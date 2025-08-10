Trump dice que el avión de Qatar podría estar listo para usarse como Air Force One en 6 meses; expertos son muy escépticos

Por Alexandra Skores, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo a los reporteros el mes pasado que el avión qatarí donado podría estar listo para su uso como Air Force One en febrero de 2026, mucho antes de la entrega, largamente retrasada, de dos aviones presidenciales de Boeing a través de un proceso de adquisición más tradicional.

“Dicen febrero”, dijo Trump a finales de julio, cuando un reportero le preguntó cuándo esperaba volar en el nuevo avión. “Mucho antes que los otros. Los otros están en construcción”.

Sin embargo, exfuncionarios de Defensa y analistas de aviación expresan un profundo escepticismo sobre cuán realista es ese cronograma, citando la inmensa tarea de actualizar el avión de un gobierno extranjero para cumplir con los requisitos distintivos del Air Force One y asegurar que sea seguro para que un presidente vuele en él, especialmente a nivel internacional.

Andrew Hunter se desempeñó como subsecretario de la Fuerza Aérea bajo la administración de Joe Biden. Supervisó un presupuesto anual de más de US$ 54.000 millones para cientos de programas de adquisición, incluido el Air Force One. Él cree que sería “desafiante, si no imposible”, completar el avión en ese plazo sin que Trump exima algunos de los requisitos que normalmente deben cumplirse antes de que un presidente pueda volar en un nuevo avión.

“No sería posible replicar todas las capacidades de un Air Force One en (el avión donado), en ningún plazo más corto de lo que están haciendo con (el programa Boeing)”, dijo.

Más allá de las preocupaciones sobre el cronograma desde una perspectiva de aviación, el plan de usar un Boeing 747-8 donado de Qatar plantea muchas preguntas y ha generado un escrutinio bipartidista. Muchos son escépticos sobre la legalidad y la ética de aceptar tal regalo. Otros están preocupados por la amenaza a la seguridad, con base en la cantidad de elementos que se incorporan a un avión apto para el líder de Estados Unidos.

Pero Trump permanece impávido y continúa proyectando optimismo sobre el cronograma.

“Tendremos este en un año y medio, dos años antes (que los aviones Boeing)”, dijo el presidente a los reporteros a finales de julio.

Los aviones contratados continúan siendo renovados en San Antonio. El avión qatarí también estuvo previamente estacionado en la ciudad mientras esperaba mejoras, pero el rastreador de aeronaves de código abierto ADS-B Exchange muestra que el avión voló al Aeropuerto Fort Worth Alliance el 29 de junio. El avión rara vez ha aparecido en el rastreador de código abierto desde entonces, siendo registrado por última vez a finales de julio en el aeropuerto de Texas.

Las renovaciones en aviones comerciales que no tienen los requisitos estrictos y complicados del Air Force One pueden tardar semanas o meses, dependiendo de la cantidad de trabajo que deba realizarse y la antigüedad de la aeronave. Por ejemplo, según el sitio web de aviación Simply Flying, ciertas revisiones de mantenimiento que implican el desmontaje completo de un avión se realizan cada seis a 12 años. Esa inspección exhaustiva suele tardar entre tres y seis semanas.

Pero las preocupaciones de seguridad significan que lo que el avión qatarí necesita someterse es aún más arduo que ese desmontaje, dicen los expertos, y es muy probable que tarde más.

El avión puede estar listo para febrero, dijo Richard Aboulafia, director gerente de la consultora boutique de gestión aeroespacial y de defensa AeroDynamic Advisory, pero no con la capacidad o seguridad que necesita un Air Force One, lo que plantea la posibilidad de que la administración planee tomar atajos para entregarlo en ese plazo.

“Estará absolutamente listo para empezar a volar en febrero”, dijo Aboulafia, “y transmitiendo instantáneamente cada conversación a bordo a cualquiera en el mundo que tenga una conexión con él”.

“Es muy diferente a desmantelar un avión e inspeccionarlo”, dijo Aboulafia. “Muy diferente: revisar sistemas, revisar motores, hacer lo que sea necesario para que el avión esté operativamente listo. Eso es un trabajo extremadamente distinto que escanearlo en busca de riesgos de seguridad, muy diferente”.

Modernizar e instalar el equipo de seguridad y comunicaciones necesario en un avión de segunda mano de otro gobierno, incluso uno aliado, es una tarea monumental, según ha informado CNN. Las agencias de espionaje y seguridad de EE.UU. encargadas de la revisión tendrán que desmantelar esencialmente la aeronave hasta su estructura y reconstruirla con el equipo necesario.

Cuantos más cambios se hagan al propio avión, dijo Frank Kendall, el secretario de la Fuerza Aérea bajo la administración de Joe Biden, más se necesitará para asegurar que cumpla con los requisitos de aeronavegabilidad, lo que tomará más tiempo.

“Existe la posibilidad de que Trump nunca obtenga este avión, pase lo que pase”, dijo Kendall, quien ahora trabaja como consultor.

Sin embargo, Kendall, ampliando la idea de otros expertos, dijo que el jet donado podría estar listo en febrero, “si el presidente renuncia a casi todos los requisitos únicos del Air Force One y minimiza las modificaciones al avión”.

“Probablemente resultaría en un avión que solo se usaría dentro de EE.UU.”, dijo.

La Casa Blanca y la Fuerza Aérea no respondieron a una solicitud de comentarios.

Se desconoce en qué punto se encuentra actualmente el proceso de mejora, y los expertos con los que habló CNN no han visto el jet en persona.

A principios de julio, el secretario de Defensa de EE.UU. Pete Hegseth y su homólogo de Qatar firmaron un acuerdo que describe los términos de la “donación incondicional” del jet, según informó previamente CNN, aunque los términos no se han anunciado formalmente.

