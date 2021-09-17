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Published 9:59 PM

Friday high school football scores – September 17

(KIFI)
HIGHLAND  41
POCATELLO 14

IDAHO FALLS   51
CENTURY 14

BLACKFOOT  17
SKYLINE 13

RIGBY  35
HILLCREST 0

BONNEVILLE  7
MADISON 26

SOUTH FREMONT  21
FIRTH 33

SHELLEY  49
CANYON RIDGE 0

SUGAR-SALEM  28
MARSH VALLEY 14

PARMA
AMERICAN FALLS

TETON 38
SALMON 0

COLE VALLEY CHRISTIAN  14
WEST SIDE 47

WEST JEFFERSON 38
MALAD 0

ABERDEEN 
SODA SPRINGS

RIRIE  0
BEAR LAKE 46

GRACE  41
WATERSPRINGS 26

CHALLIS  6
CAREY 62

NORTH GEM  36
LIGHTHOUSE CHRISTIAN 44

BUTTE COUNTY  28
RAFT RIVER 46

WYOMING FOOTBALL SCORES

RIVERTON 17
JACKSON HOLE 28

STAR VALLEY, WY  74
RAWLINS 7

PINEDALE  0
BIG PINEY 28

High School / Local Sports
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