“Tuvimos que comer como animales”: HRW denuncia condiciones “inhumanas” en centros de detención de inmigrantes en Florida

Algunos de los inmigrantes que esperan su deportación en el Centro Federal de Detención en Miami fueron obligados a comer con las manos esposadas detrás de la espalda, situación que describieron como humillante y degradante, según un nuevo reporte de Human Rights Watch (HRW), Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South que denuncia las condiciones “inhumanas” que enfrentan los detenidos en tres centros de detención en el sur de Florida.

