September 18 high School football scoreboard
FRIDAY SEPTEMBER 18
POCATELLO 7
HIGHLAND 31
CENTURY 21
IDAHO FALLS 10
MADISON
BONNEVILLE Cancelled
HILLCREST 0
RIGBY 37
SKYLINE 14
BLACKFOOT 3
CANYON RIDGE 14
SHELLEY 28
AMERICAN FALLS 28
PARMA 7
MARSH VALLEY 6
SUGAR-SALEM 7 (OT)
FIRTH 26
SOUTH FREMONT 29
SALMON 20
TETON 47
SODA SPRINGS
ABERDEEN PPD
WEST SIDE 50
COLE VALLEY CHRISTIAN 0
BEAR LAKE 43
RIRIE 0
MALAD 6
WEST JEFFERSON 20
GRACE 46
CHALLIS 6
LIGHTHOUSE CHRISTIAN 46
MACKAY 8
NORTH GEM 33
ROCKLAND 22
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