Friday high school football scores – September 17
(KIFI)
HIGHLAND 41
POCATELLO 14
IDAHO FALLS 51
CENTURY 14
BLACKFOOT 17
SKYLINE 13
RIGBY 35
HILLCREST 0
BONNEVILLE 7
MADISON 26
SOUTH FREMONT 21
FIRTH 33
SHELLEY 49
CANYON RIDGE 0
SUGAR-SALEM 28
MARSH VALLEY 14
PARMA
AMERICAN FALLS
TETON 38
SALMON 0
COLE VALLEY CHRISTIAN 14
WEST SIDE 47
WEST JEFFERSON 38
MALAD 0
ABERDEEN
SODA SPRINGS
RIRIE 0
BEAR LAKE 46
GRACE 41
WATERSPRINGS 26
CHALLIS 6
CAREY 62
NORTH GEM 36
LIGHTHOUSE CHRISTIAN 44
BUTTE COUNTY 28
RAFT RIVER 46
WYOMING FOOTBALL SCORES
RIVERTON 17
JACKSON HOLE 28
STAR VALLEY, WY 74
RAWLINS 7
PINEDALE 0
BIG PINEY 28
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