El acceso a internet en Irán aviva la indignación y expone las grietas del régimen

Por Tim Lister y Aida Karimi, CNN

El apagón de internet en Irán tiene ya más de dos meses, el más largo registrado. Para millones que dependen de estar en línea para ganarse la vida, el vacío ha sido devastador.

Pero algunos tienen acceso privilegiado a través de lo que se llama “Internet Pro”, y eso está provocando una crítica pública generalizada. El programa, lanzado a principios de este año, parece ser otra arma que permite a los sectores más duros y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ejercer control en Irán.

Los medios estatales iraníes presumen de la unidad del Gobierno y el pueblo frente a lo que llaman una “guerra impuesta” por Estados Unidos e Israel, pero las disputas sobre quién obtiene qué acceso a internet se han desbordado hacia los medios y han involucrado a los niveles más altos del Gobierno.

Los iraníes hablan de una frustración creciente por estar desconectados o por gastar el poco dinero que tienen para, ocasionalmente, lograr un vistazo del mundo exterior.

“Imagínate lidiar con el desempleo y una inflación desquiciada, y de algún modo lograr reunir 500.000 o un millón de tomanes (unos US$ 13), solo para gastarlo en un par de gigabytes de VPN para poder entrar a X u otras plataformas, revisar las noticias y tener voz”, dijo Faraz, un residente de Teherán, de 38 años. El salario mensual promedio en Irán está entre 20 millones y 35 millones de tomanes (de US$ 240 a US$ 420).

“Y luego, en medio de todo este estrés y frustración, cuando por fin logras abrir X o Telegram, ves a personas con acceso sin restricciones actuando como si todo fuera normal; honestamente, se siente como un puñetazo en el estómago”, dijo Faraz a CNN.

Un servicio VPN (red privada virtual) es una herramienta que oculta la ubicación de un usuario en línea, y muchas personas en Irán lo usan a través del mercado negro para sortear los bloqueos de internet.

La venta de Internet Pro comenzó en febrero a través de la Compañía de Comunicaciones Móviles de Irán (MCI), después de que empresas se quejaran de que habían resultado perjudicadas por el acceso fuertemente restringido durante las protestas nacionales de enero. MCI es propiedad de un consorcio con estrechos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Internet Pro pone énfasis en la estabilidad de la conexión y en un acceso menos restringido a sitios internacionales. En esencia, ofrece el mismo nivel de acceso a unos pocos afortunados que antes estaba disponible para todos. Los usuarios deben pasar un proceso de verificación y tener un rol empresarial, académico o científico.

Pero muchos iraníes se quejan de que amplía la ya enorme brecha entre ricos y pobres.

Ha “dividido a la sociedad iraní en dos clases distintas: una élite digital que disfruta de canales rápidos y sin filtros para los negocios, la educación y la comunicación, y sujetos digitales que quedan confinados dentro de un filtrado intenso, velocidades restringidas y los altos costos de la economía de VPN del mercado negro”, según la publicación independiente Khabar Online.

“El principal problema ya no es solo el filtrado o los cortes; más bien, es la redefinición del derecho de acceso a internet”, dijo Mohammad-Hamid Shahrivar, abogado, en una entrevista con el medio Shargh.

El precio de las aplicaciones VPN del mercado negro se ha disparado, y la pérdida de acceso a internet les ha costado a los iraníes alrededor de US$ 1.800 millones, en los últimos dos meses, según Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRA), con sede fuera del país. Eso coincide con una estimación de la Cámara de Comercio de Irán.

“El cierre de internet, que por sí mismo era la fuente de sustento para un número muy grande de negocios virtuales, ha creado una situación grave y complicada”, se quejó el periódico Ettela’at.

Irán ha utilizado repetidamente cortes de internet durante períodos de agitación, en los que el acceso a internet global se restringe severamente o se corta por completo, haciendo inalcanzables los sitios web y las aplicaciones extranjeras. Durante cortes importantes, las autoridades a menudo mantienen en funcionamiento partes del internet doméstico, permitiendo el acceso a servicios bancarios y gubernamentales locales, mientras cortan la comunicación con el mundo exterior.

El apagón actual comenzó el 8 de enero en medio de protestas antigubernamentales. Las restricciones se relajaron parcialmente en febrero antes de endurecerse de nuevo después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero.

Informes desde el interior del país sugieren que Internet Pro funciona mediante una “lista blanca” a nivel de telecomunicaciones vinculada a las llamadas “tarjetas SIM blancas”, en la que ciertas tarjetas SIM, cuentas móviles o instituciones quedan exentas de los sistemas de filtrado del país.

