Friday high school football scores – September 3
(KIFI)
SKYLINE 39
THUNDER RIDGE 18
POCATELLO 21
TWIN FALLS 14
HILLCREST 14
VALLIVUE 22
CENTURY 15
BONNEVILLE 13
LOGAN, UT 12
HIGHLAND 46
POST FALLS 14
RIGBY 49
BLACKFOOT 33
IDAHO FALLS 34
NAMPA
SKYLINE
SALMON 0
SOUTH FREMONT 48
SHELLEY 20
SUGAR-SALEM 7
MARSH VALLEY
TETON
WEST JEFFERSON 22
AMERICAN FALLS 0
ABERDEEN
DECLO
MACKAY 8
CHALLIS 44
RIRIE 0
MALAD 30
WEST SIDE 27
SNAKE RIVER 0
FIRTH
SODA SPRINGS
LIGHTHOUSE CHRISTIAN
BUTTE COUNTY
NORTH GEM 34
CAREY 54
WATERSPRINGS
CASTLEFORD
BEAR LAKE 8
JACKSON HOLE, WY 20
GRACE
OAKLEY
STAR VALLEY, WY 27
PRESTON 28
WYOMING FOOTBALL SCORES
BEAR LAKE 8
JACKSON HOLE, WY 20
STAR VALLEY, WY 27
PRESTON 28
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