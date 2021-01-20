Wednesday high school scores – January 20
IDAHO FALLS, Idaho (KIFI)
BOYS H.S. BASKETBALL
Snake River 55
South Fremont 67 (2OT)
Wendell 46
American Falls 25
West Jefferson 34
Firth 54
Ririe 38
North Fremont 56
GIRLS H.S. BASKETBALL
Rigby 30
Bonneville 60
Idaho Falls 34
Highland 37
Skyline 70
Hillcrest 39
Madison 37
Thunder Ridge 49
Teton 43
Sugar-Salem 67
Challis 61
Butte County 28
H.S. WRESTLING
Ririe 42
Sugar-Salem 40
Sugar-Salem 58
Firth 27
Ririe 73
Firth 6
Marsh Valley 57
Malad 18
Marsh Valley 49
Teton 30
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