Boys State H.S. Basketball Tournament Scores – Friday, March 6
5A
CONSOLATION BRACKET
Rigby 72
Lake City 53
4A
Middleton
Preston
CONSOLATION BRACKET
Bishop Kelly 52
Idaho Falls 58
Minico
Blackfoot
3A
Sugar-Salem
Filer
CONSOLATION BRACKET
Snake River 66
Marsh Valley 60 (OT)
2A
West Side
St. Maries
Cole Valey
North Fremont
CONSOLATION BRACKET
Malad
Grangeville
1AD1
Lapwai
Grace
1AD2
Cascade 73
North Gem 68
Garden Valley
Mackay
WYOMING BOYS H.S. SCORES
Pinedale
Powell
Jackson Hole
Evanton
Lander Valley
Big Piney
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