“La silla vacía”, homenaje a las víctimas de la AMIA

Destacó que “después de 31 años me di cuenta que mi hermano era sobreviviente. Siento que ponerle entidad a ese rostro esta bueno. Cuando me convocaron desde AMIA pensé que estaban locos. Yo no soy actriz. Me pareció una locura. A todo le decía que no, me resistía”.

Contó que actuar es “ponerle voz a la cara de mi papá que era repartidor de pan. Ese día mi papá cambió los roles con mi hermano que cruzó la calle y se salvó. Esto le puede pasar a cualquiera. El salió a repartir pan y no volvió más. Mi hermano no habló más del tema. Hablo cuando le pedí y después no habló más”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.