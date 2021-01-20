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Sports
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today at 10:44 pm
Published 10:25 pm

Wednesday high school scores – January 20

Sports equipment
MGN Online

IDAHO FALLS, Idaho (KIFI)
BOYS H.S. BASKETBALL
Snake River 55
South Fremont 67 (2OT)

Wendell 46
American Falls 25

West Jefferson 34
Firth 54

Ririe 38
North Fremont 56

GIRLS H.S. BASKETBALL
Rigby 30
Bonneville 60

Idaho Falls 34
Highland 37

Skyline 70
Hillcrest 39

Madison 37
Thunder Ridge 49

Teton 43
Sugar-Salem 67
Challis 61
Butte County 28

H.S. WRESTLING
Ririe 42
Sugar-Salem 40

Sugar-Salem 58
Firth 27

Ririe 73
Firth 6

Marsh Valley 57
Malad 18

Marsh Valley 49
Teton 30

Basketball / High School / Local Sports
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News Team

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