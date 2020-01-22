Skip to Content
Basketball
By
January 22, 2020 10:51 pm
Published 10:50 pm

High School Scores – Wednesday, January 22

generic20sports20balls203201280x720_1474435471121_4045014_ver1.0-2

BOYS H.S. BASKETBALL
Teton 51
Marsh Valley 58

Mackay 80
Rockland 69

Ririe 59
Taylor's Crossing 35

Raft River 38
Grace 76

Salmon 38
North Fremont 64

North Gem 55
Oakley 69

Declo 57
Malad 67

GIRLS H.S. BASKETBALL
Skyline 60
Blackfoot 63

Twin Falls 14
Century 43

Bonneville 54
Hillcrest 23

Shelley 27
Idaho Falls 35

Highland 34
Madison 27

Rigby 59
Thunder Ridge 55

Snake River 38
Teton 47

Butte County 40
North Fremont 35

Bear Lake 49
Soda Springs 36

H.S. WRESTLING
Salmon 21
Ririe 28

High School / Local Sports / Sports

News Team

Related Articles

Comments

Leave a Reply