High School Scores – Wednesday, January 22
BOYS H.S. BASKETBALL
Teton 51
Marsh Valley 58
Mackay 80
Rockland 69
Ririe 59
Taylor's Crossing 35
Raft River 38
Grace 76
Salmon 38
North Fremont 64
North Gem 55
Oakley 69
Declo 57
Malad 67
GIRLS H.S. BASKETBALL
Skyline 60
Blackfoot 63
Twin Falls 14
Century 43
Bonneville 54
Hillcrest 23
Shelley 27
Idaho Falls 35
Highland 34
Madison 27
Rigby 59
Thunder Ridge 55
Snake River 38
Teton 47
Butte County 40
North Fremont 35
Bear Lake 49
Soda Springs 36
H.S. WRESTLING
Salmon 21
Ririe 28
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