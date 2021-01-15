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today at 9:23 pm
Published 9:21 pm

Friday high school basketball scores – Jan. 15

High School basketball
MGN Online

IDAHO FALLS, Idaho (KIFI)
BOYS H.S. BASKETBALL
Madison
Blackfoot

Hillcrest 75
Bonneville 61

Pocatello
Burley

Idaho Falls
Highland

Skyline 55
Rigby 76

Shelley
Thunder Ridge

Filer
Sugar-Salem

Snake River 63
Kimberly, 44

Watersprings
Mackay

Grace Lutheran
Rockland

Clark County
North Gem

Leadore
Sho-Ban

Taylor's Crossing
Challis

Butte County
Grace

GIRLS H.S. BASKETBALL
South Fremont
Teton

Marsh Valley 42
American Falls 39

Bear Lake 56
Malad 20

North Fremont 28
Firth 39

Aberdeen 53
Ririe 62

Salmon
West Jefferson

Soda Springs
West Side

Watersprings
Mackay

Grace Lutheran
Rockland

Clark County
North Gem

Taylor's Crossing
Challis

WYOMING BOYS H.S. BASKETBALL
Pinedale
Jackson Hole

Basketball / High School / Local Sports
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News Team

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