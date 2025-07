Los smartphones no son seguros para niños menores de 13 años. Aquí está la razón

NOTA DEL EDITOR: Kara Alaimo es profesora asociada de comunicación en la Universidad Fairleigh Dickinson. Su libro “Over the Influence: Why Social Media Is Toxic for Women and Girls — And How We Can Take It Back” se publicó en 2024.

¿Qué pasa si tu hijo ya tiene un smartphones? “Puede que te sientas estancado al leer cosas como esta porque sientes que no puedes volver atrás”, dijo Greenberg. Eso no es cierto. “No tengas miedo de cambiar de rumbo si sientes que lo que ya has hecho no funciona para tu hijo ni para tu familia”, dijo.

Pero los investigadores advirtieron que los padres no pueden resolver estos problemas individualmente sin soluciones sociales. Después de todo, aunque no permita que mis hijas usen las redes sociales antes de los 16 años y convenza a los padres de sus amigos de que hagan lo mismo, eso no impedirá que otros niños las expongan a estas aplicaciones en lugares como el autobús escolar o en eventos extraescolares.

“Averigua si hay uno en tu comunidad, y si no es así y te parece importante, considera iniciar uno”, dijo Melissa Greenberg, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Princeton en Nueva Jersey, quien no participó en el estudio. “Aunque la gente no esté hablando de ello, puede que se sientan aliviados si inicias la conversación”.

En todas mis charlas por todo el país como experta en cómo las redes sociales afectan a mujeres y niñas, aún no he conocido a ningún padre o tutor que diga estar entusiasmado con que sus hijos usen las redes sociales. En cambio, les preocupa que sus hijos se vean privados de oportunidades sociales si no están en ellas. Por eso, involucrar a los padres de sus amigos es fundamental.

El uso de smartphones por parte de niños menores de 13 años se asoció con pensamientos suicidas, peor regulación emocional, menor autoestima y desapego de la realidad, especialmente entre las niñas, según el estudio, que fue publicado en el Journal of the Human Development and Capabilities.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.