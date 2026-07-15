El sur de Texas enfrenta el peor escenario posible de inundaciones. Decenas de personas debieron ser rescatadas

Por Chris Dolce, Mary Gilbert y Hanna Park, CNN

Otra ronda de tormentas de lento desplazamiento que traen consigo fuertes lluvias está azotando a una zona ya saturada de agua del sur de Texas, por lo que nuevamente aumentó el riesgo de inundaciones potencialmente mortales.

Las lluvias incesantes que dejaron hasta 40 centímetros de agua desataron decenas de rescates acuáticos en la región, y los meteorólogos advierten de más lluvias que podrían ser catastróficas. En las zonas más afectadas podría caer más de la mitad de la lluvia acumulada en un año para finales de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El miércoles se cumplió el segundo día consecutivo en que el Centro de Predicción Meteorológica emitió su alerta de máximo riesgo de lluvias torrenciales. Es la primera vez que la agencia emite esta alerta en días consecutivos desde abril de 2025.

La zona que se enfrenta a nuevas lluvias torrenciales incluye la región de Texas Hill Country, que sufrió devastadoras inundaciones repentinas el pasado mes de julio que dejaron más de 130 muertos, entre ellos 25 niñas del Campamento Mystic.

Este miércoles por la mañana se emitieron nuevamente alertas por inundaciones repentinas para el condado de Uvalde, uno de los más afectados, y otros condados cercanos. Al menos 45 personas habían sido rescatadas de las inundaciones en el condado hasta el final del martes. Se realizaron varios rescates adicionales en el vecino condado de Medina. Además, el martes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró el estado de desastre en 59 condados.

La creciente amenaza de inundaciones del miércoles incluye fuertes lluvias de movimiento lento que se sumarán a las zonas ya saturadas con entre 15 y 40 centímetros de lluvia desde la noche del lunes. La amenaza de inundaciones catastróficas no disminuirá hasta el viernes, ya que las tormentas descargarán precipitaciones de entre 5 y 10 centímetros por hora.

• Hasta el miércoles por la noche: las zonas con mayor riesgo de inundaciones repentinas peligrosas son prácticamente idénticas a las que sufrieron fuertes lluvias el martes, incluyendo partes de la región occidental de Hill Country, la meseta de Edwards y el valle del Río Grande cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Se mantiene un nivel 4 de riesgo alto de inundaciones por lluvias en esta zona, con la posibilidad de que caigan entre 25 y 50 centímetros adicionales de lluvia hasta el final de la semana.

Este tipo de patrón, en el que las tormentas azotan repetidamente las mismas zonas, es un “el peor de los escenarios”, según el Centro de Predicción Meteorológica (WPC, por sus siglas en inglés).

El suelo ya está saturado, por lo que se necesitará menos lluvia para causar inundaciones graves, ya que cualquier precipitación se convertirá rápidamente en escorrentía en lugar de filtrarse en el suelo. Es posible que se produzcan impactos considerables, incluso catastróficos a nivel local, en algunos tramos del corredor de la US 90 al oeste de San Antonio, según el WPC.

Las zonas que rodean el área de alto riesgo se encuentran bajo un riesgo de inundación por lluvias de nivel 3 de 4, muy grave, y un riesgo de nivel 2 de 4 se extiende hacia el este hasta Houston.

Es probable que se produzcan inundaciones en carreteras y zonas urbanas, y algunas viviendas podrían quedar anegadas, advirtió el WPC. Los arroyos, riachuelos y ríos crecerán, y algunos superarán el nivel de inundación.

• Jueves: la zona con mayor riesgo de inundaciones repentinas en Texas se reducirá, pero seguirá incluyendo algunas de las áreas más afectadas. Cualquier lugar desde Del Rio hasta Midland y San Angelo podría sufrir inundaciones adicionales.

• Viernes: las tormentas torrenciales comenzarán a amainar considerablemente el viernes, aunque persistirá una amenaza de inundaciones de menor intensidad principalmente en la parte occidental del estado.

Los episodios de lluvias extremas son cada vez más comunes a medida que la contaminación que calienta el planeta eleva las temperaturas, porque el aire más cálido retiene más humedad, que las tormentas pueden exprimir como una esponja empapada en fuertes aguaceros localizados.

La región de Hill Country es especialmente propensa a las inundaciones debido a que sus pendientes pronunciadas, suelos poco profundos y lecho rocoso expuesto repelen las lluvias intensas en lugar de absorberlas.

La amenaza se ve alimentada por la abundante humedad del Golfo que choca con un frente estacionario y una bolsa de energía en la atmósfera superior, una combinación tristemente célebre para la formación de cúmulos de tormentas de movimiento lento que pueden descargar de 5 a 10 centímetros de lluvia por hora.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.