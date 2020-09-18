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today at 11:09 pm
Published 11:16 pm

September 18 high School football scoreboard

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FRIDAY SEPTEMBER 18

POCATELLO 7
HIGHLAND 31

CENTURY 21
IDAHO FALLS 10

MADISON
BONNEVILLE Cancelled

HILLCREST 0
RIGBY 37

SKYLINE 14
BLACKFOOT 3

CANYON RIDGE 14
SHELLEY 28

AMERICAN FALLS 28
PARMA 7

MARSH VALLEY 6
SUGAR-SALEM 7 (OT)

FIRTH 26
SOUTH FREMONT 29

SALMON 20
TETON 47

SODA SPRINGS
ABERDEEN PPD

WEST SIDE 50
COLE VALLEY CHRISTIAN 0

BEAR LAKE 43
RIRIE 0

MALAD 6
WEST JEFFERSON 20

GRACE 46
CHALLIS 6

LIGHTHOUSE CHRISTIAN 46
MACKAY 8

NORTH GEM 33
ROCKLAND 22

Football / High School / Local Sports
Dylan Carder

Dylan Carder

Dylan is a sports anchor for Local News 8 and KIDK Eyewitness News 3.

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