A diferencia de una VPN, que elude la censura cifrando el tráfico de internet, Internet Pro parece encaminar a los usuarios preaprobados a través de puertas de enlace menos restringidas. Según se informa, los usuarios con SIM blancas conservan el acceso a todo el internet global.

Los precios reportados de Internet Pro incluyen un paquete anual de 50 gigabytes que cuesta alrededor de 2 millones de tomanes, además de tarifas de activación de 2,8 millones de tomanes y aproximadamente 40.000 tomanes por cada gigabyte adicional. En comparación, el internet ordinario —ahora fuertemente restringido— cuesta 8.000 tomanes por gigabyte, lo que deja a los servicios de VPN como la única opción para muchos.

Hay otra forma de acceder al internet sin restricciones, pero conlleva riesgos significativos. Se han introducido de contrabando en el país varios receptores satelitales Starlink, lo que permite a los usuarios eludir las restricciones conectándose directamente a los satélites de SpaceX. Pero los dispositivos son ilegales en Irán, y poseer uno puede acarrear graves consecuencias, incluido el arresto y acusaciones vinculadas a la seguridad nacional.

La cuestión de quién obtiene un mejor acceso a internet ha dejado al descubierto divisiones dentro del régimen. El plan para introducir Internet Pro fue aprobado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional en febrero, pero el Gobierno encabezado por el presidente Masoud Pezeshkian ha declarado que se opone al acceso por niveles.

La oficina de Pezeshkian dijo el mes pasado que las restricciones al acceso de la gente al internet global eran injustas y que las agencias gubernamentales no habían expuesto una justificación para tal sistema. “En este sentido, se han quedado cortos”, dijo.

El ministro de Comunicaciones, Sattar Hashemi, afirmó que el acceso de alta calidad a internet era un derecho de todos los iraníes.

“El internet escalonado o un sistema de ‘lista blanca’ no tiene validez”, dijo Hashemi. Un asesor principal de Hashemi subrayó que el ministerio no tenía nada que ver con Internet Pro, que había sido diseñado para ayudar a las empresas a mantener la estabilidad del servicio durante las crisis, pero “ahora se ha usado indebidamente”.

Pero, según analistas, funcionarios más radicales han respaldado la política. Entre ellos se encuentra Mohammad Amin Aghamiri, quien dirige la autoridad que gobierna el control del ciberespacio.

Aghamiri fue sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido en 2023 por abusos de derechos humanos vinculados a la represión de las protestas en Irán.

Algunas organizaciones laborales —como el sindicato de enfermeras de Irán, con 300.000 miembros, y varios grupos de abogados— han rechazado el uso de Internet Pro en solidaridad con los trabajadores comunes que dependen de él.

También ha sido criticado por la Asociación Iraní de Psiquiatría.

“Los patrones desiguales de acceso al internet global pueden conducir a un aumento del estrés psicológico, sentimientos de ser ignorado o marginado [y] una disminución de la confianza pública”, dijo la asociación la semana pasada.

Obligados a ponerse a la defensiva, los funcionarios han ofrecido varias razones para el sistema diferenciado.

“La razón de las restricciones temporales es evitar la recurrencia de ciberataques destructivos contra la infraestructura crítica del país”, afirmó un funcionario no identificado citado por la agencia de noticias Fars.

El funcionario afirmó que Internet Pro era una medida de crisis para “proporcionar servicios con una interrupción mínima a profesiones específicas como profesores, médicos, periodistas y programadores”.

La indignación pública también se ha visto alimentada por el lucro entre quienes tienen acceso privilegiado a internet, ya que las tarjetas SIM de Internet Pro empezaron a aparecer en el mercado negro.

El jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, dijo que era “inaceptable que individuos no cualificados o aprovechados exploten esta plataforma para abusos financieros”, e instó a los fiscales a abordar el acceso “discriminatorio y corrupto”.

Los reformistas en Irán parecen intuir que es un tema en el que obtendrán apoyo público. El Frente Reformista de Irán, que agrupa a facciones moderadas, afirma que este “enfoque discriminatorio se percibe ampliamente como una forma de sostener el mercado negro de VPN y de explotar las penurias de la gente, intensificando aún más la sensación de injusticia”.

En un momento en que el régimen está desesperado por proyectar un frente unido contra Estados Unidos e Israel, el descontento por quién puede hacer qué en línea está creando un cisma muy público a lo largo de una amplia franja de la sociedad iraní.

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