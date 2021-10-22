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Published 10:20 PM

Friday high school football scores – October 22

MGN Online

(KIFI)
POCATELLO
CENTURY

PRESTON  17
SNAKE RIVER 14

MARSH VALLEY 27
AMERICAN FALLS 0

SOUTH FREMONT  23
TETON 14

FIRTH  21
NORTH FREMONT 22

SALMON 
WEST JEFFERSON

BUTTE COUNTY 
GRACE

ROCKLAND  18
NORTH GEM 62

RIGBY 28
MADISON 31

IDAHO FALLS  21
HIGHLAND 38

SHELLEY  12
SKYLINE 14

BONNEVILLE  6
BLACKFOOT 31

THUNDER RIDGE 14
HILLCREST 7

SUGAR-SALEM  45
MOUNTAIN HOME 0

BEAR LAKE 
ABERDEEN

WATERSPRINGS  48
CHALLIS 38

WEST SIDE
MALAD

SODA SPRINGS  62
VALLEY  6 (THUR)

WYOMING FOOTBALL SCORES
PINEDALE 20
HOT SPRINGS COUNTY 42

JACKSON HOLE  15
CODY 21

STAR VALLEY  51
GREEN RIVER 7

BIG PINEY 
KEMMERER

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