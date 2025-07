Trump promete demandar a Rupert Murdoch por una publicación en The Wall Street Journal que vincula al presidente con Epstein

La historia, titulada “Jeffrey Epstein’s Friends Sent Him Bawdy Letters for a 50th Birthday Album. One Was From Donald Trump” (en español: “Los amigos de Jeffrey Epstein le enviaron cartas subidas de tono para su 50º cumpleaños. Una de ellas era de Donald Trump”), ascendió inmediatamente al primer lugar en la lista de artículos más leídos del WSJ. También apareció en la portada de la edición impresa de este viernes.

