Los Obama bromean sobre los rumores de divorcio: “Estuvimos en la cuerda floja por un tiempo”

“Mi decisión de no asistir a la investidura, lo que la gente no comprende, o mi decisión de tomar decisiones que me convenían a principios de este año, fue recibida con tanta burla y crítica”, explicó en un episodio de su podcast a principios de este año. “La gente no podía creer que dijera que no por cualquier otra razón, así que tuvieron que asumir que mi matrimonio se estaba desmoronando”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.