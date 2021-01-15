Friday high school basketball scores – Jan. 15
IDAHO FALLS, Idaho (KIFI)
BOYS H.S. BASKETBALL
Madison
Blackfoot
Hillcrest 75
Bonneville 61
Pocatello
Burley
Idaho Falls
Highland
Skyline 55
Rigby 76
Shelley
Thunder Ridge
Filer
Sugar-Salem
Snake River 63
Kimberly, 44
Watersprings
Mackay
Grace Lutheran
Rockland
Clark County
North Gem
Leadore
Sho-Ban
Taylor's Crossing
Challis
Butte County
Grace
GIRLS H.S. BASKETBALL
South Fremont
Teton
Marsh Valley 42
American Falls 39
Bear Lake 56
Malad 20
North Fremont 28
Firth 39
Aberdeen 53
Ririe 62
Salmon
West Jefferson
Soda Springs
West Side
Watersprings
Mackay
Grace Lutheran
Rockland
Clark County
North Gem
Taylor's Crossing
Challis
WYOMING BOYS H.S. BASKETBALL
Pinedale
Jackson Hole
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