Pasajeros estadounidenses del crucero afectado por hantavirus llegan a Nebraska para ser evaluados

Por Chris Boyette, CNN

Pasajeros estadounidenses del crucero en el centro del brote de hantavirus, incluyendo al menos un caso presuntamente positivo, llegaron a Nebraska temprano este lunes para ser evaluados en una unidad de cuarentena altamente especializada antes de continuar finalmente hacia sus hogares, donde serán monitoreados durante semanas por posibles síntomas de infección.

El virus, típicamente asociado con roedores, podría haberse transmitido de persona a persona a bordo del crucero MV Hondius, según la Organización Mundial de la Salud. Desde el 11 de abril, tres personas del barco han fallecido y un pequeño grupo más está enfermo.

Después de anclar el domingo cerca de Tenerife, en las islas Canarias de España, decenas de pasajeros han sido evacuados. Hay 17 ciudadanos estadounidenses y un ciudadano británico que reside en Estados Unidos en el avión hacia Omaha, informó la ministra de Salud del Gobierno de España, Mónica García.

Esto es lo que sabemos sobre el viaje de regreso de los pasajeros estadounidenses a Estados Unidos y lo que sucederá una vez que estén en casa:

Uno de los estadounidenses ha dado positivo al virus y otro presenta síntomas leves, informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. el domingo por la noche. Ambos viajaban en unidades de biocontención en el avión “por precaución”, indicó el HHS en una publicación en X.

El pasajero que dio positivo no presenta síntomas, pero será llevado directamente a la unidad de biocontención en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha, informó la institución el domingo por la noche. Los demás pasajeros irán a la Unidad Nacional de Cuarentena del centro para su evaluación y monitoreo.

Personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. ha estado monitoreando a los pasajeros desde que desembarcaron en Tenerife, según un funcionario de los CDC.

CNN se ha puesto en contacto con el HHS para obtener más información sobre los pasajeros.

La instalación de Omaha es “la única unidad de cuarentena financiada federalmente en Estados Unidos, diseñada específicamente para alojar y monitorear de manera segura a personas que puedan haber estado expuestas a enfermedades infecciosas de alto riesgo”, según Nebraska Medicine.

Hay 20 habitaciones individuales de 28 metros cuadrados, equipadas con sistemas de presión negativa para contener posibles virus. Los médicos las describen como habitaciones de hotel, diseñadas con baños privados, equipo de ejercicio, servicio de comida y Wi-Fi para pacientes que deban permanecer largos periodos.

Un funcionario de los CDC dijo anteriormente que la agencia no estaba considerando esto como una cuarentena para los pasajeros del crucero, sino más bien como una breve visita para monitorear su salud.

Una vez en la instalación, se revisará a los pasajeros en busca de síntomas que indiquen las primeras etapas del hantavirus, incluyendo fiebre, dolores musculares y diarrea, dijo a CNN el rector interino del hospital, el Dr. H. Dele Davis.

La unidad de biocontención del sitio, que es donde serán llevados el paciente positivo y cualquier otra persona que pueda enfermarse, es una unidad especializada que anteriormente trató a pacientes durante el brote de ébola en 2014 y a algunos de los primeros pacientes de covid-19 del crucero Diamond Princess en 2020, según funcionarios de Nebraska Medicine.

El puente aéreo continuará transportando a los pasajeros restantes, incluida la persona que presenta síntomas leves pero que no ha dado positivo en la prueba, a uno de los más de una decena de Centros Regionales de Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes, que son centros regionales enfocados en la preparación para patógenos especiales. Estos centros trabajan en estrecha colaboración con la Administración para la Preparación y Respuesta Estratégica, que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

A los pasajeros también se les dará la opción de regresar a sus hogares después de su evaluación en Omaha, si los protocolos de seguridad lo permiten, dijo el domingo el director de los Institutos Nacionales de Salud, el Dr. Jay Bhattacharya, a Jake Tapper de CNN.

Bhattacharya, quien también es director interino de los CDC, dijo que la agencia entrevistará a los pasajeros para determinar su nivel de riesgo. Se considerarán de “bajo riesgo” si no estuvieron en contacto con alguien que presentara síntomas.

Bhattacharya señaló que el consejo de los CDC para los viajeros incluiría “una oferta para quedarse en Nebraska si así lo desean, o si prefieren regresar a casa y su situación lo permite, llevarlos de manera segura a sus hogares sin exponer a otras personas en el trayecto, y luego quedar bajo el control… bajo la supervisión de las agencias estatales y locales de salud pública”.

Una vez que los pasajeros regresen a sus hogares, serán sometidos a un monitoreo diario en casa durante los próximos 42 días, según un funcionario de los CDC.

El objetivo, de acuerdo con Nebraska Medicine, es monitorear a los pasajeros durante el período de incubación del virus, que puede durar hasta seis semanas, y reducir el riesgo de propagación de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias han dicho que los pasajeros que no den positivo en la prueba no serán puestos en cuarentena, pero se les aconsejará tomar ciertas precauciones.

“Si se trata de una exposición de alto riesgo… habrá algunas actividades modificadas que recomendaríamos, limitando las actividades fuera de casa que no impliquen interacciones extensas con otras personas”, dijo un funcionario de los CDC. “Además, deben trabajar con sus departamentos de salud… en lo que respecta a la naturaleza de otras actividades”.

Bhattacharya dijo que la agencia está siguiendo los protocolos de seguridad utilizados previamente con éxito durante un brote en 2018 de la misma cepa de hantavirus.

El brote de hantavirus se informó por primera vez a la OMS el 2 de mayo y sigue representando un riesgo bajo para el público en general, según la organización.

El hantavirus normalmente se transmite a los humanos a través del contacto con orina o excrementos de roedores, aunque esta cepa, el virus Andes, puede en raras ocasiones transmitirse de persona a persona mediante un contacto muy cercano y prolongado con una persona infectada.

Los CDC han clasificado su respuesta al hantavirus como Nivel 3, el nivel más bajo de emergencia de la agencia, según una persona involucrada en la situación.

Hasta el 8 de mayo, había ocho casos en total relacionados con el crucero MV Hondius: seis confirmados por laboratorio y dos casos probables.

Los pasajeros fueron examinados el domingo después de que el barco atracara en Tenerife, y todos estaban asintomáticos, según las autoridades sanitarias españolas. Posteriormente, un pasajero francés presentó síntomas mientras volaba a casa, y los cinco evacuados en ese vuelo entrarán en protocolos de aislamiento, dijo el primer ministro del país.

Al 9 de mayo, tres pasajeros —una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán— han muerto tras contraer hantavirus, según la OMS.

Otros siete pasajeros estadounidenses que desembarcaron previamente del barco están siendo monitoreados en cinco estados —Arizona, California, Georgia, Texas y Virginia—, según informaron las autoridades.

Nueva Jersey dijo que también está monitoreando a dos personas que estuvieron expuestas, y Utah informó que al menos un pasajero era de ese estado. Los síntomas pueden incluir fiebre, dolores musculares, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea, tos, dificultad para respirar y dolor en el pecho.

Con la esperanza de calmar las preocupaciones antes de que los pasajeros desembarcaran, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que este brote de hantavirus “no es otro covid-19”.

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