¿Por qué Estados Unidos deporta migrantes a África?

“En el caso de terceros países, es mucho más preocupante porque esas personas no tienen ningún vínculo allá, no tienen familiares. Muchas veces, como estamos viendo ahora con el caso de Eswatini, no hablan el idioma. Entonces es muy preocupante que al parecer la administración de Trump está enviando personas a cualquier lugar del mundo donde parece que puede lograr un acuerdo y eso es una violación de los derechos humanos de las personas que han sido enviadas a esos lugares”, explicó Kapron en el programa Café CNN.

“Es inquietante que no sepamos cuál fue el intercambio para conseguir que Eswatini aceptara a estos individuos. No sabemos si hubo garantías diplomáticas y, de ser así, qué dijeron. No sabemos si se avisó a estos individuos”, dijo Realmuto a AP. “Todo se ha hecho en secreto”.

