Friday high school football scores – October 22
(KIFI)
POCATELLO
CENTURY
PRESTON 17
SNAKE RIVER 14
MARSH VALLEY 27
AMERICAN FALLS 0
SOUTH FREMONT 23
TETON 14
FIRTH 21
NORTH FREMONT 22
SALMON
WEST JEFFERSON
BUTTE COUNTY
GRACE
ROCKLAND 18
NORTH GEM 62
RIGBY 28
MADISON 31
IDAHO FALLS 21
HIGHLAND 38
SHELLEY 12
SKYLINE 14
BONNEVILLE 6
BLACKFOOT 31
THUNDER RIDGE 14
HILLCREST 7
SUGAR-SALEM 45
MOUNTAIN HOME 0
BEAR LAKE
ABERDEEN
WATERSPRINGS 48
CHALLIS 38
WEST SIDE
MALAD
SODA SPRINGS 62
VALLEY 6 (THUR)
WYOMING FOOTBALL SCORES
PINEDALE 20
HOT SPRINGS COUNTY 42
JACKSON HOLE 15
CODY 21
STAR VALLEY 51
GREEN RIVER 7
BIG PINEY
KEMMERER
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