Un anexo al acuerdo revisado por CNN el mes pasado dijo que la Fuerza Aérea “está en proceso de finalizar la transferencia de registro y comenzará inmediatamente la ejecución de las modificaciones requeridas”.

Las conversaciones sobre la sustitución de los aviones de décadas de antigüedad actualmente utilizados por el presidente comenzaron hace años con el expresidente Barack Obama. El impulso comenzó a aumentar bajo la primera administración de Trump cuando llegó a un acuerdo para comprar dos aeronaves existentes a Boeing, pero la adición de un avión donado por la familia real Qatari ha añadido un giro extraño y, según algunos, preocupante a la saga.

En 2018, Boeing confirmó que recibió un contrato de US$ 3.900 millones para dos nuevos aviones presidenciales. Para 2022, el presidente de Estados Unidos se suponía que estaría en un nuevo avión.

Pero ese cronograma tampoco se cumplió, lo que llevó a Trump a buscar una alternativa.

Cuando el presidente anunció que planeaba aceptar un jet de Qatar, levantó muchas cejas. Varios senadores republicanos expresaron sus recelos sobre la idea, señalando el potencial de riesgos de seguridad y legales. El plan de Trump de que el avión fuera a su biblioteca presidencial al dejar el cargo planteó preocupaciones éticas adicionales.

Y aunque Trump ha dicho que sería estúpido rechazar un “avión muy caro de forma gratuita”, los funcionarios dicen que renovar el jet podría costar cientos de millones de dólares.

Cuando se le preguntó cuánto costaría modernizar el nuevo avión, Trump evadió la pregunta. Oficialmente, el costo de modernizar el avión de Qatar para uso del presidente es clasificado, pero el secretario de la Fuerza Aérea Troy Meink dijo a los legisladores en junio que “probablemente” costará menos de US$ 400 millones.

“Eso depende de los militares. Realmente no lo sé. No he estado involucrado”, comentó Trump el mes pasado. “Es su avión, es, ya sabes, la Fuerza Aérea”, dijo. “Ellos gastarán esa cantidad de dinero”.

La Fuerza Aérea busca financiar las mejoras transfiriendo cientos de millones de dólares del programa Sentinel, que está muy por encima del presupuesto, a un proyecto clasificado no especificado, según dijeron previamente a CNN fuentes familiarizadas con una notificación al Congreso sobre la transferencia. Sentinel es un sistema de misiles balísticos intercontinentales terrestres que se está desarrollando para reemplazar los misiles viejos Minuteman III de EE.UU.

El contrato de Boeing para reemplazar dos aviones Air Force One tenía una fecha de entrega original de 2022, pero ahora se espera que los aviones estén listos para 2027, un cronograma que los entregaría mientras Trump aún está en el cargo. Esto es uno o dos años antes de lo que Boeing había predicho más recientemente, después de que una pandemia, problemas en la cadena de suministro y otros inconvenientes detuvieran la producción y la compañía incurriera en pérdidas por un total de US$ 2.500 millones en el programa.

Hunter, el ex subsecretario de la Fuerza Aérea, sostiene que uno de los mayores desafíos de diseño del programa es finalizar el trabajo de diseño interior de la aeronave. En 2021, Boeing despidió a GDC Technics, que había sido contratada como subcontratista para diseñar y construir los interiores de los nuevos aviones, y luego demandó a la compañía, citando retrasos. GDC Technics contrademandó y luego se declaró en bancarrota.

Boeing se negó a comentar sobre el estado del trabajo interior en la aeronave.

Si bien el jet qatarí requerirá una revisión importante para garantizar su seguridad, protección y operatividad mientras transporta al presidente, los nuevos jets de Boeing siguen la ruta más tradicional, fabricados en Estados Unidos por un fabricante conocido. Aboulafia ve potencial en la problemática compañía, que está tratando de cambiar de rumbo.

“Todo está mejorando”, dijo Aboulafia. “Acaban de tener el segundo trimestre limpio para su unidad de defensa, lo cual fue asombroso… Tengo un nivel de confianza mucho mayor en todos sus programas, realmente, como consecuencia de los cambios en la gerencia”.

Entregar los aviones en los próximos dos años —algo que Darlene Costello, la jefa interina de adquisiciones de la Fuerza Aérea, sugirió que era posible durante su testimonio ante los legisladores de la Cámara en mayo— marcaría una aceleración significativa para el proyecto.

“No garantizaría necesariamente esa fecha, pero proponen entregarlo en 2027, si podemos llegar a un acuerdo sobre los cambios en los requisitos”, dijo Costello, refiriéndose a los requisitos contractuales que se están flexibilizando para llegar a esa fecha anterior, como que la Fuerza Aérea “libere” a Boeing de algunos de los requisitos de seguridad de máxima autorización para los trabajadores que realizan trabajos en la aeronave, lo que también ha sido señalado de algunos de los retrasos.

Kendall, el ex secretario de la Fuerza Aérea, dijo que en la mente de quienes trabajan en un nuevo avión, la prioridad debe ser la seguridad y la protección, en lugar del costo o la velocidad.

“Como ejecutivo de adquisiciones del Departamento de Defensa, fui responsable tanto del Marine One como del Air Force One”, dijo Kendall. “A lo largo de los años, las personas que establecen los requisitos para estas aeronaves y que trabajan en la Casa Blanca no están limitadas por el tiempo o el dinero a menos que el presidente lo indique de otra manera. Están limitados por su imaginación sobre qué escenarios podrían ocurrir en los que podrían necesitar algo para apoyar o proteger al presidente. Esos ‘requisitos’ dictan tanto el costo como el cronograma”.

