SNOW SQUALL WARNING FOR...
SOUTHWESTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHEASTERN IDAHO...
SOUTHEASTERN JEFFERSON COUNTY IN SOUTHEASTERN IDAHO...
NORTHWESTERN BANNOCK COUNTY IN SOUTHEASTERN IDAHO...
CENTRAL POWER COUNTY IN SOUTHEASTERN IDAHO...
NORTHWESTERN BONNEVILLE COUNTY IN SOUTHEASTERN IDAHO...
WESTERN MADISON COUNTY IN SOUTHEASTERN IDAHO...
CENTRAL BINGHAM COUNTY IN SOUTHEASTERN IDAHO...
* UNTIL 830 AM MST.
* AT 728 AM MST, A DANGEROUS SNOW SQUALL WAS LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM MENAN TO NEAR FORT HALL BANNOCK CREEK LODGE, MOVING
NORTHEAST AT 15 MPH.
HAZARD...INTENSE BURSTS OF HEAVY SNOW AND GUSTY WINDS LEADING TO
BLOWING SNOW AND RAPIDLY FALLING VISIBILITY.
SOURCE...RADAR AND WEBCAMS.
IMPACT...DANGEROUS AND LIFE-THREATENING TRAVEL CONDITIONS ARE
EXPECTED TO DEVELOP RAPIDLY IN THE WARNING AREA.
* TRAVEL AROUND AND BETWEEN REXBURG, IDAHO FALLS, INL, BLACKFOOT,
FORT HALL, POCATELLO, AND AMERICAN FALLS COULD BE TREACHEROUS.