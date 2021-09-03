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Published 10:07 PM

Friday high school football scores – September 3

(KIFI)

SKYLINE  39
THUNDER RIDGE 18

POCATELLO  21
TWIN FALLS 14

HILLCREST  14
VALLIVUE 22

CENTURY  15
BONNEVILLE 13

LOGAN, UT  12
HIGHLAND 46

POST FALLS  14
RIGBY 49

BLACKFOOT 33
IDAHO FALLS 34

NAMPA 
SKYLINE

SALMON  0
SOUTH FREMONT 48

SHELLEY  20
SUGAR-SALEM 7

MARSH VALLEY 
TETON

WEST JEFFERSON  22
AMERICAN FALLS 0

ABERDEEN 
DECLO

MACKAY 8 
CHALLIS 44

RIRIE  0
MALAD 30

WEST SIDE  27
SNAKE RIVER 0

FIRTH 
SODA SPRINGS

LIGHTHOUSE CHRISTIAN 
BUTTE COUNTY

NORTH GEM  34
CAREY 54

WATERSPRINGS 
CASTLEFORD

BEAR LAKE  8
JACKSON HOLE, WY 20

GRACE 
OAKLEY

STAR VALLEY, WY  27
PRESTON 28

WYOMING FOOTBALL SCORES

BEAR LAKE  8
JACKSON HOLE, WY 20

STAR VALLEY, WY  27
PRESTON 28

High School / Local Sports
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