos importantes. Además, en un sector donde los clientes buscan las características más sofisticadas y avanzadas, una larga trayectoria, por muy legendaria que sea, puede resultar contraproducente.

“Ven el año de construcción”, comentó Morley, “y lo incorporan a sus propios cálculos internos de depreciación y precio de venta de barcos antiguos, ya que hay muchos barcos viejos de los años 50 y 60 por ahí”.

La relación entre el Christina O contemporáneo y el Christina de Aristóteles Onassis, sin embargo, recuerda al barco de Teseo. Tras la muerte de Aristóteles Onassis en 1975, su testamento lo ofrecía a Christina o a Jacqueline, si alguna lo deseaba, o al gobierno griego en caso contrario. Su hija y su viuda declinaron la oferta, y el barco pasó a manos del gobierno, que lo rebautizó como Argo antes de abandonar rápidamente su uso.

Permaneció abandonado, oxidándose durante décadas en una base naval griega cerca del Pireo. Allí lo encontró, casi sumergido, Costas Karabela, un constructor naval que se dedicó a rescatarlo y restaurarlo.

El proceso fue el equivalente en la construcción naval a demoler una casa hasta los cimientos. Se retiraron los lujosos accesorios que aún se conservaban y se reemplazó la mayor parte del casco de acero original, sustituyendo los remaches de la época de la guerra por soldadura moderna. Cuando se terminó, en 2001, el barco contaba con nuevos motores diésel en lugar de los antiguos de vapor, nuevos generadores y prácticamente todo lo demás nuevo, salvo algunas piezas conservadas como la pala del timón y el molinete del ancla. También se le añadió la letra O a su nombre.

La escalera de ónix de Onassis fue reinsertada en el barco. Lo mismo ocurrió con los taburetes, con sus reposapiés de dientes de ballena y su tapicería original de piel de ballena. Aunque Onassis, quien fue ballenero por un breve periodo, insistía en informar a los invitados que se sentaban sobre el prepucio o el escroto de ballena, los genitales masculinos de los cetáceos carecen tanto de escroto como de prepucio.

Aun así, si bien las partes específicas pudieron haber sido mitificadas, el historiador Thomas Fleischman, de la Universidad de Rochester, afirmó que la esencia anatómica era correcta. “La única parte de la ballena que podía convertirse en tapicería era el pene”, dijo Fleischman.

Incluso dejando de lado las elecciones de decoración de Onassis, el renovado Christina O todavía no está optimizado para los clientes contemporáneos. Su forma —diseñada originalmente para la velocidad en la guerra naval— es estrecha, con un volumen interior mucho menor que el de un superyate del siglo XXI de la misma eslora.

Onassis también dotó al Christina de una gran cantidad de camarotes para alojar a sus numerosos invitados. La renovación añadió aún más capacidad, elevando el total a 17.

Técnicamente, según las normas de la Organización Marítima Internacional, esto significa que el yate más famoso del mundo ni siquiera es considerado un yate. Los yates tienen un límite de 12 pasajeros; el Christina O, con capacidad para casi el triple, está oficialmente clasificado como buque de pasajeros.

Desde su reconstrucción, el Christina O opera como un yate de alquiler de lujo, disponible por unos 700.000 euros a la semana. Heidi Klum lo alquiló para su boda con su tercer marido, Tom Kaulitz, en Capri en 2019. Anclado, tiene capacidad para hasta 157 invitados. “Literalmente, en ningún otro yate se puede hacer eso”, afirmó Morley.

El ambiente del barco “transmite un espíritu de dinamismo y diversión”, añadió Morley.

“Cuando la gente sube a bordo, todos experimentan una reacción emocional”, concluyó Morley. “Y es una experiencia diferente. Casi diría que mágica”.

Por ahora, el Christina O sigue ofreciendo a turistas adinerados y a grupos de bodas una breve muestra de la vida exclusiva mientras espera encontrar un nuevo propietario, alguien que desee un yate con una historia más allá de la simple compra de un barco por un hombre rico. Según Morley, los magnates navieros griegos podrían sentirse atraídos por el prestigio de poseer el yate de Onassis, y los magnates petroleros de Medio Oriente podrían tener los medios para adquirir una valiosa pieza de la historia.

Pero, según él, los estadounidenses sienten un cariño especial por los barcos de alquiler y, en particular, por el prestigio de Kennedy. “Cuando suben a bordo, les encanta”, afirmó Morley. “No me sorprendería que el comprador más probable sea un estadounidense”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.