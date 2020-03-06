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today at 4:35 pm
Published 3:39 pm

Boys State H.S. Basketball Tournament Scores – Friday, March 6

STATE HS BASKETBALL GENERIC MON

5A
CONSOLATION BRACKET
Rigby 72
Lake City 53

4A
Middleton
Preston

CONSOLATION BRACKET
Bishop Kelly 52
Idaho Falls 58

Minico
Blackfoot

3A
Sugar-Salem
Filer

CONSOLATION BRACKET
Snake River 66
Marsh Valley 60 (OT)

2A
West Side
St. Maries

Cole Valey
North Fremont

CONSOLATION BRACKET
Malad
Grangeville

1AD1
Lapwai
Grace

1AD2
Cascade 73
North Gem 68

Garden Valley
Mackay

WYOMING BOYS H.S. SCORES
Pinedale
Powell

Jackson Hole
Evanton

Lander Valley
Big Piney

Basketball / High School / Local Sports

News Team

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