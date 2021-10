Halyna Hutchins, quien murió de un disparo accidental realizado por Alec Baldwin: en sus propias palabras

olivertapia

(CNN) — Halyna Hutchins murió haciendo lo que amaba en el set de la película “Rust”.

Y ese amor se vuelve recíproco mientras colegas y amigos recuerdan a la periodista convertida en directora de fotografía, quien murió después de que Alec Baldwin, estrella y productor ejecutivo de la película, disparara un arma de utilería en el set de Nuevo México la semana pasada.

Hutchins tenía 42 años.

El director de la película, Joel Souza, de 48 años, también resultó herido durante el incidente.

Director asistente de “Rust” (quien le dio el arma a Alec Baldwin) fue despedido de otra película por un incidente con un rifle

Hutchins participó en una transmisión en vivo de Blackmagic Collective en abril, donde habló sobre su realización cinematográfica.

“Me gustan las historias que [están] enraizadas en la realidad o en personajes reales, pero mi parte favorita es en realidad crear el mundo donde existirá la historia”, dijo.

El viaje a Hollywood

Originaria de Ucrania, Hutchins creció en una base militar soviética en el Círculo Polar Ártico, “rodeada de renos y submarinos nucleares”, según su sitio web. Obtuvo un título de posgrado en Periodismo Internacional de la Universidad Nacional de Kiev.

Trabajó como periodista de investigación con producciones documentales británicas en Europa, donde realizó documentales para la BBC y Discovery antes de mudarse a la ciudad de Nueva York.

“En Nueva York realmente me dediqué a la fotografía”, dijo Hutchins en una entrevista con el tema “Por qué las mujeres sobresalen en Hollywood”, publicada en YouTube en junio. “Fotografía de moda, hice mucha y solo quería hacer películas de arte, en realidad. Solo algo realmente a gran escala, hermoso, solo cine de arte”.

Su ‘llamado’

“Cuando me mudé a Los Ángeles, traté de imaginarme cuál sería el siguiente paso”, dijo. “¿Por dónde empiezas cuando no conoces a nadie? ¿Por dónde empiezas?”.

Eso la llevó a un curso de extensión de UCLA para dirigir “solo para empaparme los pies”, recordó Hutchins. Rápidamente se dio cuenta de que amaba más la cinematografía que la dirección.

“Fotografié como 15 cortos allí”, dijo. “Seguí haciendo la fotografía y pensé que probablemente esa era mi vocación”.

Enamorada del American Film Institute

Hutchins trabajó con una compañía de iluminación y luego asistió a lo que ella llamó “la mejor institución para mi profesión”, el Conservatorio del American Film Institute (AFI), donde se graduó en 2015.

Después de su muerte, el actor Jensen Ackles, quien trabajó con Hutchins en “Rust”, publicó en Instagram que había donado a un fondo de becas AFI en su nombre.

“A principios de la semana pasada, me sentí obligado a decirle a Halyna lo increíble que pensaba que era. Le dije lo increíbles que pensaba que eran sus tomas de cámara y lo emocionante que era verla trabajar a ella y a su equipo”, escribió. “De verdad. Ella se rió y me dio las gracias y me dio un abrazo. Siempre estaré agradecido de haber tenido ese momento”.

Cómo eligió sus proyectos

Durante la transmisión en vivo de Blackmagic Collective, Hutchins compartió lo que le atrajo de diferentes películas.

“La base de los personajes es la parte más emocionante para mí”, dijo. “Si puedo emprender un viaje con los personajes. El género realmente no importa, es solo el entorno que creas a su alrededor para transmitir el viaje del personaje”.

“Si quiero ver esta película, me gustaría hacerla”, dijo.

Cuando se le preguntó durante la entrevista de “Por qué las mujeres sobresalen en Hollywood” qué era lo que la atraía de la cinematografía, Hutchins tuvo una respuesta sincera.

“Seguro que es una pasión”, dijo. “Una vez que te contagias, no puedes librarte”.

