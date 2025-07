El ICE tiene poca aprobación social, incluso menos que cuando se hablaba de abolir esta agencia

El proyecto de ley proporcionó al ICE una enorme ganancia inesperada (US$ 75.000 millones hasta 2029), lo que debería convertirlo, por lejos, en la agencia federal de seguridad pública con mayor financiación del gobierno de EE.UU. PolitiFact calculó que el ICE podría financiarse a una tasa anual promedio de US$ 27.700 millones, en comparación con el presupuesto de US$ 10.000 millones destinado al FBI.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.